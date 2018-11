Mujeres "trans, las más discriminadas en la caravana migrante

SHARENII GUZMÁN 06/11/2018 08:56 p.m.

Lady, Maritza y Naomi salieron de Honduras por la homofobia. Dicen que dentro de su país no hay espacio para personas como ellas. Quieren vestirse de mujer libremente y ejercer sus derechos.

Ellas viajan en la caravana migrante que llegó a la Ciudad de México desde el pasado domingo. De acuerdo con un censo que los integrantes de la comunidad LGBT realizó son cerca de 150 gays, lesbianas y transexuales.

Lady, Maritza y Naomi huyeron de la transfobia de su país y en la Caravana la viven todo el tiempo. La comunidad gay es de las más discriminadas aún dentro del éxodo migrante. Los han amenazado, agredido físicamente, insultan, les dicen que no son aceptados y quitan sus cobijas.

Lady Mejía, su nombre "artístico", relata que salió sola de Honduras en busca de una mejor vida y sin discriminación. Tiene 23 años. Su meta es llegar a Estados Unidos. En la Caravana conoció a otras mujeres Trans. Se hicieron amigas. Ahora son muy unidas.

Desde que era pequeña se dio cuenta que nació en el cuerpo equivocado y en un país que no tolera a los transexuales. Rechazaba la ropa y juegos de niño. "Siempre fui afeminada y amanerada, pero nunca me sentí incomoda, soy feliz como soy".

Sus familiares nunca la tomaron en cuenta ni la apoyaron. Un día le dijeron que se sentían avergonzados de ella. Eso fue muy fuerte para Lady.

Cuando vives con tu familia es con ella con la que quieres contar y en la que confías. Yo creí en ellos, me fallaron. Busqué amor, cariño, comprensión, un abrazo, un te quiero en otras personas, que al final también me terminaron haciendo daño. Ha sido un estilo de vida muy diferente y difícil. Aquí estoy para adelante".

¿Por qué es estratégica la CDMX para la caravana migrante?

Cuando terminó el College, así le dicen los hondureños a la preparatoria, comenzó a trabajar. Sus papás ya no podían seguir pagando la escuela y Lady abrió un negocio: una tienda de abarrotes. Con el tiempo la abandonó para migrar de su país.

Nunca planeé irme a Estados Unidos o ser migrante. Jamás me pasó por la mente el sueño americano, como a mucha gente, pero al final la decisión fue tan rápida que abandoné y dejé botado todo. No lo pensé dos veces, simplemente me vine y aquí estoy".

Lady, al igual que muchos migrantes, salió de Honduras sola. En la Caravana ha conocido a otros gay y mujeres trans. Se han unido. Han logrado hacer un grupo. Incluso este martes buscaron en las carpas instaladas en el estadio Jesús Martínez Palillo en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, a las personas de la comunidad LGBT para registrarlos en una lista y así llevar un censo e invitarlos a conformar una asamblea.

Decidimos unirnos debido a las amenazas, agresiones y discriminación por parte de las personas migrantes. México ha sido muy lindo, la gente es maravillosa, nos ha tratado bien. Nos hemos sentido bastante apoyadas, el problema ha sido la misma gente de la Caravana, inclusive cuando vamos caminando nos gritan: ´no sirven, nos ofenden´ y a veces nos tiran agua en la cara".

Comenta que ha habido a algunas mujeres trans que han sido agredidas físicamente. Debido a eso y a la discriminación que viven dentro de la caravana migrante, decidieron unirse. Al principio nadie quería formar un grupo.

Todas estaban por su lado, pero entonces conocí a otras dos chicas y nos unimos, consideramos que nos podíamos apoyar y así nos sentíamos más seguras. Ahora estamos todo el tiempo juntas, nos conocimos en el camino. Somos ya como una familia y llegaremos juntas a nuestra meta: que es llegar a Estados Unidos".

En Honduras no se respetan los derechos. La comunidad gay es violentada en todo momento. Lady señala que "todas venimos huyendo de la homofobia, machismo, discriminación. Los grupos antisociales nos violan, nos matan y nos agreden, porque el gobierno no apoya nuestros derechos".

"SALÍ DE HONDURAS PARA CONVERTIRME EN MUJER"

A sus 22 años, Maritza Castro huyó de Honduras, su país natal, debido a la discriminación y para tener una vida mejor. Ella llegó a la Ciudad de México junto con la caravana migrante. Estará unos días y después seguirá su camino hacia la frontera norte.

Quiero tener la libertad de ser quien soy, ya no me quiero esconder. Salí por la discriminación. Pasé muchas horribles que me hicieron huir de mi país. Por ejemplo, cuando iba al hospital no me querían atender porque iba vestida de mujer, aunque fuera bien enferma. Nunca me dieron el apoyo que necesitaba".

Cuando tenía 8 años, Maritza comenzó a ponerse vestidos. Después se dio cuenta que así quería vivir: como mujer. Su familia la apoyó desde el principio, mas no la sociedad. En la escuela le hacían bullying y por eso la cambiaron a una privada.

Ella quería estudiar para convertirse en enfermera. Sin embargo, tuvo que dejar la escuela para trabajar en una maquila. Un día vio en las noticias información sobre la caravana migrante y decidió alcanzarla para irse a Estados Unidos.

El viaje ha sido largo y agotador. En ocasiones ha tenido que caminar hasta seis horas seguidas. En otras, automovilistas le han dado aventones.

En el camino nos han venido discriminando los migrantes. Nos han tirado agua y basura. Ahora tenemos que estar unidas porque es muy peligroso".

Naomi también salió de Honduras por la homofobia. Su familia y amigos no la apoyaron. Le dieron la espalda, al igual que su país.

"Luego cuando iba en la calle me discriminaban y yo me sentía mal porque las personas se me quedaban viendo. Yo quería salir del closet, pero no podía. Yo necesitaba contarlo, sentirme querido por alguien por como soy y no juzgado. Es lo que estoy buscando en este viaje: sentirme toda una mujer, que yo pueda construir mi cuerpo como yo quiero. No voy hacia atrás, mejor hacia delante y sé que me vienen cosas muy buenas".

Cuando Naomi dejó Honduras, aún no le había dicho a su familia que es una mujer trans y no quiere que se enteren en las noticias, sino que les anhela decirles en persona, cuando regrese ya convertida.

ACOMPAÑAN A LA COMUNIDAD LGBT EN LA CARAVANA MIGRANTE

Desde el 12 de octubre que salió la caravana migrante de Honduras ha sido acompañada por asociaciones civiles de derechos humanos y la comunidad LGBT no ha sido la excepción.

Charly "dos veces" López, sociólogo y activista LGBT, señaló que un grupo de la comunidad los recibió en la Ciudad de México y otros integrantes los acompañan desde Chiapas.

Ya esperábamos su llegada a la CDMX. Estamos por entregarles un acopio que se está juntando. Es lo que pidieron ellas y ellos: zapatillas, tacones, faldas, ropa de mujer, maquillaje, pelucas y condones. También les estamos dando apoyo y asistencia en términos de salud, lo que ellos puedan necesitar".

Comentó que dentro de la caravana hay gente que excluye a las poblaciones LGBT. Por eso, también la necesidad de acudir a las organizaciones para que a través de ellas se les pueda brindar un tipo de ayuda.

Nos estamos coordinando con organizaciones de todos los estados hacia el norte para que cuando decidan irse en caravana haya quienes puedan apoyarlos y apoyarlas en su paso hacia Estados Unidos".

Charly indicó que han recibido reportes de la comunidad LGBT sobre la discriminación que han sufrido dentro de la caravana migrante.

Las sacan de los baños de mujeres, las excluyen de las carpas, les quitan colchonetas y frazadas. No les reparten artículos de aseo. Si llegan, pero los otros migrantes los acaparan y nos les llegan a las poblaciones LGBT".

LEA TAMBIEN Van más de 3 mil solicitudes de refugio a integrantes de caravana Más de 2 mil 600 migrantes recibieron documentos provisionales de visitantes para poder trabajar en el país, en tanto reciben su resolución

LEA TAMBIEN ¿Cómo ayudar a la caravana migrante en CDMX? Los migrantes hondureños se encuentran en un albergue ubicado en el Deportivo Magdalena Mixhuca

mlmt