Mujeres violentadas: ¿Cuáles son sus datos Presidente?

La Red Nacional de Mujeres publicó esta mañana que sus cifras respecto al aumento en la violencia contra el género femenino durante el confinamiento crecieron un 80 por ciento. Y adelantó que, para estas víctimas, no habrá regreso a la “Nueva Normalidad”. “Tanto en línea telefónica, redes sociales y atenciones directamente proporcionadas en los 69 espacios de prevención… se atendió directamente a un total de 11 mil 131 mujeres, niñas y niños lo que representa un incremento del 70% en comparación al mismo periodo del 2019”, señaló.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA SOBRE EL CORONAVIRUS EN MÉXICO

Y precisa que “del 17 de marzo al 17 de mayo hemos brindado orientación y atención a través de nuestras líneas telefónicas y redes sociales a 4 mil 153 personas, de las cuales el 69% son mujeres víctimas de violencias, el 2.85% instancias de gobierno, el 9% hombres”. E incluso, advierte una nueva modalidad, pues el 19 por ciento de estas cifras son llamados de auxilio de otras redes de apoyo que fungen como mediadoras porque la víctima (hermana/o, hija/o, padre, madre, vecina, amiga, etc.) no puede pedir el auxilio directo porque esta junto al agresor.

Las entidades con mayor reporte de denuncias son 44% de la CDMX y Estado de México y un 25% del conjunto de los estados Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Morelos y Veracruz. “El 20.21% de las mujeres ya habían solicitado anteriormente apoyo a otra instancia, pero no recibieron la ayuda esperada”, advirtieron.

La Red precisó que sus datos arrojan que “las solicitudes de ingresos a refugios incrementaron 50%” y enlista que los tipos de violencia denunciada fueron “100% violencia psicológica, el 49.47% física, 43.37% económica, 17.62% sexual y 4% sufrieron intentos de feminicidio”, todos en el ámbito familiar.

“El concepto de fraternidad familiar expuesto por el presidente de México resulta ilusorio”, aseguró, “debido a que el 100% de las mujeres que ingresaron a estos espacios de protección fueron víctimas de violencia familiar y el 5% de las niñas y niños víctimas de abuso sexual durante el confinamiento. El 48% de las hijas e hijos de las mujeres que solicitaron apoyo fueron víctimas de agresiones dentro de sus casas durante el periodo de cuarentena, por lo que no en todas las familias mexicanas se convive con armonía… Esto refleja lo que en diversas ocasiones hemos declarado desde la Red Nacional de Refugios, entre más tiempo se extienda el periodo de confinamiento menos posibilidades tendrán las mujeres de llamar, mandar mensaje y, por lo tanto, de realizar denuncias como algunas instancias gubernamentales y el propio presidente esperan suceda”, señaló.

“El concepto de fraternidad familiar expuesto por el presidente de México resulta ilusorio”, acusa Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, en torno a los dichos de AMLO de que 90% de denuncias por violencia contra mujeres son falsas https://t.co/3l9xTdbRJA pic.twitter.com/O6vkTvy1YB — La Silla Rota (@lasillarota) May 18, 2020

También consideró que “pensar que a través del número de denuncias puede medirse el incremento de violencias contra las mujeres es una visión limitada y fuera del enfoque de género; lo que las mujeres desean de primera instancia al estar viviendo con un agresor es ya no estar con él, estar tranquilas, sin seguir recibiendo las diversas violencias contra ellas y, en su caso sus hijas e hijos”.

Y finaliza señalando en qué terminaron algunos de esos números. “la Red Nacional de Refugios ha realizado 19 rescates a nivel nacional, cuatro en el Estado de México, siete en el Ciudad de México, dos en Morelos, dos en Puebla, dos en Chiapas, uno en Guerrero y uno en Hidalgo, esto independientemente de las referencias a los espacios de protección y los ingresos a Refugios”. Y para estas mujeres, adelanta, no habrá regreso a la “Nueva Normalidad”.

“Las mujeres y niñas lastimadas y agredidas durante la cuarentena no regresaran a la normalidad, quienes fueron asesinadas ya no volverán. El segundo es, que seguimos sin tener o por lo menos conocer, por parte del Gobierno mexicano un protocolo de actuación integral coordinado e intersectorial con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad para atender los impactos y secuelas que el covid-19 ha dejado y seguirá dejando (aún después de levantarse la etapa del confinamiento) en la vida de las mujeres mexicanas… Por cada 3 meses que continúe el confinamiento habrá 15 millones adicionales de casos de violencia de género y, como consecuencia de la cuarentena podría haber hasta 15 millones de embarazos no deseados”.









(djh)