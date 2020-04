"Nadie miente", responde López-Gatell a Alatorre

El periodista Javier Alatorre entrevistó al subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, quien aclaró que la diferencia que hay en las cifras entre localidades, estados y la federación se debe a que se presentan discrepancias por los datos que ofrecen las entidades.

"Nadie miente, es un desfase de tiempo, un estado puede no reportarlos en tiempo real", señaló el funcionario.

Durante el noticiario transmitido la noche del viernes por el canal de televisión abierta Azteca Uno, el conductor llamó a la audiencia a no hacer caso a la información e indicaciones que ofrece diariamente a la población la autoridad sanitaria por ser imprecisas.

Ante ello, esta noche López-Gatell señaló que es un proceso incompleto de notificación al rebasarse capacidades técnicas, ya que las localidades hacen la cuantificación de sus casos, cada uno lo integra a nivel de entidad y luego a la Secretaría de Salud, "hoy si bien, hay notificación inmediata puede haber un desfase de notificación entre localidades y federación".

Al presentar el programa de este lunes, el periodista externó la preocupación económica, a lo que el funcionario dijo que el Gobierno de México estuvo calculando implantar las medidas hasta que fuera necesario.









"Llegar a la Fase 3 es la más retadora de esta epidemia, ya que tenemos millares de casos, y la parte más complicada es garantizar que haya insumos, enfermeras, doctores. Esta epidemia es histórica".

Respecto a las fechas previstas para ver "la luz en el túnel", López-Gatell dijo que entre la primera y segunda semana de mayo sería el pico y después un declive a finales de junio, aunque podría terminar el año con pequeña continuidad.

Sobre las empresas, el subsecretario mencionó que las epidemias no son sólo un aspecto de salud, por lo que los secretarios de Economía, Trabajo y Desarrollo han estado muy pendientes de encontrar estos balances.

"Nosotros desearíamos que sí (abrieran las empresas), causa incomodidad, inquietud, y nosotros mismo como gobierno estamos conscientes de los agentes económicos tanto de Pymes como de las grandes empresas. Aquí se trata de encontrar el balance más adecuado para que no dañe la economía social pero que no ponga en peligro la salud".

En tanto, Javier Alatorre agradeció durante el programa en vivo al presidente de la república por la "libertad de expresión" y refrendó el respeto a AMLO por su respeto a la democracia.

"No podemos permitir que el miedo esté por encima de México", concluyó Alatorre.

Gobierno de México apercibe a TV Azteca y advierte sanciones

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, emitió este sábado un apercibimiento público a la televisora TV Azteca luego de que Javier Alatorre llamara a no hacer caso a las indicaciones de la autoridad sanitaria sobre la pandemia.





"De conformidad con la Constitución y la legislación aplicable, se le APERCIBE a manifestar públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias contenidas en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, sumándose al frente común convocado por la Secretaría de Salud", apuntó en un comunicado la Secretaría de Gobernación.

"López-Gatell es una persona con mucha preparación, es un científico, además es un hombre responsable, honesto, le tenemos toda la confianza y él está apoyado por un grupo de especialistas y científicos", apuntó el mandatario.

Agregó que "en caso de incumplimiento, esta Secretaría iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la ley".La dependencia recordó que "tiene facultades para vigilar el cumplimiento irrestricto de las transmisiones de radio y televisión, a efecto de que no se violenten los derechos de terceros, como en este caso, el derecho a la salud".Este sábado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió el trabajo de López Gatell y pidió seguir la recomendaciones del citado especialista.Del periodista consideró "que se equivocó (...) creo que fue una actitud no bien pensada porque Javier (Alatorre) es una persona buena creo que cometió un error" y dijo que "no está bien" ese llamado.A media semana, López Gatell había advertido que las empresas con actividades consideradas no esenciales que se mantuvieran en activo durante la emergencia sanitaria porserán sancionadas, investigadas y clausuradas por poner en riesgo la salud y la vida de la población y sus trabajadores.Entre las empresas que han sido señaladas y acusadas por los propios trabajadores de no haber detenido actividades están las del Grupo Salinas, propiedad del empresario de Ricardo Salinas, también propietario de TV Azteca y quien forma parte del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia y es cercano al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México, Esteban Moctezuma.