Multa INE a agrupación de Elba Esther con 434 mil pesos

La organización Redes Sociales Progresistas (RSP) de la ex líder del magisterio Elba Esther Gordillo, y que aún no recibe el aval del Instituto Nacional Electoral para convertirse en partido político; recibió dos sanciones con el pago de cinco mil UMAS cada una. Tras una larga discusión, por mayoría de votos, los consejeros consideraron que sí cometió infracciones al encontrar que en su padrón de militantes hay afiliados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Igual sanción recibió la organización Fuerza Social por México del líder sindical, Pedro Haces, tras encontrar que miembros de su sindicato CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México) son también parte de dicha organización.

El valor de un UMA es de 86.88 pesos, por lo que una multa equivale a 434 mil 400 pesos. En total, ambas multas suman 868 mil 800 pesos. Dado que RSP espera en las próximas horas recibir o no el aval del INE para convertirse en partido político, los consejeros abrieron dos caminos para el pago de ambas multas. El primero es que, de recibir aval como partido, se descontaría de sus prerrogativas; de lo contrario, el pago tendría que ser mediante crédito fiscal. Fuerza Social tendrá que pagar 434 mil 400 pesos.

Los datos encontrados señalaron que de 50 presidentes y secretarios de RSP, solo el 24% (doce personas) están afiliado al SNTE. Que de 2 mil 258 delegados, 539 están agremiados (es decir, 24%). Y que de 3 mil 626 auxiliares, 799 están afiliados (es decir, 22%).

Los consejeros Ciro Murayama y Adriana Favela argumentaron que estos datos no permiten asegurar la existencia de una afiliación gremial; es decir una intervención del sindicato en RSP por considerar que el hecho de que ser parte de un sindicato, no restringe el derecho político electoral de afiliación de una persona. La consejera Norma de la Cruz pidió que el tema fuera devuelto a la comisión de fiscalización para realizar con "exhaustividad" un cruce entre ambos padrones (el del sindicato y el de RSP) para formar una opinión.

Favela respondió que no era posible realizar tal cruce porque el padrón que RSP entregó fue en papel y no electrónico, lo que impedía un cruce total entre ambos padrones; y precisó que por esa razón los datos encontrados eran resultados de una la toma de una muestra del padrón. Añadió que, en el supuesto de poder realizar dicha revisión exhaustiva, tampoco podían llegar a conclusiones más relevantes porque en caso de encontrar homónimos en ambos padrones, carecían de datos extras tales como RFC o claves de la credencial de elector para determinar con más precisión si son la misma persona.

La última palabra fue la del consejero presidente Lorenzo Córdova, quien expuso que en la historia de México el partido hegemónico (sin mencionar por su nombre al PRI) se fundó en afiliaciones sindicales. "No es una casualidad que en México la legislación electoral este en contra de la filiación corporativa... El hecho de que se trate de un sindicato y no de muchos sindicatos, a mí me lleva a la conclusión contraria, estamos discutiendo algo que tiene como consecuencia de una debilidad del Estado mexicano en la defensa de los derechos de los trabajadores".

Y aseguró que este cruce de datos se pudo realizar porque el SNTE "es de los pocos sindicatos cuyo padrón de afiliados es confiable"; y que se recurrió a la SEP para saber a quién correspondían los nombres entregados en el padrón.

Con las mismas características se analizó el caso de la organización Fuerza Social por México del líder sindical, Pedro Haces, tras encontrar que miembros de su sindicato CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México) son también parte de la organización. La postura de la consejera Norma de la Cruz fue la misma, devolver el proyecto para realizar con "exhaustividad" el cruce de padrones, pero esta fue rechazada. El consejo determinó por mayoría de votos aplicar la misma sanción que a RSP por cinco mil UMAS.

LA TERCERA SANCIÓN A RSP, POR "PAGO DE DÁDIVAS"

Por mayoría de votos, los consejeros también consideraron que RSP cometió otra infracción en una asamblea estatal constitutiva del 24 noviembre de 2019 en Ciudad Obregón, Sonora, por entregar dádivas desde económicas hasta alimentos, a 172 asistentes.

Si bien el hecho es grave la consejera Adriana Favela consideró que la información que recibió el INE muestra inconsistencias e imprecisiones. "No se puede llegar a la conclusión de que hubo dádivas", dijo y explicó que en algunos de los testimonios recabados hay contradicciones.

El consejero Ciro Murayama aseguró que las denuncias se basan en ciudadanos reales "fue algo orquestado... las actas señalaron que la gente asistió libremente pero porque les dieron dinero, fue comprada su asistencia y eso es grave", dijo. "Estamos hablando de inversiones millonarias para constituir un partido y si dejamos pasar esas prácticas estamos mandando un muy mal mensaje... ¿Quién esta financiando esto? No lo podemos saber, fue dinero en efectivo lo que la gente recibió dijeron 172 personas... Y eso debe ser sancionado sin duda ni temor". La multa, propuso, deberá ser "lo más alta posible".