Nahle tuitea justificación energética con universidad fake... y lo borra

La secretaria de Energía, Rocío Nahle justificó su propuesta de reforma energética para a industria eléctrica nacional al tuitear un análisis hecho por la Universidad Prager, que en realidad es una productora de contenidos sobre temas políticos, económicos y filosóficos.

De acuerdo con Los Ángeles Times, la Universidad de Prager, con sede en Los Ángeles, una organización benéfica registrada, tiene prohibido legalmente la politiquería. No es realmente una universidad y no tiene un campus, pero el imperio digital creado por Dennis Prager, un presentador de radio conservador de 71 años ha tenido éxito en reunir a los jóvenes al lado de Trump.

"Los videos concisos que PragerU lanza en Internet cada semana para adoctrinar y motivar a los conservadores se han visto más de 2 mil millones de veces, según el recuento del grupo. El análisis independiente realizado para el Times por Tubular Labs, una compañía de medición de video, respalda en gran medida esa afirmación. PragerU gasta constantemente más en publicidad en Facebook que las principales campañas políticas y grupos de defensa nacionales. Se ubica entre los 10 mayores gastadores políticos en la plataforma", indicó el diario angelino.

Nahle justificó en un tuit que después borró, las justificaciones de su proyecto de reforma a la industria eléctrica sobre limitantes de las energías intermitentes y sus costos.

"SI vamos hacia una transición energética, esta debe ser ordenada e informada", escribió.

"Hoy @rocionahle hizo un papelón compartiendo un «gran análisis» hecho por una «Universidad» falsa que es un instrumento de los hermanos Wilks, unos ultraconservadores gringos que avientan dinero de su petróleo para poder seguir chingándose al medio ambiente. Ya borró el tuit", respondió Leonardo Núñez González, politólogo del CIDE.

Hoy @rocionahle hizo un papelón compartiendo un «gran análisis» hecho por una «Universidad» falsa que es un instrumento de los hermanos Wilks, unos ultraconservadores gringos que avientan dinero de su petróleo para poder seguir chingándose al medio ambiente. Ya borró el tuit ???? pic.twitter.com/KduUy8jv53 — Leonardo Núñez González (@leonugo) February 4, 2021

Y prosiguió:



La "Universidad Prager" no es una universidad, sino que es una máquina propagandística ultraconservadora de derecha hecha para tratar de engañar a un público ingenuo.

Además de negar el cambio climático, esa "Universidad Prager" defiende clásicos de derecha como "el privilegio blanco no existe", "la raza no define tu identidad", "EUA no se fundó en el esclavismo" o "todo es un complot marxista".