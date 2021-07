Multan a Alazraki y a El Universal por artículo contra Morena previo a elección

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió multar al columnista de El Universal, Carlos Alazraki, al propio periódico, así como a los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, por el texto Carta dirigida a los indecisos (por el amor de Dios no voten por Morena), publicada el 3 de junio, tres días antes de la jornada electoral.

De acuerdo con el periodista Alberto González, director editorial del periódico 24 Horas, la sanción a Alazraki fue por considerar que algunas de sus expresiones cayeron en el terreno de lo proselitista, al diario por promover el artículo y a los partidos por no deslindarse de la publicación

"Interesante porque al medio no lo sancionan por no haber detenido el artículo, para no promover la censura, sino por su promoción una vez que ya salió. A los partidos, por no desmarcarse de lo que el #TEPJF considera expresiones proselitistas en tiempo de reflexión", posteó González en Twitter.

Hoy la Sala Especializada @TEPJF_Esp resolvió multar a @carlosalazraki @El_Universal_Mx al @PRI_Nacional a @AccionNacional y al @PRDMexico por el texto Carta dirigida a los indecisos (por el amos de Dios no votes por Morena).

El caso es interesante para los medios — Alberto González (@chimalhuacano) July 23, 2021

¿QUÉ DICE EL ARTÍCULO DE ALAZRAKI?

El 3 de junio, Carlos Alazraki publicó en El Universal el artículo donde advirtió que las personas que aún no han tomado su decisión por quién votar serán el "fiel de la balanza" para decidir el futuro de nuestro país, y el futuro de sus hijos, nietos y probablemente bisnietos.

"Su voto es tan importante en esta elección, que quisiera que me hagan el gran favor de leer estas reflexiones y que al terminar de leerlas tomen la decisión correcta por quién votar. Ahí les va: En un día, ustedes decidirán vivir entre un México democrático o continuar viviendo en una dictadura. En un día, ustedes van a decidir vivir entre un México libre o seguir viviendo bajo las órdenes de un solo hombre. En un día, ustedes van a decidir vivir entre un México con sus 3 poderes independientes o seguir viviendo en un México con los tres Poderes de la Unión dominados por un solo hombre. En un solo día, ustedes van a decidir entre poder votar en México cada tres años o vivir en un México que ya no tendrá votaciones", advirtió.

También recalcó, el su artículo publicado tres días antes de la jornada electoral, que van a decidir vivir entre un México con medicinas o seguir viviendo en un México sin medicinas, igualito que Venezuela; por lo que indicó que Votar por Morena, PT, Verde o los 3 nuevos "será la última vez en que podrás votar libremente en un tiempo largo. Muy largo; en cambio, votar por el PAN, el PRD o el PRI, garantiza tu libertad y la esperanza de Progresar en libertad, en un ¡futuro inmediato!", escribió.