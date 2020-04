Nahle mostró inexperiencia en OPEP y Trump gana con concesión a AMLO

El hecho de que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, se levantara ayer de la mesa virtual con 23 países integrantes de la OPEP tendrá consecuencias a corto plazo, aseguró el experto en temas energéticos, Gonzalo Monrroy. "No era una mesa de negociación", afirma, "era solo concretar un pacto que tenía tres semanas negociándose entre líderes petroleros mundiales para reducir la producción mundial de crudo y así subir el precio del barril".

Monrroy explica detalladamente a LSR los tres errores que cometió Nahle con su decisión y su actitud. El primero fue que "mostró inexperiencia, pues la secretaria no entendió que era una reunión protocolaria y reventó un acuerdo. No era una discusión, la decisión ya estaba tomada; y ella trato de chamaquear -si se me permite el término- a los demás países queriendo poner nuevas reglas de negociación. Fue un intento de tratar de verle la cara a los mayores figurones de la industria petrolera. No entendió que sentarse en esa la mesa significaba cumplir cosas resueltas hace tres semanas".

El segundo, falta de visión y de asesoría. "Si ella hubiera aceptado el acuerdo inicial de la OPEP, que implicaba cerrar campos petroleros y bajar la producción un 23 por ciento, la consecuencia era que Pemex iba a mejorar su perspectiva porque al subir el precio internacional del petróleo, México hubiera tenido mayores ingresos fiscales por exportación de petróleo; pero además, también hubiera tenido mayores regalías dado el aparato fiscal de Pemex. México entonces hubiera tenido más dinero para enfrentar el coronavirus y la crisis mundial", detalla. "Ahora, como veo que pueden venir las cosas. AMLO tendrá que subir la gasolina a mediados de año", advierte.





"Y Nahle no hizo lo que tenía que hacer porque, si lo hacía, significaba que el presidente López Obrador renunciaba a su sueño de rescatar a Pemex, por eso no quiso renunciar a reducir el parámetro de producción. Y con lo que dijo el presidente hoy por la mañana, lo que hizo fue renunciar a su política petrolera y lo hizo por una llamada de Trump", precisó Monrroy en su análisis.

"López Obrador nos contó la cronología. Trump le llama y llegan al acuerdo de que Estados Unidos pondrá 250 mil barriles que México no quiso poner. Y Trump lo hizo con tal de que el acuerdo mundial saliera. Lo que no sabemos es qué le terminó dando AMLO, o en qué cedió con Estados Unidos porque Arabia dijo esta mañana que no hay acuerdo si México no firma. Mi teoría personal es que Arabia usó a México para poder extraerle más recorte a Estados Unidos porque si no hay recorte, Trump podría no ganar su reelección porque si los precios que hay ahora siguen o continúan, algunos estados como Texas podría cambiar el sentido del voto en las próximas elecciones. Lo que es real es que Trump no tiene autoridad legal para hacer ese recorte dentro de empresas petroleras privadas; en las estatales sí, pero en las privadas no. Habrá que ver como lo resuelve".

Y el tercer error, no prever las consecuencias. "En mi opinión, los líderes petroleros cobrarán a México la actitud de Nahle porque en caso de que la OPEP no acepta la oferta de los cien mil barriles de México más los 250 mil que ofrece Estados Unidos, es muy probable que México sea excluido del trato y ahí los árabes podrían buscar otros mercados en Asia, Europa y la India para declarar una guerra de precios a México para que no pueda colocar el petróleo maya. Y todo esto debería haberlo tenido presenta la funcionaria".

A PEMEX LE CONVIENE BAJAR PRODUCCIÓN

La decisión de México de levantarse de las negociaciones encabezadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), debido a que no fue aceptada su propuesta de bajar la producción diaria de 100 mil barriles de petróleo en lugar de los 400 mil que propone la organización para estabilizar el precio del hidrocarburo, es una oportunidad perdida para realinear mensajes políticos con objetivos pragmáticos.





Así lo consideró el experto en energía de FTI Consulting, Pablo Ramírez, quien dijo que México está dejando ir una oportunidad sin precedentes.

"México tenía en esto un hito que podía realinear mensajes políticos con objetivos pragmáticos. Pemex hoy pierde más mientras más produce. Le conviene producir menos", dijo a La Silla Rota.

El 9 de abril la OPEP organizó una reunión virtual con sus miembros y países productores independientes, entre ellos México y Rusia. La intención de la reunión era ponerse de acuerdo sobre cómo estabilizar los precios para mitigar el impacto del coronavirus y los desacuerdos entre Arabia Saudita y Rusia sobre la producción petrolera.

La propuesta de la OPEP era recortar 400 mil barriles diarios por productor, pero México se opuso y lanzó a través de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, la contrapropuesta de que el recorte fuera de 100 mil barriles diarios. Sin embargo, la propuesta no fue aprobada y Nahle se levantó de la sesión virtual. Arabia Saudita y la OPEP aún no han cerrado la puerta a la propuesta.

Pero la postura y desplante de Nahle podría tener otras consecuencias, agregó Ramírez.





"Estamos reemplazando nuestra reputación de constructores y facilitadores de acuerdos, una tradición de décadas, por una de obstruccionistas y poco colaborativos. Esa reputación siempre se derrama hacia otros aspectos de las relaciones internacionales", previó el consultor.

"El tercer punto es que no es sólo el qué sino el cómo. No solo estamos obstruyendo sino que estamos sorprendiendo. Si México tenía claro que no iba a cooperar, porque no posicionó eso y su justificación desde antes. Al sorprender, pone en riesgo un acuerdo enorme, donde en realidad jugaríamos un papel menor. Eso de nuevo se derrama hacia las relaciones internacionales del país, en medio de una crisis donde es probable que en algún momento necesitemos ayuda del mundo", añadió.

En pocas palabras, México está sujeto a la reacción de otros países, indicó.

Este 10 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema durante su conferencia matutina. Recordó que la mezcla mexicana pasó de costar 40 dólares en el mercado internacional a bajas hasta 11.

Afirmó que tras la reunión con los países productores de petróleo, México va a contribuir para evitar la caída de los precios del energético. Agregó que habló con el presidente de los Estados Unidos y se llegó al acuerdo de disminuir 100 mil barriles de petróleo diario. Aseguró que era algo formal y ya se había cumplido al respecto.

Esta tarde, los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+) acordaron la reducción de la producción de petróleo durantes los siguientes dos años, hasta el 1 de mayo de 2022.

"Todos se han puesto de acuerdo en que es necesario adoptar unas medidas decisivas para que los países OPEP y No OPEP reduzcan la producción en un total de 10 millones de barriles por día en un período de dos meses, mayo y junio", ha declarado el ministro de Energía de Rusia, Alexánder Nóvak, en una entrevista, concedida al canal ruso Rossiya 24.

En tanto, la postura representada por la titular de la Secretaría de Energía recibió algunas críticas. Una de ellas fue la de Roberto Gil Zuarth, ex senador y ex secretario privado del ex presidente Felipe Calderón.

"No nos hagamos bolas: se levantaron de los acuerdos OPEP por cuidar ´sus propios datos´. Con límites de producción a precios internacionales de mercado, no se pueden inventar ingresos públicos ni maquillar el plan de negocios de Pemex", escribió en su cuenta de Twitter @rgilzuarth.

En redes sociales analistas internacionales se refirieron al tema. Abhi Rajendran, adjunto del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente:

"Quieren mostrar que @Pemex aumentara la producción a las refinerías locales. Esas refinerías funcionaron con un 40-45% el año pasado y son una broma total", escribió en inglés en @ARaj_Energy.





Arabia Saudita insiste que México debe reducir su producción en 23%

El productor de petróleo líder de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Arabia Saudita, insistió en que México debe retirar sus objeciones de solo limitar a 100 mil barriles diarios el recorte de su producción, ya que todos los miembros del cartel e independientes han acordado disminuir sus plataformas en un 23% durante un periodo de dos meses.

El productor árabe insistió en que México debe ser parte del acuerdo OPEP-+. Un reporte de Amena Bakr, Subjefe de la Oficina de la Firma Energy Intellligence que sigue de cerca la reunión de ministros, cita una fuente saudita familiarizada con las negociaciones que asegura que el Ministro de Energía saudita, el Príncipe Abdulaziz bin Salman, se mantuvo firme e insistió en que México debía desempeñar su papel.

Agrega que otros ministros que asisten a la reunión habían sugerido que México abandonara la alianza OPEP, para que los miembros restantes pudieran llegar a un acuerdo sobre recortes conjuntos de 9.6 millones de barriles diarios, pero el príncipe Abdulaziz lo rechazó.

El ministro de Energía de Arabia Saudita dijo que el acuerdo logrado ayer en la OPEP aún no esta terminado y continúan esperando que México recorte su producción en 400 mil barriles diarios.

Durante la reunión de ministro del G20, aseguró que hasta el momento el acuerdo se ha logrado con 22 de los 23 países que participaron ayer en la reunión.

"Invitamos a todos los países a aplicar medidas extraordinarias para estabilizar al mercado, basado en los principios de igualdad, equidad, transparencia e inclusión" dijo el ministro árabe.

De acuerdo con bin Salman, todos los países que participaron ayer en la reunión deben de aceptar el compromiso de recortar su producción en 23% sobre la extraído en octubre de 2018.

PACTA MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que llegó a un acuerdo con el mandatario Donald Trump para que Estados Unidos absorba una disminución adicional en su producción petrolera para que México sólo tenga que reducir su producción en 100 mil barriles.

Por la tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que apoyará a México en el acuerdo con la OPEP+ sobre reducción de producción petrolera, y que México lo compensará después.

Trump explicó que sostuvo una reunión el jueves por la noche con López Obrador, donde se acordó que México recortará su producción en 100 mil barriles. Advirtió que si bien este acuerdo funciona bien entre ambos países, aún deben esperar para saber si esto será aceptable para el resto de las naciones del acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este viernes que su país se reembolsará más adelante la ayuda prestada a México para reducir la producción petrolera, después de que la OPEP, Rusia y otros productores alcanzan un acuerdo para disminuir su oferta.



El mandatario indicó que EE.UU. está intentando que México supere esta situación: "México se está comprometiendo a 100,000 barriles menos... EU ayudará a México y nos lo reembolsarán en el futuro".

Más tarde, los países miembros de la OPEP+ acordaron la reducción de la producción de petróleo durante los siguientes dos años, hasta el 1 de mayo de 2022. En este acuerdo internacional van a participar un total de 23 países. Durante los primeros dos meses de la vigencia del pacto, mayo y junio de este año, los Estados firmantes disminuirán el crudo producido en un total de 10 millones de barriles por día.

Obrador afirmó que Trump accedió y Estados Unidos absorberá la reducción de 250 mil barriles que México no aceptó, y que este acuerdo fue notificado a las 7:30 horas de la tarde de ayer jueves a la OPEP.

"Nos sostuvimos porque nos ha costado mucho subir la producción del petróleo, detuvimos caída y poco a poco fue creciendo, venimos de un rotundo fracaso con la política energética en los últimos 14 años y se precipitó con la mal llamada reforma energética", detalló AMLO.





EXPLICA NAHLE LA POSICIÓN DE MÉXICO

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, rechazó haberse levantado de la mesa de negociación de la OPEP y dijo que fue firme con la posición de México ante los gigantes petroleros de sólo recortar 100 mil millones de barriles diarios y no 400 mil, como se solicitaba.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, en Radio Fórmula, Nahle destacó que la postura de México fue definida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que estuvo en contacto con él durante el avance de la larga reunión.

Nosotros requerimos una comprensión e hicimos varias propuestas, ya que son discusiones largas y respetuosas, algunos insistían en que no, son negociaciones que así se dan, precisó. Agregó que el acuerdo de México y EU sobre la rebaja de la producción ya es del conocimiento de la Secretaría General de la OPEP, pero aún no está aprobada