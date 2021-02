Multan a organismos aspirantes a partidos por financiamiento irregular

El Instituto Nacional Electoral (INE) propuso multar con más de 6 millones de pesos a siete organizaciones que buscan obtener el registro como partidos políticos, entre ellas México Libre, del expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, debido a que se detectaron irregularidades en la captación de recursos económicos.

A México Libre, en particular, se le aplicó una multa de 3 millones 700 mil pesos.

“Aportaciones recibidas por la organización Libertad y Responsabilidad Democrática mediante el dispositivo Clip, por un millón 61 mil pesos; y también aportaciones de personas no identificadas por un monto de 12.3 mdp”, indicó la consejera Adriana Favela.

Los informes mensuales de ingresos y egresos a revisión son de enero 2019 a febrero 2020. El dictamen propuesto por la consejera Adriana Favela señaló que las “aportaciones recibidas por la organización Libertad y Responsabilidad Democrática mediante el dispositivo Clip son por 1.2 mdp”. Y agrega, “clip es una plataforma de pago, la cual no permite hacer transferencias de dinero, sino que realiza cargos a tarjetas de crédito o débito”, dijo y señaló que eso no permite identificar al aportante.









Esta organización es de Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón. “Clip es una plataforma de pago, la cual no permite hacer transferencias de dinero, sino que realiza cargos a tarjetas de crédito o débito”, dijo y señaló que eso no permite identificar al aportante.

RESPONDEN LOS CALDERÓN

Mediante un tuit y comunicado, Libertad y Responsabilidad Democrática también llamada México Libre, respondió “México Libre cumplió rigurosamente con todos los requisitos para obtener su registro #MéxicoLibreVa”. Pero no entró en detalles de las donaciones que recibió mediante la plataforma Clip. Y agregó que desconoce la información y que no ha sido notificado de ninguna multa.

?? INFORMACIÓN IMPORTANTE ?? México Libre cumplió rigurosamente con todos los requisitos para obtener su registro #MéxicoLibreVa pic.twitter.com/2csUtH1yaL — México Libre (@MexLibre_) August 21, 2020

En general, el informe reporta que las siete organizaciones reportaron ingresos por 113 millones de pesos y gastos por poco menos de 109 mdp. En 17 mdp encontraron 12.3 mdp de aportaciones de personas no identificadas; “otras identificadas, egresos no reportados, egresos no comprobados, ingresos no comprobados, aportaciones en efectivo superiores a 90 UMAS, aportaciones de ente prohibido” enlistó. Y agregó que destacaron aportaciones por millones de pesos, por parte de personas bien ubicadas. En cuanto a las aportaciones en especie, en general se encontraron casos donde no hay comprobaciones de pago de las aportaciones de los aportantes; o bien, el comprobante fiscal.









En general, el Instituto Nacional Electoral impuso sanciones por 6.4 millones de pesos a siete organizaciones que aspiran a convertirse en nuevos partidos políticos porque en sus informes de fiscalización se detectaron irregularidades en once rubros; entre ellas, importantes aportaciones que surgen de tres sindicatos, aportaciones que no pudieron ser rastreadas vía electrónica y grandes donaciones hechas por personas sin capacidad financiera, entre otros.

Los informes mensuales de ingresos y egresos a revisión son de enero 2019 a febrero 2020. El dictamen propuesto por la consejera Adriana Favela señaló que en general se reportaron ingresos por 113 millones de pesos y gastos por poco menos de 109 mdp. En 17 mdp encontraron 12.3 mdp de aportaciones de personas no identificadas; “otras identificadas, egresos no reportados, egresos no comprobados, ingresos no comprobados, aportaciones en efectivo superiores a 90 UMAS, aportaciones de ente prohibido” enlistó. Y agregó que destacaron aportaciones por millones de pesos, por parte de personas bien ubicadas.

Entre las irregularidades detectadas a las organizaciones que buscan ser partidos políticos se encuentra el recibo de aportaciones de personas no identificadas.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, indicó que en las investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó "personas de riesgo" y agregó que "las multas que se proponen a estas organizaciones son un mecanismo de ir en contra de opacidad y de cualquier conducta que pretendan burlar la ley”.

Agregó que ésta “es la primera fiscalización bajo las reglas aprobadas en las reformas de 2014 en las que se analiza a organizaciones que pretenden constituirse como partidos políticos” y adelantó que el procedimiento es perfectible pues falta aún mucho por hacer.

“Desde hace dos décadas cuando en el entonces IFE investigó casos celebres como el Pemexgate y Amigos de Fox, la autoridad dejo claro que era importante regular una relación conflictiva entre dinero y política… Las multas que se proponen aplicar a estas organizaciones son una manera de ir en contra de la opacidad… Que el dinero ni el financiamiento ilegal lo que suplante la voluntad ciudadana”.

El consejero Ciro Murayama indicó que las siete organizaciones en su conjunto se allegaron a un total de ingresos por 113.3 millones de pesos, los gastos ascienden a 111.8 millones. Por lo que, explicó que en las irregularidades detectadas se proponen multas por 6.4 millones de pesos.

FINANCIAMIENTO ILEGAL

El consejero Ciro Murayama destacó que “se dieron aportaciones de recursos sin certeza ni transparencia, casos de aportantes sin capacidad económica para financiar”. Y precisó “en Grupo Social Promotor por México significa 7 centavos por cada cien pesos; Encuentro Solidario 53 centavos de cada cien; en Fundación Alternativa fue el 1.1% de sus recursos, Súmate a Nosotros el 2.5%, Libertad y Responsabilidad Democrática fue el 8.18% de sus ingresos”.

En Redes Sociales Progresistas (el partido de la maestra Gordillo) “fueron 22 pesos y medio por cada cien de origen no identificado; y Fuerza Social por México llegó a 25.6% de recursos provenientes de personas no identificadas. Así que más de la cuarta parte de los recursos que utilizó son irregulares”, precisó. “El dinero que se usa sin saber bien a bien de dónde viene es prohibido; es preocupante e ilegal porque son organizaciones que aspiran al registro de partido político”, dijo. Y reiteró que el dinero no puede provenir de personas morales sean empresas, sindicatos, asociaciones, iglesias, gobiernos o entes públicos, así como del extranjero.

La consejera Carla Humphrey señaló: “hay que tener claridad de quiénes están financiando a partidos políticos de nueva creación, quién tiene interés en financiarlos. Y no me importan los colores sino cuál es el origen de estos recursos para prevenir recursos ilícitos en campañas electorales y dinero del crimen organizado o narcotráfico”. Y sugirió que se deban ampliar las facultades del INE para fiscalización

Murayama afirmó que el dinero que se reportó sin comprobar alcanza los 13.4 millones de pesos, es decir, el 11.8% del total y destacó que en México están prohibidas las aportaciones anónimas o no identificadas, por lo que las organizaciones que buscan ser partidos se financiaron exclusivamente con recurso privados y sólo pueden provenir de personas físicas identificadas, "cuando esto no ocurre se tiene financiamiento privado o de origen desconocido, es decir, ilegal".

Añadió que no se trató de una conducta uniforme. Por ejemplo, dijo, que en la organización Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre), agrupación que encabezan el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, fue en 8.18 por ciento de sus ingresos. Por ello, la multa a esta organización es de 2.7 millones de pesos.

Redes Sociales Progresistas, organización ligada a Elba Esther Gordillo, sumó 22.5 pesos por cada 100 de origen no identificado, es decir, 1 de cada 5 pesos es de origen desconocido. Grupo Social Promotor Por México, impulsado por quienes formaban el extinto Partido Nueva Alianza (Panal), fue de 7 centavos por cada 100 pesos.

Indicó que Encuentro Solidario, promovido por quienes militaban en el extinto Partido Encuentro Social (PES), 53 centavos de cada 100 pesos recibidos. Fundación Alternativa, fundada por el expriista César Augusto Santiago, en 1.1 por ciento de sus recursos. Súmate a Nosotros, organización vinculada a Manuel Espino, en 2.5 por ciento.

Resaltó que Fuerza Social Por México, ligada a Pedro Haces, dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, llegó a 25.6 por ciento de recursos provenientes de personas no identificadas, así que más de la cuarta parte de los recursos que usó es irregular.

SINDICATOS EN LA MIRA

Marco Gómez, exconsejero electoral y hoy representante del Partido Verde en el consejo, señaló que “existen tres agrupaciones que solicitaron su registro y que están directamente vinculadas con sindicatos, es un tema público… Existen aportaciones de sindicalizados que van de los 174 mil pesos, 67 mil, 17 mil 600, 23 mil… Me brinca la capacidad económica que puede llegar a tener una persona para poder realizar estas aportaciones… Cuando menos tres organizaciones que quieren ser partido, utilizaron afiliación corporativa para lograr su registro, son coincidencias”.

“Creo que el monto de esas aportaciones provenientes de miembros de un sindicato tiene que ser estudiadas a fondo, porque podemos presumir claramente que hubo una triangulación de un sindicato que hizo efectivo cierto patrimonio, se lo dio a sus miembros sindicalizados para que ellos como personas físicas lo depositara me transfirieron directamente al partido en constitución. Tenemos un caso de 109 aportantes por nueve mdp que no tenían la capacidad económica para hacerlo y no tenemos mayor información del origen de las aportaciones de los demás miembros sindicalizados”.

Y subrayó que al respecto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no respondió todas las solicitudes que el INE realizó, lo que impidió obtener mayores datos, por lo que sugirió enviar dichos expedientes a la Unidad de Inteligencia Financiera. “Hay que tener la certeza de que tendremos partidos libres dirigidos por ciudadanos libres y no por líderes sindicales”, dijo.

APRUEBA INE LINEAMIENTOS A MEDIOS EN PROCESO ELECTORAL

Por unanimidad el consejo general del INE aprobó lineamientos para exhortar a los medios de comunicación, su cumplimiento durante la cobertura informativa del proceso electoral federal 2021 que comenzará el 7 de septiembre a fin de promover la equidad. Durante su participación, los consejeros aseguraron que no pretenden afectar la libertad de expresión pues son solo recomendaciones para conformar el voto informado.

Los lineamientos agregados son, cita textual:

1. La equidad y presencia en los programas que difunden noticias.

2. Prohibición constitucional de transmitir publicidad o propaganda como información periodística y noticiosa.

3. Las opiniones y las notas.

4. El derecho de réplica.

5. La vida privada de las y los candidatos.

6. Promoción de los programas de debate entre las y los candidatos.

7. No Discriminación.

8. Igualdad de género.

9. Violencia política contra las mujeres en razón de género.

10. Candidaturas independientes.

11. Reelección y

12. Las noticias falsas (fake news) en los procesos electorales.

Claudia Zavala, presidenta del comité de Radio y Televisión, aseguró que para este fin fueron consultadas organizaciones que agrupan a concesionarios de radio y televisión así como profesionales de la comunicación. “Se recibieron trece respuestas, cinco de concesionarios y ocho de profesionales, entre estos últimos se identificó a doce especialistas en materia de género, dos instituciones de educación superior, además, de las defensorías de la audiencia de radio educación”.

Y añadió que “es una invitación a los medios de comunicación a sumarse a la construcción de un marco de competencia electoral transparente y equitativo, que propicie elecciones sin descalificación ni discordia y que permita llevar a la ciudadanía a la información necesaria para la emisión de un voto razonado e informado, pero también y en estas condiciones actuales libre de toda violencia”.