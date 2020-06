"Necesito un abrazo": el afecto en tiempos de coronavirus

"Necesito un abrazo", me dijo mi mejor amiga por uno de los audios de WhatsApp que suele enviarme y que más bien parecen podcast, pero que disfruto escuchar. Si el mensaje hubiera llegado en otro momento, esas palabras habrían bastado para que tuviéramos una larga tarde de café para que me contara qué sucedió y, por supuesto, le habría dado un abrazo muy fuerte.

La pandemia de covid-19 nos ha robado también eso, la oportunidad de apapacharnos, justo cuando más lo necesitamos. La palabra apapachar es una de las bonitas, aunque la Real Academia Española la define como palmadita cariñosa o abrazo, su origen náhuatl tiene un significado más profundo, ya que es "abrazar o acariciar con el alma".

El distanciamiento social que se debe respetar para evitar contagios de coronavirus y el tener que permanecer en nuestras casas por la misma razón, nos ha limitado también la oportunidad de tener el contacto físico que necesitamos los seres humanos porque somos seres sociales.

Además, los efectos emocionales positivos de los abrazos están científicamente comprobados, ya que nos hacen sentir seguros, protegidos, con más confianza y mejoran el estado de ánimo. Además, fortalecen el sistema inmunológico, entre otros beneficios.

Culturalmente, muchos mexicanos somos cálidos, estábamos acostumbrados a saludar de beso en la mejilla, algunos también con un abrazo, pero en este momento de incertidumbre ante el covid-19, todo ese contacto ha desaparecido en muchos casos.

Si para muchos de nosotros es difícil no poder recibir una caricia o un abrazo, la situación es más difícil para quienes han vivido el covid-19 en carne propia y han estado hospitalizados, ya que no pueden estar con sus seres queridos.

"Cuando entraba un médico o una enfermera a verme, sentía emoción porque me ayudaba a no sentirme tan solo", me contó Miguel Ángel Núñez Santos, quien a principios de marzo se enfermó de covid-19 y permaneció un mes hospitalizado, 18 de esos días estuvo intubado.

Al recordar esto, me dijo que a pesar de que tenía conectados múltiples aparatos, cuando una enfermera entraba al área covid se volvía un momento importante para él, porque al colocarle medicamento por lo menos sentía por un instante que alguien le sostenía su mano cuando más necesitaba el apoyo de alguien.

La necesidad de un apapacho es también muy intensa para quienes lamentablemente han perdido a un ser querido por coronavirus, ya que desde que la su familiar es internado, no vuelven a verlo y no tienen la posibilidad de despedirse, nunca vuelven a acariciarlos ni a abrazarlos.

Cuando la pandemia termine y se vuelva sólo un mal recuerdo, quizá la enseñanza será que debemos abrazar más, besar más, apapachar más a nuestros seres queridos, porque en esta vida no hay garantías y no sabemos si después tendremos la oportunidad de hacerlo.