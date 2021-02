Nada de gritos ni de sombrerazos; yo nunca dije “muera el PRI”: AMLO

Torreón, Coahuila.- De gira por en la comarca lagunera, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la reconciliación de los mexicanos y aseguró que durante sus años como opositor nunca utilizó la consigna “Muera el PRI” para referirse a sus adversarios.

En el teatro Nazas de Torreón, Coahuila los programas integrales de desarrollo para la Laguna, López Obrador atajó los abucheos que recibió el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme a quien los asistentes le gritaron “¡Fuera el PRI!”.

Ante esto, aún sin iniciar formalmente el evento, el mandatario federal tomó el micrófono y dijo:

“Nada de gritos y de sombrerazos ¿hacemos ese compromiso? ¡siii! Bueno entonces que empiece el programa”

Mientras se desarrollaba el evento, varios asistentes siguieron gritando la consigna “Fuera el PRI”, ante lo que el jefe del Ejecutivo Federal respondió.

“No me gusta, fíjense que yo fui opositor durante muchos años, pero muchos años, y nunca usé el muera el PRI o muera el PAN, nunca, no me gusta eso. (…) Vamos a enfrentarnos en buena lid, no vernos como enemigos si a caso somos adversarios pero no enemigos no hay que tener enemigos hay que vernos como amigos y buscar la reconciliación en todo”, dijo.

Desde Torreón, el Presidente prometió que su gobierno apoyará a la Laguna con el abasto y potabilización del agua; la construcción de una línea de Metrobús que llegue hasta Gómez Palacios, Durango y aseguró la continuidad del mando único en la zona.

“Se va a mantener el mando especial de seguridad para la Laguna (…) No es que se hayan resuelto todos los problemas de inseguridad en la Laguna pero sí funcionó la estrategia de mando especial, de mando único por eso se va a reforzar y se va a utilizar de ejemplo para aplicarse en otras regiones del país”, afirmó.

En contraparte, los gobernadores locales le pidieron declarar a la laguna como zona económica especial.

“Ya que contamos con una conexión carretera estratégica y seguimos construyendo una mejor infraestructura para el desarrollo y servicios equitativos de calidad”, solicitó Miguel Ángel Riquelme.

Además de anunciar que Nacional Financiera se mudará a Torreón, adelantó que mañana sábado visitará Monterrey, Nuevo León, donde presentará su plan de desarrollo económico.

AJ