"Nadie había reconocido nuestra lucha contra la covid": enfermeras

Rosa fue una de las últimas enfermeras en dar unas palabras de agradecimiento, por un reconocimiento que les otorgó el Senado a ella y sus colegas, con motivo del Día Internacional de la Mujer y por su labor frente a la pandemia de covid-19.

"La única diferencia entre nosotras y las enfermeras del sector público es que nosotras tenemos materiales, pero no hemos podido hacer nada más contra la muerte", sentenció frente a los reflectores.

Este miércoles, en el primer patio de la antigua Casona de Xicoténcatl, confluyeron enfermeras del sector público y privado, militares y jefas nacionales, junto a enfermeras de clínicas pequeñas en poblados lejanos, todas, han vivido un año cerca de la muerte.

Rosa trabaja en el Hospital Centro Médico Dalinde, por varios meses, no pudo ver a sus papás y, a un año de darse los primeros casos de la enfermedad en México, asegura que "no vamos saliendo", que no será pronto, y que no debe bajarse la guardia contra el virus.

"Es la primera vez que somos reconocidas, pero también nosotras estamos en la lucha, también nos cansamos y tenemos jornadas extenuantes. Ha sido una lucha también interna, sobre todo, la de ver morir tanta gente sin poder hacer más", dijo a La Silla Rota.

#Nación | Rosa Sosa, es enfermera en el Centro Médico Dalinde, se siente honrada por ser reconocida por parte del @senadomexicano ante su labor haciendo frente a la pandemia de #Covid, para ella este año ha sido una lucha interna para salir adelante. #ep https://t.co/Lw59afI8pN pic.twitter.com/XgaF73QvcT — La Silla Rota (@lasillarota) March 11, 2021

María de los Ángeles es enfermera en el Hospital Centro Quirúrgico Satélite, en el Estado de México, desde hace un año, está en el área de terapia intensiva de atención a la covid-19; por lo que tuvo que separarse de su familia varios meses.

#Nación | María de los Ángeles es enfermera del área #Covid en el Hospital Centro Quirúrgico Satélite, ella fue reconocida en el @senadomexicano por su labor, considera que es muy bueno que tomen en cuenta su trabajo en instituciones privadas. #ep https://t.co/Lw59afI8pN pic.twitter.com/owLqOpMzJq — La Silla Rota (@lasillarota) March 11, 2021

Para ella, es importante que reconozcan el trabajo de las enfermeras en el sector privado, dice, porque brindan el mismo servicio y se arriesgan de la misma manera.

Mireya Avendaño es enfermera en el Hospital Intermédica de Pachuca, para ella, la experiencia de defender la salud desde la primera línea de batalla contra el coronavirus ha sido más que difícil, pero ver recuperar a sus pacientes ha valido el tener que separarse de su familia y dejar de abrazar a quienes ama.

"Afortunadamente yo he contado con el apoyo de todos mis compañeros del hospital, desde personal de intendencia, laboratoristas, médicos, otras enfermeras, todos nos hemos apoyado en las jornadas largas y pesadas. Me da mucha satisfacción que se haya reconocido a los hospitales privados, porque no había ocurrido", dijo.

#Nación | Enfermeras fueron reconocidas en el @senadomexicano por su labor haciendo frente a la pandemia de #Covid; Mireya, nos cuenta que ha sido muy difícil sin embargo, también resulta satisfactorio al ver a los pacientes recuperados. #ep https://t.co/2iCJPzwBzp pic.twitter.com/pAZvxyCInj — La Silla Rota (@lasillarota) March 11, 2021

Estas mujeres, junto a otras 20, recibieron un reconocimiento por parte del Senado y de la Secretaría de Gobernación, en el que destacaron su labor como mujeres profesionales de la salud, en medio de un año incierto.