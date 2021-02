“Murió mi hijo y no quiero que quede impune”, mamá de niño con cáncer

“Yo sé que ya no me lo van a regresar, pero yo lo que quiero es que no quede impune”, enfatizó Lorena Aguilar, quien presentó una denuncia por homicidio en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y autoridades federales de salud por la muerte de su hijo Evan, quien presuntamente falleció por el desabasto de medicamentos oncológicos.

Esta es la primera denuncia de este tipo que hacen las familias de niños con cáncer, la cual fue presentada ante la Fiscalía General de la República por Andrea Rocha, abogada de los padres, y Lorena Aguilar Molina, madre de Evan Omar Polinar García, quien falleció el pasado 26 de diciembre de 2019.

“Hoy vamos a presentar una denuncia por el delito de homicidio que se cometió en contra del pequeño Evan Polinar, el pequeño Evan se atendía en la clínica 25 del IMSS”, indicó la abogada.

#AlMomento | Padres de niños con cáncer presentaron una denuncia por homicidio contra el presidente @lopezobrador_ , el director del @Tu_IMSS y el secretario de Salud, por la muerte de Evan Omar Polinar presuntamente por el desabasto de medicamentos. *yn pic.twitter.com/0D1uSOozqk — La Silla Rota (@lasillarota) September 21, 2020

LEE MÁS: “Estamos ante la antesala de muchísimas recaídas de niños con cáncer"

La denuncia interpuesta es en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, por ser las autoridades involucradas en la compra y distribución de medicamentos oncológicos, de los cuales hay desabasto intermitente desde hace casi dos años.

Adelantaron que la próxima semana presentarán otra denuncia similar y que darán continuidad a los más 200 amparos que han interpuesto para que los niños con cáncer del país reciban sus medicamentos.

#AlMomento | Lorena y la abogada se presentarán la próxima semana a ratificar la denuncia por homicidio, para exigir justicia para su hijo Evan que falleció por desabasto de medicamentos oncológicos. *yn pic.twitter.com/a6w3YO9Nlk — La Silla Rota (@lasillarota) September 21, 2020

El menor de 2 años fue diagnosticado con neuroblastoma el 26 de mayo del año pasado, “él iba muy bien, a partir de septiembre empezaron a faltar los medicamentos, le empezaron a cambiar unos por otros, no le querían hacer unos estudios, tuve que meter el amparo porque tampoco lo querían operar para quitarle el tumor primario”.

“Ya saliendo de la cirugía se le complicó, no había medicamento. Se fue complicando hasta llegar a una metástasis por falta de medicamentos”, dijo Lorena.

#AlMomento | Lorena Aguilar, mamá de Evan, dijo que el cáncer de su hijo hizo metástasis por la falta de medicamentos para que continuara su tratamiento. *yn pic.twitter.com/tVGVzpfFGk — La Silla Rota (@lasillarota) September 21, 2020

Al salir de la Fiscalía tras presentar la denuncia, Lorena dijo que “ya no me siento tan impotente, espero que más mamás se sumen y no se queden calladas”.

#AlMomento | “Ya no me siento tan impotente”, dice Lorena Aguilar, mamá de Evan, tras haber presentado su denuncia en la Fiscalía General de la República. *yn pic.twitter.com/heiUocttrr — La Silla Rota (@lasillarota) September 21, 2020

Enfatizó que espera haya justicia para su hijo y que otros menores no tengan que vivir lo mismo que su familia.

Omar Misael Polinar, padre del pequeño Evan, expresó: “Sabemos que esto no nos va a regresar nuestro hijo, pero lo que queremos en honrar su memoria y que no quede impune lo que hicieron con él. Cuántos niños tienen que fallecer para que se pueda componer el asunto del desabasto de quimioterapias”.

#AlMomento | “Esto no nos va a devolver a mi hijo, pero no queremos que quede impune”, expresa Omar Polinar, padre de Evan. *yn pic.twitter.com/6lacQUBpmy — La Silla Rota (@lasillarota) September 21, 2020

Sobre este caso, la Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León informó que desde que Evan fue diagnosticado se le proporcionaron los medicamentos y atención médica que requería como parte de su tratamiento. Asimismo, indicó que cooperará con las autoridades.

Aseguró que “en todo momento y en todos los casos, la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 25 de Monterrey, Nuevo León, otorgó la atención integral y oportuna a los pacientes pediátricos que lo necesitaron.

“Prueba de ello, están los informes médicos originales realizados por la titular de la Jefatura de Servicios de Pediatría, doctora Sadya Fuerte Olvera, así como las notas médicas actualizadas”, indicó.

El Seguro Social en Nuevo León expresó sus condolencias por el fallecimiento de Evan y reiteró su compromiso con la salud de pacientes pediátricos.

(MJP)