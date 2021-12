Multihomicidios ahogan al país en sangre; pero no hay registros ni combate

La tarde del 3 de diciembre de 2018, el estruendo de los cuernos de chivo, de las pistolas calibre 9 milímetros, así como el de las armas automáticas, desalojaron, en segundos, el centro de La Huerta, Jalisco. La histeria y el pánico de las personas que se encontraban en el lugar fueron captados en videos en los que se observa como la explanada del municipio costero fue el campo de batalla de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y elementos de la Fuerza Única Regional.

Durante la lluvia de balas, que se prolongó por varios minutos, 6 elementos de la corporación local fueron asesinados. La muerte de los policías, a poco más de 48 horas de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia del país (el 1 de diciembre de 2018) fue el primer multiasesinato registrado en este sexenio. A la fecha, de acuerdo con un conteo realizado por La Silla Rota, se han cometido más de 900 multihomicidios.

De acuerdo con el Buró de Estadísticas de Justicia de los Estados Unidos, un homicidio múltiple es cometido en contra de cuatro o más personas en un mismo lugar o hecho.

El crimen en La Huerta, Jalisco, lejos de ser un caso aislado, marcó la pauta de la barbarie que, durante este gobierno, los cárteles y organizaciones criminales han exhibido sin reparo en poblados, comunidades, así como en ciudades de distintas entidades del país.

Los homicidios en los que murieron 4 o más personas en un hecho son constantes en el recuento de los 3 primeros años de la actual administración. Medios de comunicación locales, nacionales e internacionales han registrado los crímenes de familias completas que se encontraban al interior de sus hogares.

También, los cometidos en contra personas que fueron asesinadas cuando trabajaban en el campo, que caminaban por la vía pública, que convivían en salones de fiestas infantiles, en bares o que estaban en centros de rehabilitación contra las adicciones.

Las escenas de terror que los propios habitantes han documentado a través de videos y fotos subidas a las redes socialesdurante los últimos 3 años han dejado imágenes de cuerpos abandonados en vialidades, carreteras, e incluso colgados de puentes peatonales o vehiculares.

LAS CIFRAS DE LA MASACRE

A pesar de que los crímenes son constantes, no existe un registro oficial de cuántas multiejecucuones se han cometido durante este sexenio, así como en años anteriores. Los homicidios sólo son reportados de forma grupal a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los estados con más crímenes múltiples durante este sexenio son: Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas y Sonora, entidades donde organizaciones criminales disputan el control de la plaza.

Armando Rodríguez Luna, consultor en Strategic Affairs y especialista en seguridad nacional, menciona que la muerte de 4 o más personas en un solo hecho, son parte la violencia sistemática de las organizaciones criminales para realizar actividades ilícitas.

"Las acciones de la delincuencia organizada para llevar a cabo sus actividades ilícitas, siempre son a través de la violencia, por lo que, en los tres primeros años de gobierno, esa ha sido una pauta de todos los grupos".

El también integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), considera que, durante este gobierno, los multihomicidios han tenido un distintivo en estados como Zacatecas, entidades donde los victimarios atacan a las víctimas en sus propios hogares o arremeten contra cualquier persona sin importar si están relacionadas en las ventas de las organizaciones criminales.

"Los casos que conocemos, son principalmente disputas entre ellos mismos, así como ataques armados en zonas urbanas. Esta es una nueva modalidad en la que los criminales van a las casas, a los domicilios o lugares donde están integrantes de grupos antagónicos".

El especialista alertó que, por lo regular, "matan a todas las personas que se encuentren en el lugar, sin importar su relación en los hechos. Esta es una nueva modalidad de los multihomicidios, principalmente Zacatecas, en municipios como Jerez, Fresnillo y en la propia capital de ese estado".

LOS CRÍMENES, A DETALLE

Los homicidios múltiples registrados durante este sexenio son constantes. El método utilizado por los criminales ha llevado a la muerte de familias completas, así como a escenas semejantes a las que se vivieron en años anteriores, durante la llamada "guerra contra el narcotráfico".

A semejanza de sexenios pasados, las investigaciones para detener a los agresores, o incluso identificar a las víctimas son casi nulas. En la mayoría de los casos, se desconoce si las autoridades detuvieron a los agresores o a los criminales que dieron la orden de cometer los asesinatos.

"Son muchos los multihomicidios, pero pocos son los avances en las investigaciones. Un ejemplo de ello, es el ataque a la familia LeBarón. Las autoridades mencionan que la agresión fue, posiblemente una confusión, sin embargo, la colaboración entre las autoridades de los tres niveles de gobierno es mínima para esclarecer los hechos. Hay varias personas detenidas, pero ninguna sentenciada. Este es un caso mediático, pero otros están en el olvido", comentó Armando Rodríguez.

De acuerdo con el registro que ha llevado a cabo La Silla Rota, entre los multihomicidios con el mayor número de víctimas que se han documentado durante este sexenio, se encuentran el de 7 personas al interior del bar Las Virginias, en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el 6 de enero de 2019.

Tres días después (el 9 de enero) fueron localizadas en cinco camionetas calcinadas y 21 cadáveres en el municipio Miguel Alemán, Tamaulipas. El 17 de enero, los cuerpos de 10 músicos indígenas del grupo "Sensación Musical", fueron localizados en una camioneta incendiada en el camino Mexcalzingo-Tlayelpa, municipio de Chilapa, Guerrero.

El 9 de marzo de ese año, 15 personas fueron asesinadas en un bar de Salamanca, Guanajuato. Un mes después (19 de abril) un comando mató a 14 personas, entre ellas mujeres y un menor de edad en un salón de fiestas de Minatitlán, Veracruz.

El 22 de mayo de ese mismo año, 10 personas muertas fue el saldo de una disputa entre integrantes del crimen organizado en la colonia Arroyo Colorado, municipio de Uruapan, Michoacán.

La violencia de las organizaciones criminales llevó a que la mañana del 8 de agosto de 2019 los habitantes del municipio de Uruapan, Michoacán, vieran 19 cuerpos colgados en puentes, así como en la acera. La estela de violencia continuó durante ese año con el incendio del bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, Veracruz. El ataque originó la muerte de 26 personas en el lugar y cinco más en las siguientes semanas.

El 15 de octubre de 2019, 13 elementos de la Policía Estatal fueron asesinados en El Aguaje, municipio de Aguililla, Michoacán; mientras que, en Iguala, Guerrero, murieron 14 personas y un soldado, durante enfrentamiento entre el crimen organizado y el Ejército

Los registros de los multihomicidios indican que el 1 de diciembre un enfrentamiento entre organizaciones criminales y el Ejército dejó un saldo de 25 personas muertas en Villa Unión, Coahuila. El año 2019 cerraría con 16 reos muertos la noche del 31 de diciembre, al interior de la prisión de Cieneguillas, Zacatecas.

En 2020, los crímenes continuaron con la muerte de 10 músicos indígenas en la comunidad de Chilapa, Guerrero, el 17 de enero. El 3 de abril 19 personas murieron durante un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado en Madera, Chihuahua. El 23 de mayo, en Huetamo, Michoacán, 12 cuerpos fueron localizados en una camioneta.

Durante ese año la violencia llevaría a un grupo de sicarios a matar a 10 personas que se encontraban en un centro de rehabilitación en Irapuato, Guanajuato. El 22 de junio, 17 personas fueron asesinadas en San Mateo del Mar, Oaxaca. Y el 26 de junio, 14 cadáveres fueron arrojados sobre la carretera en Fresnillo, Zacatecas.

La disputa entre las organizaciones criminales en Guanajuato originó que 28 personas fueron asesinadas en otro centro de adicciones ubicado en Irapuato el 1 de julio. Un mes después (18 de agosto) 13 personas murieron durante un enfrentamiento en Miantitlán, Veracruz. El 5 de octubre 12 cuerpos fueron localizados en Villa de Ramos, San Luis Potosí.

Durante este año las muertes múltiples no han parado. Entre los casos se encuentran 15 cuerpos localizados en Chihuahua, Chihuahua, el 2 de enero. En Camargo, Tamaulipas fueron localizados 19 cadáveres calcinados en dos camionetas el 23 de enero.

El 18 de marzo, 13 policías fueron asesinados en Coatepec Harinas, Estado de México. El 19 de junio la disputa entre dos cárteles en Reynosa, Tamaulipas, originó la muerte de 19 civiles. Cinco días después (24 de junio) un enfrentamiento entre cárteles en Valparaíso, Zacatecas dejó un saldo de 18 personas muertas. En esa misma entidad los crímenes no han parado en los últimos meses.

En noviembre los cuerpos de 10 personas fueron colgados en un puente y un árbol de la comunidad de San José de Lourdes, en Fresnillo. Ese mismo mes, en Tangamandapio, Michoacán, 11 cuerpos fueron localizados por autoridades locales. El pasado 9 de diciembre siete cuerpos fueron localizados en los límites del municipio de Teocaltiche, Jalisco y el estado de Zacatecas.

SIMPLISTA, ESTRATEGIA DE "ABRAZOS NO BALAZOS"

Cuando era candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador anunció un cambio en la estrategia al combate al crimen organizado. Durante los discursos que dio por diferentes estados del país, el entonces aspirante a la presidencia se comprometió a reducir la violencia y las "matanzas" a través una política que atacaría el origen de la violencia.

Uno de esos discursos fue pronunciado el 12 de abril en Mazatlán, Sinaloa, municipio donde López Obrador aseguró que, a pesar de que lo criticaran, su estrategia sería distinta a la de gobiernos anteriores.

"No más asesinatos, ya no va a haber masacres porque hasta los heridos son rematados, eso ya no, eso es inhumano no puede ser que se les abandone a los jóvenes y cuando toman el camino equivocado de la delincuencia se les masacra. Aunque estén queriendo cuestionarme vamos a buscar otra estrategia, vamos a atender las causas y vamos a conseguir la paz y vamos a hablar con todos".



El entonces contendiente aseguró que, en caso de ganar las elecciones, atacaría el problema de la inseguridad a través de "abrazos, no balazos" y trabajos con un salario adecuado.

"Vamos a cambiar a este régimen podrido, corrupto, de injusticias y privilegios, y vamos a impulsar el desarrollo, lo puedo resumir en una frase: trabajo, buenos salarios y abrazos, no balazos".

Sin embargo, a tres años de gobierno, la estrategia no ha dado resultado y las matanzas se siguen cometiendo, de acuerdo con el especialista Armando Rodríguez Luna.

"Es muy simplista la posición del gobierno al sostener una estrategia de abrazos, no balazos. El hecho de no utilizar a las fuerzas federales para enfrentar a los criminales, simplemente les ha permitido actuar de una manera diferente, pero no ha reducido los homicidios o delitos federales".



El experto en temas de seguridad consideró que, durante este sexenio, no se puede continuar con esa estrategia, ya que lejos de disminuir la inseguridad y la violencia, ha aumentado.

"Hay muchos lugares donde se ha incrementado la violencia, los robos a vehículos de carga, la extorsión. Es una estrategia simplista e inútil que aprovechan los grupos del crimen organizado. Es absurda la continuidad de esta estrategia".

