Mujeres ven 90% de impunidad en agresiones contra mujeres: Enkoll

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Enkoll dio a conocer los resultados de la encuesta ''Credibilidad en las Víctimas'', revela que si un hombre es acusado, en más de dos ocasiones de violación o abuso sexual, 90 de las mujeres aseguran que le creerían a la víctima, aunque a medida que aumenta el rango de edad, el porcentaje de mujeres que le dan credibilidad a las acusaciones es menor.

El 47 por ciento de las mujeres opinan que el presidente Andrés Manuel López Obrador apoya las causas de las mujeres y que el 60 por ciento de ellas aprueba el trabajo realizado por el titular del Ejecutivo Federal.

Enkoll también registró que 41 por ciento de la población femenil no apoya la gestión del mandatario y 12 por ciento no sabe o prefirió no responder. En cuanto a la medición presidencial 34 por ciento de las mujeres lo desaprueba y 6 por ciento no sabe o no quiso responder.

Sobre sí el mandatario apoyo las causas de la mujeres, 41 por ciento dijo que no las apoya y 12 por ciento no dio su opinión.

El documento también señala que cuando una mujer acusa a un hombre de violación o abuso sexual, el 56 por ciento de la sociedad no le cree a la víctima; 38 por ciento sí le cree y 6 por ciento no respondió.

Asimismo, se descubrió con base en la encuesta que 90 por ciento de las mujeres pondera que quienes cometen violación o abuso sexual ''se salen con la suya''; mientras que 8 por ciento indica que ''pagan las consecuencias'' y 2 por ciento no sabe o no contestó.

La encuesta se aplicó los días 4 y 5 marzo a una población de 402 mujeres mayores de 13 años vía telefónica.





kach