Muñoz Ledo tropieza con un rumor de renuncia de Sánchez Cordero

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, "tropezó" ante el rumor de la renuncia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero

Esta mañana, el legislador cuestionó a los manifestantes que bloquearon la Cámara de Diputados si alguien podía confirmarle la renuncia de la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

"A ver, solo una noticia, ¿se acaba de confirmar o no, la renuncia de la secretaria de Gobernación?", preguntó Muñoz Ledo, a lo que una persona de su equipo alertó que no tenía información.

Después, Muñoz Ledo fue cuestionado por la prensa sobre la renuncia, a la que respondió que no tenía la confirmación y, en todo caso, le deseaba lo mejor a su gran amiga, la ministra Olga Sánchez.

"La verdad, la verdad, me dijeron que sí y ahora me dicen que no está confirmado ¿ustedes tienen confirmación de eso, o no? Si no la tienen ustedes, menos la tengo yo [...] yo tengo dos noticias claves, una hace una hora que renunció, y otra hace 10 minutos que no hay notas al respecto", declaró.

Porfirio Muñoz Ledo, ante el rumor, confirmó continuidad de la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, vía Twitter.

"Gracias querida Olga Sánchez Cordero por tu llamada que confirma tu continuidad en el cargo. Toda la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados te aplaudió. Confiamos en tu comportamiento democrático", indicó en Twitter.

Gracias querida @M_OlgaSCordero por tu llamada que confirma tu continuidad en el cargo. Toda la Mesa Directiva de la Cámara de @Mx_Diputados te aplaudió. Confiamos en tu comportamiento democrático. — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) 18 de julio de 2019

Este tuit fue publicado por Muñoz Ledo después de los rumores de la supuesta renuncia de Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Según medios, este jueves en San Lázaro, el legislador de Morena indicó que "había recibido noticias" de que la funcionaria había renunciado.

"'¿Ustedes tienen confirmación de eso?'", preguntó a los reporteros y agregó que "en cualquier caso, yo le deseo lo mejor a mi querida amiga. Es una mujer muy talentosa, muy culta y muy apegada a la ley, pero también es cierto que las presiones en un país tan complicado son muy grandes".

Más tarde, desmintió dicha versión cuando reveló que la funcionaria lo llamó para decirle que seguirá en el cargo.

Dicho rumor se propagó al margen de los siete meses del comienzo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el cual han cinco los funcionarios de su círculo que han decidido abandonar sus puestos: Martínez Cázares al IMSS; Tonatiuh Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM); Simón Levy, quien era subsecretario de Turismo; Patricia Bugarín, exsubsecretaria de Seguridad y finalmente Urzúa Macías de Hacienda.

