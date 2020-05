Mujeres violentadas: No somos falsas, tenemos otros datos, presidente

#NosotrasTenemosOtrosDatos, es el hasthag con el que la Red Nacional de Refugios y otros organismos defensores de la mujer, lanzaron una campaña para responder al presidente López Obrador, que sí existen y que su situación se agravó durante el confinamiento en esta emergencia sanitaria. Te puede interesar Las frases misóginas de AMLO que niegan la violencia vs las mujeres En comunicado y video, le informan al mandatario que las violencias de género son también una pandemia que cobra la vida de nueve mujeres cada día. "Y no lo decimos grupos conservadores, lo decimos a través de las voces de cientos de mujeres, entre ellas, las madres de las víctimas. El 50% de los feminicidios fue cometido por la pareja sentimental y 22.6% por algún familiar. Mientras el 40% de los asesinatos de mujeres se cometieron en el hogar... La violencia familiar sí ha incrementado en la etapa de confinamiento", afirma. #NosotrasTenemosOtrosDatos mujeres mexicanas se unen para pedir al presidente @lopezobrador_ atienda el incremento de la violencia de género en México. pic.twitter.com/yb4ZWxYhgZ — La Silla Rota (@lasillarota) May 16, 2020 Y agregan cifras de la propia red: 77 por ciento más mujeres, niñas y niños atendidos en abril, en comparación del mismo mes en 2019. "Los ingresos a Refugios incrementaron a nivel nacional en un 12 por ciento, las llamadas y mensajes de texto un 80 por ciento y no, no son falsos... Los números tienen una historia, son personas", subrayan. "No reconocer las violencias que viven las mujeres en este país no solo es violencia institucional, también es una negación de derechos y acceso a la justicia". Durante la conferencia mañanera de ayer, el presidente López Obrador fue cuestionado por una reportera, quien cita textual preguntó qué medidas tomaría su gobierno pues "de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las llamadas de emergencia al 911 por incidentes de violencia contra la mujer pasaron de 19 mil 183 en enero a 26 mil 171 durante marzo". El mandatario respondió, cita textual, "sí, lo estamos tratando todos los días, todos los días. Y repito, estamos en contra de la violencia que de manera irracional padecen las mujeres, estamos en contra del feminicidio, los crímenes de odio, eso debe de quedar muy claro por razones humanitarias... Y esos datos que proporcionas los conocemos bien y estamos procurando que no aumente la violencia".

Y precisó, "te voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a malinterpretar, porque muchas veces sacan de contexto lo que digo. El 90 por ciento de esas llamadas que te sirven a ti de base, son falsas, está demostrado; y esto no es sólo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres, esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el Metro sobre sabotajes, sobre bombas".