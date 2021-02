“Nadie me va a quitar Jalisco”: esta sería la voz de “El Mencho” (Foto Especial)

“Nadie me va a quitar Jalisco, ni los estados que tengo conquistados, ni mucho menos los que estoy peleando”, se escucha decir a un hombre encapuchado rodeado de un grupo fuertemente armado, equipo táctico y uniforme estilo militar.

El de la voz presume ser Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder máximo del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el video de casi cinco minutos, “El Mencho” acusa al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de no cumplir el pacto que hizo con él.

“El señor gobernador, Enrique Alfaro, el cual en su momento hizo un trato conmigo, ‘Mencho’ Oseguera, que no cumplió en lo más mínimo”

Hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se investiguen las supuestas cuentas que Alfaro tiene en Suiza e Islas Caimán.

E incluso, Oseguera Cervantes señaló a Alfaro de apoyar al cártel de Sinaloa a través de Esteban Rodríguez Olivera, “El Güerito”, y Martín Coronel, “El Águila”.

Este último es señalado como sobrino de Ignacio “Nacho” Coronel, cabecilla del cártel de Sinaloa, cercano a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

“Nacho” Coronel fue quien creo a “Los Matazetas” para defender a los líderes del cártel y familiares asentados en Jalisco, además eran brazo armado para pelear contra “Los Zetas”.

Tras la muerte de Coronel, “Los Matazetas” se independizaron y junto a “Los Cuinis” hicieron el CJNG.

También, “El Mencho” dice deslindarse de hechos violentos en Puebla, Morelos, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México y Chihuahua, asegurando que “sus muchachos” no se meten con la población.

Al respecto, el gobierno de Enrique Alfaro rechazó las acusaciones, calificándolas como “señalamientos falsos”. En un comunicado sostuvo que el video era un montaje y que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Por su parte, López Obrador, en su conferencia mañanera, hizo un llamado a que se porten bien y no afecten a los demás, ya que consideró que no es vida andar en la clandestinidad. Y les mandó un mensaje: “Que piensen en ellos mismos, no es vida andar en la clandestinidad, escondiéndose. Provocan sufrimiento a su familia y a las madres, que son las que sufren más".

Pero, ¿realmente se trata de “El Mencho” el hombre que protagoniza el video y dichas amenazas?

La periodista y escritora Anabel Hernández sostiene que en efecto, se trata de la voz de Nemesio Oseguera Cervantes.

En entrevista con Aristegui Noticias, Hernández aseguró que habló con fuentes del gobierno estadunidense y mexicanos, quienes le confirmaron que se trataba de “El Mencho”.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) señaló en su cuenta de Twitter que la voz de video no es la misma que la de Oseguera Cervantes.

"Después de una revisión técnica y una comparación pormenorizada del audio de la presunta voz de Nemesio Oseguera Cervantes con nuestro banco de voz, la #SSPC niega la validez de esta grabación"

Después de una revisión técnica y una comparación pormenorizada del audio de la presunta voz de Nemesio Oseguera Cervantes con nuestro banco de voz, la #SSPC niega la validez de esta grabación. — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 16, 2019

No es la primera vez que se refiere sobre la voz de “El Mencho” en una grabación. En septiembre de 2016 se difundió un audio donde Oseguera Cervantes llama a un mando policiaco de Jalisco.

En la grabación, el líder del CJNG regaña con palabras altisonantes a un uniformado, a quien le pide con amenazas de por medio que anule un operativo en su contra.

Autoridades federales confirmaron que se trataba de Oseguera Cervantes y las locales separaron de su cargo al jefe policiaco y detenido.

Actualmente, el CJNG protagoniza disputas en varias entidades del país con otras organizaciones criminales.

Siendo el cártel con mayor presencia en México y la segunda en Estados Unidos, el CJNG es una de las cinco organizaciones criminales más peligrosas del mundo.

Sin mencionar que Oseguera Cervantes tiene sobre sus hombros una recompensa de 10 millones de dólares por su captura y otra más por 30 millones de pesos.

rgg