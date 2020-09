"Multitud de instituciones de gobierno, con recortes brutales en 2021"

A Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), le preocupa el futuro de la red de librerías Educal, ya que en el presupuesto de 2021 se le planea otorgar 30% menos de lo que necesita para subsistir. Sin embargo, no es un caso único, ya que el escritor comenta que sus colaboradores han tenido contacto con otras instituciones gubernamentales y "todas están sufriendo brutales disminuciones presupuestales para el año que viene".

Aunque el panorama generado por la pandemia de covid-19 no es muy alentador, Taibo II es optimista y cree que en las negociaciones del paquete económico para el próximo año se puede llegar a una solución que no afecte a Educal, que requiere de estos recursos para el pago de nómina.

Apenas la semana pasada, Taibo II alertó de la situación que enfrentaron estas librerías en 2020 por no poder vender libros de manera habitual. Calificó de una "puñalada" la falta de recursos, pero en entrevista con La Silla Rota aclaró que se refería a que la covid-19 los apuñaló, no el gobierno, como se interpretó.

Como parte de las acciones para reactivar a este sector, el próximo 3 de septiembre el FCE llevará a cabo una venta nocturna en el marco de su 86 aniversario. Participarán 45 editoriales y habrá descuentos del 20% al 50%, para incentivar a los lectores, ya que es el primer evento que realizan tras el confinamiento.

"EN EL FCE HEMOS RESISTIDO A LA PANDEMIA"

P: Paco, ¿cómo está la situación?, usted comentaba que fue una puñalada quitarle recursos al Fondo de Cultura...

R: Sabes qué, la próxima vez voy a usar una palabra diferente, no leyeron el contexto, porque lo que dije exactamente es que la disminución de recursos había sido muy potente y es muy trágica para nosotros, pero que nos parecía bien, que las prioridades había que destinarlas a salud y a desarrollo social. Entonces parece de repente que fue interpretado como que alguien nos apuñaló, ¿los marcianos o qué? No, nos apuñaló el covid y la situación.

Mira, los recortes que se han producido desde el punto de vista hacendarios correspondían además a una situación general, que es que tuvimos que cerrar las librerías. Había que mantener los salarios, pero se cerraron las librerías, se cerraron los tianguis, se cerraron las ferias y en ese sentido, los ingresos que tanto Educal como el Fondo recibían por venta de libros disminuyeron de una manera drástica.

Aun así, mantenemos una producción editorial grande, de 650 libros que habíamos pensado editar este año, vamos a editar 250, lo cual no está nada mal, viendo cómo están las cosas.

Hemos regalado casi 700 mil libros digitales a lectores que los bajaron gratis. Entonces, puesto en contexto, pues la situación no era tan grave, aunque bueno, el covid significó para nosotros y para el conjunto del mundo editorial golpes muy fuertes de los que quién sabe quiénes podrán salir cuando salgamos de esto. O sea, la crisis ahí está, no verlo es de veras pretender ser ciego, pero hasta donde te puedo decir, nosotros hemos resistido.

P: ¿Cómo ves la situación para los siguientes meses?

R: Pues mira, el problema es que es incalculable en estos momentos. Las grandes ferias de fin de año pues está en riesgo si se hacen o son ferias virtuales con poca posibilidad de público directo, sobre todo con contenidos a través de las redes, pero cuesta mucho trabajo pensar en ferias de presencia masiva.

Era otra de las cosas que yo decía, la FILIJ (Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil) tal como la conocimos no la vamos a poder hacer así, o sea, no puedes concentrar niños en grandes cantidades en una feria, es un riesgo de salud tremendo, entonces habrá que repensarla en términos no de que sea la FILIJ normal, esa la haremos el año que viene, sino un festival de literatura infantil que dé noticias de lo que se está haciendo, etcétera.

P: ¿Consideras que se necesitaría inyectar recurso para paliar la crisis que afecta tanto al Fondo de Cultura como a Educal?

R: Yo diría que dentro de las prioridades en este país está salud y gasto social, luego seguiría cultura, pero luego. Entonces no me parece insensato que las prioridades estén en términos de salud y gasto social.

La reactivación del proceso económico, pues hay que ver qué tipo de medidas, nosotros lo que estamos pensando es que en cuanto podamos salir a la calle, hacerlo de una manera muy colectiva, abriendo las puertas de nuestras ferias a todas las editoriales y las distribuidoras, de tal manera que tengan muchísimo.

Vamos a probar con la venta nocturna, pero es una prueba y apenas 24 librerías, 14 en Ciudad de México y 10 en provincia vamos a probar y restringir el acceso para mantener condiciones sanitarias al 10%. Si la prueba es buena, quiere decir que poco a poco se puede ir reactivando el sector, que empieza a reactivarse de abajo hacia arriba por las librerías.

"PRESUPUESTO 2021 PARA EDUCAL, POR DEBAJO DE SU MÍNIMO DE SUBSISTENCIA"

P: ¿Cómo es la relación con Cultura?

R: ¿De dónde sacaron que tenemos malas relaciones con Cultura? Nuestras relaciones con Cultura son excelentes, el problema es que cuando se presupuestan los dineros para Educal para el año que viene, y no los presupuesta Cultura, sino Hacienda, por eso están por debajo del mínimo de supervivencia.

En el presupuesto para el año que viene, el presupuesto para Educal está debajo de los mínimos de subsistencia, pero no es Cultura el que lo presupuestó, la relación es entre el Fondo, Educal y Cultura son excelentes.

P: ¿Más o menos de cuánto sería la disminución?

R: No tengo los números de Educal exactos, pero yo creo que está por un 30% debajo del mínimo de subsistencia. Fíjese que Educal no produce libros, entonces vive de vender libros y tiene una nómina muy alta y la obligación de cubrirla, porque se heredó a lo largo de los años.

Si no tiene una inyección de fondos por parte del aparato de Estado, como la tuvo todos los años, que le cubra el presupuesto del costo de la plantilla, no da, con la venta de los libros, no sale.

Pero bueno, esto es un principio de sentarnos y negociar y que quede claro que no hay conflictos con Educación, para nada.

P: ¿A qué crees que se deba esta disminución en el presupuesto?

R: Lo he comentado con el gerente del Fondo, él está en contacto con multitud de instituciones gubernamentales y todas están sufriendo brutales disminuciones presupuestales para el año que viene.

La covid no es cosa menor, no sólo golpea en términos de enfermedad, golpea en términos de economía estatal.

P: Tomando en cuenta todo esto y si no hubiera algún acuerdo para que les den más presupuesto, ¿cómo verías tú el panorama para el próximo año?

R: Yo creo que las negociaciones que empiecen ahora para los presupuestos van a considerar al libro como algo importante, no esencial, no central en la vida del país, pero sí importante, eso significa que tienes que apoyar económicamente la estructura de libro-Estado, en particular, hay que apoyar la estructura de Educal, a no ser que queramos perder una red de 80 librerías.

P: ¿Qué crees que podría hacer el gobierno para impulsar más al sector cultural, en específico al de los libros?

R: En el de los libros está más o menos claro, si el proceso de reactivación va y funciona y seguimos trabajando al ritmo que trabajamos, desde el punto de vista del Fondo, Educal publicaciones y siguen creciendo los clubs de lectura, la participación social y por otro lado somos capaces de salir a la calle en términos de tianguis, microbuses recorriendo el país y podemos apoyar a editoriales y distribuidoras y por lo tanto autores, hay posibilidades de una renovación interesante, yo diría. No va a ser esplendorosa ni mucho menos, muchas editoriales van a salir muy dañadas del experimento.

"LA PANDEMIA HABRÍA SIDO UNA PESADILLA CON EPN O CALDERÓN"

P: Como intelectual, como Paco Taibo, ¿cuál es tu valoración de la Cuarta Transformación? Ahora que se viene el próximo informe de gobierno, con toda la situación de la pandemia...

R: Te voy a dar una respuesta que no le he dado nunca a nadie porque nunca me lo preguntó claramente. Si no tuviéramos a la 4T, la pandemia hubiera hecho pedazos este país, porque la corrupción se la hubiera comido, nos hubiera comido, porque todos los intentos por enfrentar la pandemia hubieran chocado con irresponsabilidad, robos, manejos turbios.

O sea, más allá de los éxitos de la 4T, que los habrá y los hay, y los aciertos y los errores, la pandemia hubiera hecho garras a México. Nada más imagínate por un momento a los chicos de Peña Nieto manejando este país en términos de pandemia, camiones con camas de hospital que se perdían a mitad del camino.

Porque esa era su práctica, la corrupción tenía un nivel de aceitamiento y de profundidad tan inmenso, que la pandemia era el momento de hacer negocios.

P: ¿Qué les dirías a quienes critican la manera en que se ha conducido la pandemia?

R: Que criticar es correcto, pero sobre todo criticar y proponer es más inteligente. Cuando tienes una masa crítica que no propone nada, que lo único que importa es tirarle basura al presidente y a la 4T, pues no me da confianza, no los veo propositivos, no los veo colaboradores, los veo sacando tajada del desastre.

Es un momento muy interesante, simultáneamente a la pandemia se está dando un desgajamiento del viejo aparato del Estado y ahí van los corruptos cayendo uno, por uno, por uno, afortunadamente.

Nomás te imaginas lo que la pandemia hubiera sido con los chicos de Calderón y los chicos de Peña Nieto dirigiendo este país, pinche pesadilla.

Yo vi, no me los contaron, vi escuelas inauguradas por presidentes de la República que no tenían techo, que no tenían baños, entonces te imaginas la pandemia conducida por el tin larín y sus gangsters.

P: Respecto al presidente López-Obrador, ¿cómo lo has visto frente a esta pandemia?

R: A mí me cae re bien el jefe López, más allá de que a veces no estoy de acuerdo con cosas que dice o con la actitud que toma. Bueno, estoy en mi derecho a ser tan crítico como quiero y puedo, pero en términos generales me cae bien y a veces me cae mejor, aguanta vara en tiempos verdaderamente difíciles.

(MJP)