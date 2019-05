Multan a 12 gasolineras por negarse a revisión

REDACCIÓN 06/05/2019 10:14 a.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, informaron que 12 gasolineras en el país enfrentan una multa de 800 mil pesos por negarse a revisión para saber si dan litros de a litro.

Hubo 12 gasolineras que se negaron a ser verificadas por lo cual se hicieron acreedoras a una multa de 800 mil pesos; sin embargo se volverá a verificar, esta vez con fuerza pública, porque están obligados a permitir revisión", puntualizó Sheffield Padilla en conferencia matutina.



Las estaciones acreedoras a multa se ubican en Morelos, Yucatán, Nuevo León, Tlaxcala, Puebla, Jalisco, Coahuila, Veracruz, Sinaloa y Baja California, se detalla en Publimetro.

Como parte de la estrategia de López Obrador para bajar el precio de gasolinas en el país, la Profeco revisó -por primera vez- 125 estaciones elegidas con un modelo similar a ´Melate´, de las cuales 41 se clausuraron por no dar litros de a litro.

En total, como resultado del sorteo de revisión, 50 estaciones quedaron inmovilizadas, nueve por fallas en sus bombas.

Siete de esas estaciones se encuentran en la Ciudad de México. Ejemplo de ello es la ubicada en la delegación Miguel Hidalgo, donde se detectó un faltante de 140.06 mililitros por cada 20 litros. Las otras están ubicadas en Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón, Tlalpan, Benito Juárez y dos de Iztapalapa.

A las anteriores se unen otras estaciones que tienen ubicación en Tepic, San Blas, Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Oaxaca, Puebla, Mazatlán, Coatzacoalcos, Alvarado, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Ecatepec, Chalco, Morelia, Uruapan, Cuernavaca, Medellín de Bravo y Jerez.

Por su parte, el presidente sostuvo que "ha habido estabilidad en los precios, pero no podemos dejar este asunto al libre mercado porque está demostrado que se abusa" y aseguró que el próximo lunes también se darán a conocer los precios del gas.



En tanto el procurador destacó que la estrategia es parte de un esfuerzo que está haciendo el Gobierno de México para que no aumente el precio de los combustibles; sin embargo pidió ayuda a los consumidores a atender el llamado y no comprar en las estaciones que ´más roban´ par que no sea en vano la información que se ha dado a conocer hasta ahora.

