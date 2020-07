Muro fronterizo no fue tema en reunión con Trump: AMLO

El presidente López Obrador agradeció que no se tratara el polémico tema del muro fronterizo en la reunión con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca.

"Es un tema que no se trató porque procuramos que el encuentro se diera a partir de las coincidencias, (...) que se buscara resolver las diferencias, que son propias de dos países vecinos, mediante el diálogo", indicó el mandatario mexicano.

Aseguró que el muro fronterizo es un tema que su gobierno no quería tratar en esta visita a Washington.

"No era un tema que nosotros quisiéramos tratar. No queremos tratar. Agradecemos que no se haya abordado el tema en lo público", subrayó.

Aunque López Obrador sí aceptó que platicaron al respecto durante la cena del miércoles por la noche con empresarios "pero no con propósitos de imponer nada, de otro tipo", aseveró.

Según recogen medios locales, Donald Trump bromeó sobre el muro en la cena con empresarios de la noche del miércoles y dijo que fue tan "disciplinado" que no habló del tema.

El lunes, previo a su vista a Estados Unidos, el presidente Trump publicó una serie de tuits donde señaló que en Texas, Arizona, Nuevo México y California, el muro fronterizo ha avanzado rápido.





RECONOCIMIENTO A MEXICANOS





El presidente señaló que su visita a Estados Unidos sirvió para agradecer a la comunidad mexicana en Estados Unidos, la cual estima es de 38 millones en el país vecino.

Aseveró que le dio gusto "el reconocimiento" de Trump a los que aportan los mexicanos en aquel país. "Esto fue muy satisfactorio porque se reconoce la importancia de la comunidad mexicana en Estados Unidos", manifestó.

Del mismo modo, celebró que Trump reconociera la "vocación productiva" y la "importancia" de los trabajadores mexicanos y aseguró que eso "fue una nota muy importante".

"No el tono discriminatorio, el maltrato, sino el reconocimiento", subrayó.

López Obrador destacó que la comunidad mexicana trabaja "honradamente", que aporta mucho a Estados Unidos y también a México mediante las remesas, además se dijo convencido de que "van a seguir mejorando" las relaciones bilaterales.

Aseveró que "no se puede continuar con la misma actitud de otros tiempos", por ello habló de una "nueva etapa" en el trato hacia los "paisanos" mexicanos, que es "no discriminatorio".

"Que se trate bien, como lo merecen, nuestros paisanos", apuntó.

Dijo que en esto va implícita la migración. "Es pensar más en la fraternidad universal".





¿TRUMP VISITARÁ MÉXICO?





El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que "está abierta la invitación para visitar México al presidente de Estados Unidos", lo que sería un gesto de "amistad", sin embargo, por "las circunstancias electorales no hay posibilidades por ahora de que nos visite el presidente Trump", remarcó.

Calificó de "muy favorable" la visita a Washington para reunirse con su homólogo Donald Trump, a quien le agradeció su trato "respetuoso".

"Consideramos que fue una gira, una visita, muy favorable por los beneficios para nuestro pueblo y para nuestra nación", dijo López Obrador en la primera comparecencia pública tras su arribo a México desde EU.

El mandatario visitó Estados Unidos esta semana para reunirse el 8 de julio con Donald Trump y celebrar la entrada en vigor este julio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

#EnLaMañanera "Consideramos que fue una visita muy favorable por los beneficios para nuestro pueblo, nuestra nación" aseguró el presidente

López Obrador aprovechó la conferencia matutina desde Palacio Nacional para agradecer a los migrantes mexicanos en Estados Unidos el apoyo que le dieron en Washington, donde se reunieron para mostrarle su respaldo.

"Algunos hasta nos acompañaron con sana distancia, agradecerles por su apoyo, solidaridad, respaldo y confianza", aseveró.

Aseguró que la visita a Washington -su primera viaje al extranjero como mandatario- tenía como propósito representar a todos los mexicanos, tanto los que viven dentro del país como en otras naciones.

Aseguró que el pueblo mexicano es un "ejemplo por su fortaleza cultural, por su grandeza" y agradeció el respaldó que también recibió de los empresarios mexicanos previo a la reunión con Trump.

Defendió la importancia del T-MEC porque ayudará "mucho" a los trabajadores y empresarios de todo el país, un convenio comercial que llega en un momento "oportuno" ante una economía "afectada" por la pandemia de covid-19.

#EnLaMañanera La Secretaria de Economía recordó que el T-MEC centró la reunión entre AMLO y Trump en EU "Los temas que se hablaron son temas que se alinean a los temas de desarrollo del actual gobierno" aseguró

"En ninguna otra región del mundo se está contemplando un tratado así, un acuerdo de estas características para que se promuevan inversiones y para crear empleos", resumió.

Antes de dar la palabra a la ministra de Economía, Graciela Márquez, y al canciller, Marcelo Ebrard, el mandatario mexicano cerró su primera intervención agradeciendo al gobierno de los Estados Unidos y a Donald Trump su "trato respetuoso" y "cordial" hacia el Ejecutivo y hacia el pueblo mexicano.

Este 8 de julio, Trump y López Obrador celebraron la puesta en marcha del nuevo tratado de libre comercio T-MEC y se intercambiaron elogios, evitando el enfrentamiento y dejando de lado los asuntos más espinosos de carácter bilateral.





