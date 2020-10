Muñoz Ledo o Delgado: Morena sabrá en 10 días quién será nuevo líder

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el acuerdo para que la nueva encuesta abierta, que pretende resolver el empate entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado en la renovación de la dirigencia de Morena, dé resultados el próximo 23 de octubre, y puedan darse a conocer el próximo 24.

El acuerdo avalado establece que las empresas BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Parametría, Demotecnia 2.0., Covarrubias y Asociados, y Mendoza Blanco y Asociados, participarán para poder llevar a cabo la encuesta.

De esas casas encuestadoras, el INE determinará a tres para realizar el levantamiento de la encuesta, que será del 16 al 22 de octubre, con la metodología que el grupo de expertos determine y entregue al Consejo General este jueves.

La consejera presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Claudia Zavala, detalló que sean las mismas cinco encuestadoras entre las que se elijan tres para llevar a cabo el ejercicio de la encuesta, ya que cumplieron con los requisitos establecidos desde el principio del proceso por el Tribunal Electoral.

Durante la sesión, el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, defendió de las críticas hechas por algunos actores de Morena, como Porfirio Muñoz Ledo, las acciones implementadas por el INE para llevar a cabo el proceso de renovación en el partido.

Córdova Vianello defendió que las encuestas "no recopilan votos", por lo que su ejercicio -y del cual no tiene facultades ni experiencia el INE- genera resultados probables y no exactos, como sí lo hace una elección voto por voto.

"Se trata de encuestas, no de ejercicios que recopilan votos. Quien piense que aquí se está hablando de votos, simple y sencillamente no está entendiendo el procedimiento que nos mandató el Tribunal, es una encuesta", declaró.

En el mismo sentido se pronunció el consejero Ciro Murayama, quien afirmó que el INE "es experto en hacer elecciones y en contar votos con toda pulcritud, no en encuestas"; y refirió que las críticas vienen de que la decisión fue mandatada por el Tribunal Electoral.

"La única vez que el INE participó en una renovación de dirigencia del partido fue porque estaba en sus estatutos y el mismo partido lo solicitó. Y esta encuesta ya dio un resultado diáfano, por lo que estamos aquí", señaló.

El consejero Uuc-kib Espadas aclaro que para no considerar el empate, cualquiera de los dos candidatos debieron estar, al menos, tres puntos y medio por encima del otro candidato, y que esa previsión se definió desde el inicio del proceso.

BERTHA LUJÁN CRITCA AGRESIONES A MUÑOZ LEDO

La morenista Bertha Luján critico en Twtter lo que consideró el nivel de ataques personales contra Muñoz Ledo y que, afirmó "rebasa cualquier límite ético, moral y de respeto".

El nivel de ataques personales contra @PMunozLedo en los últimos días rebasa cualquier límite ético, moral y de respeto. (1/3) — Bertha Luján Uranga (@BerthaLujanMx) October 13, 2020

"La actitud de las jóvenes que ayer tomaron las instalaciones del CEN de Morena, varias identificadas con los contendientes en la encuesta por la Presidencia, es un ejemplo mas de la guerra sucia orquestada contra él", criticó en un segundo tuit.

Por la mañana, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, Patricio Ballados, director de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, aseguró que Porfirio Muñoz Ledo quiere cambiar las reglas del juego, pero antes de iniciar el proceso para elegir al nuevo dirigente de Morena, el diputado acepto con puño y letra los lineamientos.

De acuerdo con Ballados desde los lineamientos originales se estableció, a recomendación de las encuestadoras, los siguientes puntos: uno si se inscribían más de 6 candidatos tendría que haber una encuesta de reconocimiento para reducir el campo; segundo, se haría una encuesta abierta y si esta no permitía determinar estadísticamente un claro ganador, se haría una tercera encuesta, que es justo lo que va a suceder.

En la sesión del Consejo General del INE que iniciará a las 11 de la mañana, se prevé aprobar la fecha para la tercera encuesta la cual se aplicará del 16 al 22 de octubre y se prevé que el 24 octubre se conozca el resultado.

Ballados señaló que es poco probable que se dé un nuevo empate entre Muñoz Ledo y Mario Delgado.

Sobre el presupuesto para la, aseguró que está dentro de los 20.6 millones de pesos aprobados para las elecciones del dirigente de, por lo que no significará un gasto extra.

La semana el INE, informó que había un empate técnico entre Muñoz Ledo y el legislador Delgado, con 25.34% y 25.29%, respectivamente.

Ayer, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino de Morena, aseguró que no entregaría la presidencia del partido a Muñoz Ledo hasta esperar la resolución del INE y del Tribunal Electoral.

En tanto, Muñoz Ledo había informado que tomaría la presidencia de Morena, evento que canceló ayer ante las protestas en la sede de Morena.

