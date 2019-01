“Nadie me va a cucar”, responde AMLO sobre dichos de EZLN

REDACCIÓN 02/01/2019 08:28 a.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la advertencia lanzada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sobre que no permitirán la construcción del Tren Maya en territorito de Chiapas.

En su conferencia matutina, López Obrador indicó que “vivimos en un país libre, no hay represión, no hay censura, no vamos nosotros a enfrentarnos a ningún grupo, nosotros queremos la paz y la reconciliación, puede haber diferencias, pero eso no significa que se vaya a caer en una confrontación o en un pleito”.

Tampoco me van a cucar, nadie me va a cucar. No vamos a caer en ninguna provocación, esa es mi respuesta”, lanzó el mandatario mexicano.



Destacó que su gobierno ya tiene un adversario al cual enfrentarse a diario, “ese enemigo es la crisis de México, a eso estoy ocupado”. “Aunque quieran confrontarnos, no va a haber respuesta, amor y paz”, recalcó.

Apuntó que no lo inquieta la posición del movimiento zapatista sobre el Tren Maya.

“No veo por qué deba preocuparnos, somos libres, en la democracia hay pluralidad, nosotros tenemos afortunadamente el respaldo de los ciudadanos, no le hacemos mal a nadie, al contrario, vamos a atender a todos, a escuchar a todos y se le va a dar preferencia a los pobres”, remató.

