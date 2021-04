Narcos se mofan del mapa de cárteles de la DEA: "es una tontería"

Operadores de cárteles mexicanos se mofaron del mapa del narcotráfico en Estados Unidos dado a conocer por la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

En su "Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas", edición 2020, la DEA compartió un mapa en el que asegura que cinco cárteles mexicanos operan en más de 60 ciudades de Estados Unidos.

Las cinco organizaciones criminales son: Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Golfo, los Beltrán Leyva y "Los Rojos".

Sin embargo, miembros del Cártel de Sinaloa y CJNG -principales amenazas del narcotráfico en México y Estados Unidos- entrevistados por el medio estadounidense Insider aseguraron que no tienen presencia en Estados Unidos, sino clientes o socios.

"Nunca verías a nadie en los Estados Unidos diciendo que son parte del cártel, porque eso es una tontería. Los miembros y líderes de la organización están en México, no en los Estados Unidos. Lo que tenemos allí es clientes o asociados, personas que ayudan en el transporte o pandilleros que trabajan con nosotros ", dijo a Insider un miembro del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el medio estadounidense, aquellos "socios" de los cárteles mexicanos en Estados Unidos trabajan independientes.

"Les vendemos al por mayor y lo que le hacen a esa mercancía es su problema. No nos importa un carajo. Pueden perderlo, venderlo, esnifarlo, lo que sea, siempre y cuando paguen", dijo el mismo miembro del cártel mexicano.

Por su parte, un miembro del CJNG dijo a Insider que la organización mantiene a sus miembros en México, "en su mayoría en el lado armado de las operaciones", mientras que en Estados Unidos son clientes.

"La mayoría de los que podemos llamar miembros de la organización de Jalisco están del lado de las armas, como sicarios, y algunos productores están en nómina, pero todos los demás son clientes al que le estamos vendiendo o una asociación a la que tenemos que acceder a cierta ruta para la distribución en los Estados Unidos", dijo.

EL ROL DE LAS PANDILLAS

Las pandillas, grupos que sí operan presencialmente en Estados Unidos, son las principales bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas provenientes de cárteles mexicanos.

"Las organizaciones criminales transnacionales mexicanas continúan suministrando la mayor parte de la cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo que ingresan de contrabando al país, mientras que las violentas pandillas callejeras dominan la venta minorista y la distribución de estas drogas ilícitas a nivel local", dice el informe de la DEA.

Y añade: "(Los cárteles mexicanos) tienen capacidades de comunicación avanzadas y mantienen fuertes afiliaciones con grupos criminales y pandillas en los Estados Unidos".

Sin embargo, a diferencia de las ediciones de otros años, la DEA no incluyó un apartado especializado en pandillas.

En la edición del año pasado, el informe de la DEA detallaba que las pandillas estadounidenses tenían nexos con el Cártel de Sinaloa, el CJNG, los Beltrán Leyva, el Cártel de Juárez, "Los Zetas" y el Cártel del Golfo.

En el mismo informe, la DEA calificó a las pandillas como la principal amenaza doméstica en territorio estadounidense. "La lucha por el control de los lucrativos territorios del narcotráfico continúa alimentando la mayoría de la violencia callejera en Estados Unidos".

Dicho documento la agencia señaló que estos grupos "continúan expandiendo su actividad criminal violenta y la distribución de drogas a nivel calle [...] operando en todo territorio estadounidense para perseguir el poder, las ganancias financieras y la expansión de los territorios del narcotráfico".

En esa ocasión, la DEA enlistó a las principales pandillas estadounidenses: "Latin Kings", "Barrio 18", "Mara Salvatrucha", "The Bloods", "The Pagans" y "Mexican Mafia", mismas que no mencionó en su informe de este año.