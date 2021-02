Nada que festejar: CNTE; tendríamos que festejar la reforma: STE

Para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), este 15 de mayo, Día del maestro, no hay nada que celebrar, debido a que la reforma educativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no incluyó sus demandas.

Así lo consideraron los dirigentes de la CNTE en Michoacán y Oaxaca, Salvador Almanza y Wilbert Santiago, respectivamente. Almanza recordó que desde la reforma educativa de Enrique Peña Nieto no había nada que festejar y este año no lo harán, y más tendrán una jornada de movilizaciones por 72 horas, tanto en la ciudad como en distintos estados

Pero para Carlos Jonguitud Carrillo, líder del Sindicato de Trabajadores para la Educación (STE) e hijo de Carlos Jonguitud Barrios, que fue dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sí se debe festejar la apertura del gobierno para tomar en cuenta algunas inquietudes suyas en la reforma educativa, aunque falta implementarla, aclaró.

Los tres líderes fueron cuestionados sobre la cuarta transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los de la CNTE se desmarcaron de ambos, y no ven diferencias sustanciales con anteriores gobiernos, mientras que Jonguitud reconoció al presidente por lo que llamó grandes reformas suyas: la laboral y la educativa.

También fueron consultados sobre su opinión de la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, y los tres coincidieron en que difícilmente podrá recuperar su lugar al frente de dicho sindicato, aunque mientras los del CNTE consideraron que el gobierno actual la ayudó y que no ha pagado por crímenes presuntamente cometidos contra compañeros suyos, el líder del STE opinó que si cambia su conducta podría tener una oportunidad de recuperar su liderazgo.

SALVADOR ALMANZA: NADA QUE FESTEJAR

El secretario general de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán, Salvador Almanza, informó la jornada de 72 horas que harán como parte de las movilizaciones por el Día del Maestro.

En la ciudad de México, a partir de las 10 horas de la normal de San Cosme, en Fresno 15, a la Secretaría de Gobernación o al Zócalo. Antes iban a Los Pinos antes pero ahora el Zócalo es la casa del presidente, dijo.

“Hacemos parada, normalmente salimos por Puente de Alvarado y por Metro Hidalgo y a tomar por Madero. Se ponían los granaderos en Eje Central y ahí nos quedábamos, luego de la jornada de lucha de 2013 que nos desalojaron, duramos un tiempo sin entrar, pero ya fuimos el primero de mayo”, agregó.

-¿Que celebrar el 15 de mayo?

Por muchos años ha sido reconocimiento al maestro en provincia y agasajan al magisterio y se organizan eventos, pero en los últimos años no se había sentido del gobierno federal ese reconocimiento. Desde antes de Peña Nieto había programas no bien vistos por el magisterio, desde el acuerdo por la calidad de la educación de Felipe Calderón que restringía las conquistas laborales, y con el sexenio anterior se estigmatizó al magisterio, haciéndonos culpables y buscando una reforma más laboral más que educativa. No había nada que festejar y desde hace varios años no festejamos, sino que es de lucha y protesta y de manera permanente movilizarnos. Aun con que se aboga y toma elementos nuestros pero para la CNTE es un marco legal que no nos deja satisfechos. Seguimos en lucha.

-¿La 4t es para temerle, respetarla u odiarla?

-Es un sentimiento de insatisfacción ese nuevo marco legal que aún no se construye pero nosotros como CNTE no tuvimos ninguna alianza electoral con Morena. Unos compañeros en el margen de su libre militancia respaldaron la posición que quisieron y la mayoría optaron por López Obrador pero no hubo alianza como tal. Este nuevo marco legal no es suficiente, sigue conservando elementos de la reforma que puso o intentó poner en vigencia Peña Nieto, mantiene algo que es un régimen de excepción en lo laboral, pero no debe haber trabajadores de primera o segunda.

-¿Elba Esther Gordillo se quedará con el liderazgo magisterial?

-No. No creo que tenga condiciones de llegar si representa a grupo del charrismo sindical. No tiene condiciones para regresar a liderazgo puesto que no es trabajadora de la educación, ¿donde está trabajando y en qué espacio? El magisterio nacional la repudia.

-¿Qué piensa de Elba Esther?

-Para nosotros es la responsable de asesinatos, entre los que podemos mencionar el del compañero Misael Acosta en la década de los ochenta y que está en nuestro logo con Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Fue comparsa de distintos gobiernos que mermó nuestras conquistas laborales.

-¿Qué opina de López Obrador?

-Está a prueba, tiene medio año en el poder, no ha representado un cambio de modelo económico, sigue estando presente la iniciativa privada y se mantienen acuerdos internacionales. Tiene estilo distinto con nivel amplio de legitimidad pero aún falta por ver.

-¿Del secretario de Educación, Esteban Moctezuma?

-Es un agente del Estado, cabildeo para sacar reforma que no nos deja satisfechos. El Estado obedece a intereses propios del sistema y solo cambian de nombre los personeros que llegan a gobierno, hay cambio de estilo pero obedecen a condiciones y recomendaciones de la OCDE que orientó al gobierno de Peña Nieto y al de Felipe Calderón.

-¿Qué les debe la 4T a los maestros?

-La primera prueba es la abrogación de la reforma educativa, hay pendientes que no nos dejan satisfechos; que el nuevo marco jurídico sea más amplio y sea un cambio profundo y permita el respeto a los derechos de los trabajadores.

-¿Les está fallando?

-Vamos a luchar. En los estados vamos a ver qué se hace. Hasta este momento se quedaron cortos y dejaron varias partes a la reforma educativa.

La CNTE no tiene diputados, aclaró, y su lucha es por democratizar educación.

DENUNCIAREMOS VIOLACIONES A DERECHOS: WILBERT SANTIAGO

Wilbert Santiago es vocero y parte de los dirigentes de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, donde se encuentra uno de los grupos más aguerridos de la coordinadora.

-¿Qué celebrar este 15 de mayo?

-Es la exigencia de derechos laborales y la defensa de educación para mostrar compromiso de magisterio y propuestas de educación alternativa. Ya convocamos a trabajadores de la educación y las movilizaciones son de las bases, no de los líderes.

-La 4T es para temerla, respetarla u odiarla?

-Sigue siendo parte del sistema de Estado, el régimen que gobierna a la población con proyectos firmes en lo económico y político llegó al convencerla ante el hartazgo del sexenio pasado. Pero hemos visto elementos que nos permiten reflexión y crítica y como movimiento de lucha hemos manifestado que vamos a seguir en contra de las políticas que atenten contra la soberanía y derechos populares. Por eso la CNTE se distingue para denunciar los atropellos de proyectos neoliberales. Seguimos estableciendo que es el estado el que continúa maniobrando toda la política y hay que exigirle respeto en todos los niveles de vida.

-¿Elba Esther se quedará con el liderazgo magisterial?

-Hemos rechazado política charril de Juan Díaz de la Torre y de todo aquel que llega al SNTE y que solo se arrodillan ante el gobierno. Alfonso Cepeda dice que son “soldados intelectuales de la 4T”, eso es el entreguismo sindical de grupos que buscan el control del poder y generar condiciones para su interés propio.

Elba Esther es un personaje que ha cometido actos de corrupción en el sindicato, malversado fondos de cuotas sindicales. Nosotros no perdonamos ni olvidamos y hemos exigido a López Obrador castigo para su maniobra sindical pero vemos que la premiaron a ella con su exoneración. No hay investigación certera, aunque todas las evidencias las mostramos en las calles con mítines porque Elba para mantenerse tantos años frente al gobierno como secretaria general y luego presidente del sindicato, ocupó las armas para asesinar a personajes, como Misael Núñez Acosta desde la administración sindical, con las tomas de nota de la Secretaría del Trabajo para las secciones sindicales. Por ello la sección 9 no ha tenido convocatoria para el relevo sexenal porque se sienten inseguros e incapaces de generar una condición de democracia y buscan cooptar dirigencias y ella ya manifestó que quiere retomarla, pero sería una imposición y nosotros rechazamos que en Morena exista disposición para atender sus disposiciones.

-¿Qué piensa de Elba Esther?

-Es una persona corrupta que no merece retomar al sindicato y hemos manifestado que debe estar en la cárcel por cuestiones que generó y el entreguismo de los derechos sindicales desde la alianza por la educación que firmó en su periodo sindical. Pedimos que haya justicia, devolución de bienes, porque con su absolución le entregan los bienes y es un premio su libertad. Es para generar gobernabilidad desde la SEP.

-¿De López Obrador?

-Tiene una caracterización popular y a toda costa busca convencer de su proyecto económico y político, pero hay una clara evidencia que no basta con pedir levantar la mano sino hacer una verdadera consulta para revisar la situación integral y de necesidades del país. Es un gobierno populista que busca la imposición mediante un esquema de imposición de proyectos que se busca implementar con empresarios que son los primeros en estar presentes en el saqueo del país. El Estado sigue siendo una política aliada de intereses internacionales y siguen proyectos que implicaron la imposición; con una nueva faceta se busca imponerlos.

¿Qué opina del secretario de Educación?

-Viene de la clase empresarial, los proyectos que ha brindado son de la iniciativa privada, fue funcionario de otro gobierno federal y sigue obedeciendo cuestiones internacionales y empresariales. Trabaja desde un escritorio que pueda atender todas las situaciones y se requiere que el secretario haga una visita directa en los estados que merecen atención y debe ser abierto al diálogo y no encerrarse en una posición que lleve a una mayor manifestación. Hay disposiciones de la CNTE a marchar y esperamos que con la manifestación se atiendan demandas.

-¿Qué les debe la 4T a los maestros?

-El gobierno le debe mucho al pueblo, al magisterio principalmente justicia, es el Estado el que ha sido opresor y ha buscado diferentes formas de imponer su ley. Lo que esperamos en este nuevo gobierno es mayor capacidad de diálogo y solución a las demandas.

HAY QUE CELEBRAR REFORMAS

El dirigente del Sindicato de Trabajadores para la Educación (STE)hijo del ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Carlos Jonguitud Barrios, consideró que los maestros sí pueden celebrar las reformas educativa y laboral, aunque pidió poner atención en la implementación de la primera.

-¿Qué hay que celebrar este 15 de mayo?

-Hay mucho, de nosotros lo que respecta a la reforma educativa, sobre todo en el aspecto de no tener esas pruebas estandarizadas en las cuales tengamos el riesgo o tengan la palabra ‘cambio de’ o ‘Cese’, eso no está en la nueva visión. Hay algo en lo básico que sí tendríamos que festejar. Veo de parte del secretario de Educación que por instrucción del presidente tiene apertura de hablar con todos. Ya habló con el SNTE, con la CNTE, con el STE e incluso con Maestros por México, hay 80 sindicatos en su mayoría sindicales y dos con toma y registro que son el SNTE y el STE. Ya cumplió con hablar con todos, ahora vendrá esta oportunidad en la que nos convoca y eso debe celebrarse, que nos convoquen a actuar con leyes secundarias. Dice que deben estar inmersos en métodos de leyes secundarias, cosa que me entusiasma mucho.

“Lo más importante es que ahora pelearemos en igualdad de circunstancias el SNTE y nosotros y aun con megamarcha del CNTE, deberá tomar acuerdo con dirigencia de SNTE porque la coordinadora no tiene toma de nota como sindicato nacional, podrán marchar con algarabía pero sus exigencias las tendría que transmitir a través de su Comité ejecutivo nacional presidido por Alfonso Cepeda, se me hace difícil que esa comunicación se vaya a dar mientras no se de una elección libre y democrática en el sindicato. Esa elección fue muy cuestionada, la de Juan Díaz de la Torre, hoy con la reforma laboral también a celebrar se verá revitalizada la representación de trabajadores. Si les pregunta si quieren formar parte del SNTE y compran sus ideales ellos dirán que no. En el STE nos dedicamos a servir. Eso sería algo que sí tenemos que festejar, la democracia sindical.

-¿La 4T es para respetarla, odiarla o temerle?

-En esta cuarta transformación hablando de su reforma educativa hay mucho de lo que la sociedad ha reclamado. La reforma laboral contiene democracia y transparencia. Esta 4T y su visión –sin hablar de su implementación- en el dicho suena bien. Suena a que y toman en cuenta los principales reclamos de la sociedad y de los trabajadores pero hay que llevarlo del dicho al hecho. Nosotros hemos decidido mantenernos observando y participando en la creación de las leyes secundarias. Festejamos que se nos escuche y se nos haya tomado en cuenta; no podemos festejar porque debemos estar cautos.

-¿Elba Esther se quedará con el liderazgo magisterial?

-Yo me ha tenido que adaptar a toda esta visión y me ha llevado a una reflexión. En época de mi padre había corrientes al interior del SNTE y una de esas corrientes era Vanguardia Revolucionaria a la que pertenecía. Si Maestros por México quieren participar les queda hacer corriente al interior, pero la dirigencia la tiene el comité de Cepeda y entonces tendrán que esperar el momento en que el comité se renueve y competir por la simpatía de la base trabajadora. No solo la representación de Maestros por México o la coordinadora, sino la que hemos trabajado por 10 años. Somos los únicos que nos hemos adherido en 10 años a más de medio millón de trabajadores, la democracia nos llegó hace 10 años. Ella va a querer pero tendrá que competir, quien en realidad tenga la simpatía y el trabajo que lo respalde para poder servir a los trabajadores, defenderlos y hacerlo legalmente.

-¿Qué opina de ella?

-Está renovada en las ideas, se revitalizó y está entusiasmada de participar, hay que ver si esta segunda parte le da la oportunidad, la veo con ánimo de participar. Seguramente el tiempo en prisión la hizo reflexionar como a todos cuando recibimos un golpe semejante que a nadie se le desea. Seguro decimos ‘algo hicimos mal’, ella debe profundizar en esa reflexión y obtener una mejor postura y eso le permite competir con credibilidad, coherencia. Es esto lo que buscamos de la maestra. Nadie puede negar que hubo errores graves, ni cerrar los ojos aunque la ley la exoneró de culpa.

-Qué opina de López Obrador?

-Tiene grandes anhelos en dos grandes reformas, la laboral y educativa y se pueden consolidar si es vigilante, coherente y se mantiene respetuoso a lo que ha venido trabajando en materia de democracia, justicia laboral y educación de clase mundial, pero con lo social y donde el trabajador se vea magnificado y dignificado. Porque todos dicen ‘es que los niños’, ‘si por los niños tiene trabajo, se vive y se levanta todos los días’. Los niños son la prioridad pero los trabajadores salarialmente están muy denigrados con el sueldo que perciben. Pagar un maestro particular cuesta 500 pesos la hora y un maestro no gana ni en sueños 100 pesos la hora, entonces como tener al más preparado si no le pagas bien o lo capacitas.

-¿Qué opina del secretario de Educación?

-Destaco su apertura de hablar con todos, habla bien y quiere que su gestión salga lo mejor posible.

-¿La 4T le debe algo a maestros?

-Sí, claro, la implementación de la reforma educativa, y en esta que todos estemos observando y atentos de cómo se hacen las cosas. Incluso el secretario de Educación no solo debe escuchar, sino hacer participar a todos. No confundir las estridencias con la legalidad, la primera genera repudio y la segunda el respeto a las instituciones.