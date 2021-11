"Nadie nos va a decir cómo ser oposición": Jorge Romero

"La discusión del Presupuesto de Egresos 2022 la acabaremos el día que tenga que ser. Pero a nosotros nadie nos va a decir cómo hacer nuestro papel de oposición", afirmó el coordinador de la bancada del PAN en Cámara de Diputados, Jorge Romero.

De un total de mil 994 reservas, hasta el momento se han desahogado un promedio de 350, es decir apenas la quinta parte. Inicialmente se estimó que esta discusión legislativa podría concluir mañana, pero la realidad es que podría llevar cinco días más.

"Morena está apostando a que nos dé flojera o nos gane el puente, pero nosotros no bajaremos este esfuerzo porque es en lo que creemos. Pero ellos están en su plan de absoluta intransigencia y cerrazón".

En un principio, relató, consideraron que podría haber una apertura de negociación para modificar el paquete presupuestal con el coordinador morenista, Ignacio Mier. No fue así. "Me parece que sinceramente Nacho sí tiene buena disposición. El problema es que en esta legislatura y la anterior, las decisiones se toman desde Palacio Nacional. No es Nacho ni la coordinación de Morena".

En 48 horas de la discusión presupuestal, el pleno legislativo ha sido testigo de las condiciones en que se ha desarrollado el debate parlamentario: desde interrupciones y desplantes en cada participación a la diputada panista, Margarita Zavala; hasta el otro lado de la moneda, donde los panistas han plasmado adjetivos como "doctor muerte" e "imbécil" al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

El último de esta tarde, por ejemplo, fue cuando una diputada panista llamó "narcomorenos" a sus opositores; pero ellos respondieron al grito de "López es tu padre". El legislador panista contextualizó el por qué esta guerra de declaraciones. "No es el esquema ideal para un Congreso", reconoció, "pero a nosotros nadie nos va a decir cómo hacer nuestro papel de oposición", dijo.

"A la hora de subir a la tribuna uno es la individualidad. Pero te puedo asegurar que mucho de lo que ha sucedido son reacciones al momento de alguien que, al plantear una idea, no se siente escuchado sino agredido. Es evidente que tendrá una reacción: somos humanos y tenemos sentimientos. Y lamentablemente estamos en un juego del huevo o la gallina".

Romero afirmó que en este momento la bancada oficialista tiene "la piel muy delicada" y recordó cuando hace 15 años "ellos tomaban la tribuna legislativa a empujones".

La próxima semana, cuando concluya la discusión presupuestal, vendrán otros temas legislativos como la revocación de mandato y la discusión de la Reforma Eléctrica. El panista adelantó que eso no significa que las cosas serán diferentes.

"No pueden ellos (Morena) pensar ingenuamente que en el presupuesto pueden usar y abusar de su mayoría; y pensar que luego todo será color de rosa para los temas que les interesan y creer que nosotros adoptaremos una actitud complaciente.

"Es ridículo. El PAN no se negará a debatir ningún tema, nos pagan para que parlamentemos. Pero no pueden creer que después todo será para ellos cuesta va abajo y en línea recta. Así no funcionan las cosas", advirtió.

El coordinador panista reafirmó que Morena, con su actitud, mina la posibilidad de futuros acuerdos. "Allá ellos. Que les quede claro que pueden legislar sin problema con una mayoría simple. Pero ya saben que para reformas constitucionales que requieran dos terceras partes de votos, no pueden legislar sin nosotros".

En ese sentido, confió que dentro de la coalición la postura del PRI será inamovible.

"Hemos visto sus posturas, los hechos: con turbulencia, baches o topes, finalmente somos tres partidos distintos. Pero seguimos siendo alianza, nadie se ha ido a sus oficinas para hacer un team back, estamos firmes".

En el último mes de trabajo en San Lázaro (del 15 de noviembre al 15 de diciembre) el tema inmediato será el parlamento abierto sobre la Reforma Eléctrica. Y advirtió "no creo que se pueda votar antes de que acabe diciembre ¡Ni de chiste! A menos de que Morena quiere perderla".

ACZ