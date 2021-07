Mujeres, las que más padecen de ciberacoso en México: Inegi

En 57.8% de los casos de ciberacoso no se identificó a las personas acosadoras. Foto Twitter

Entre octubre de 2019 y noviembre de 2020, 21 por ciento de la población de 12 años y más usuaria de internet fue víctima de ciberacoso, así lo revela el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2020, realizado del 5 octubre al 27 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

#MOCIBA entre la población de 12+ usuaria de internet, en 2020 las mujeres fueron víctimas de ciberacoso con mayor frecuencia que los hombres: 22.5% para ellas frente a 19.3% para ellos. pic.twitter.com/GyMxSy0vcb — Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) July 5, 2021

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020, en México, 75% de la población de 12 años y más utilizó Internet en cualquier dispositivo en el periodo comprendido entre julio y noviembre de 2020.



De la población usuaria de Internet, 21% declaró haber vivido, entre octubre de 2019 y noviembre de 2020, alguna situación de acoso cibernético por las que se indagó, siendo mayor para mujeres 22.5%, que para los hombres 19.3%.



Según esta encuesta, los adolescentes y jóvenes son los más expuestos: 23.3% de los hombres de 20 a 29 años y 29.2% de las mujeres de 12 a 19 años, señalaron haber vivido algún tipo de ciberacoso.

Consulta los resultados del Módulo de Ciberacoso #MOCIBA 2020 y conoce la información estadística sobre la prevalencia de ciberacoso entre las personas de 12 años y más, usuarias de #Internet. #INEGI https://t.co/EUU6RgpZ8Y pic.twitter.com/Ldyw6Xt7oy — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 5, 2021

Por entidad federativa, la mayor prevalencia de ciberacoso se registró en Colima, seguido de Tabasco y Tlaxcala, con 27.4%, 26.9% y 26.4%, respectivamente.

Mientras que las entidades con la menor prevalencia de ciberacoso fueron Ciudad de México, Tamaulipas y Coahuila con 16.2%, 17.8% y 17.8%, respectivamente.

En 57.8% de los casos de ciberacoso no se identificó a las personas acosadoras, en 24.5% se logró detectar solo a personas conocidas, mientras que en 17.8% se identificó tanto a personas conocidas como a desconocidas.

De acuerdo con el Inegi, se logró identificar al menos a un acosador, se identificó a personas con las cuales no existía una relación cercana, es decir, conocidas de poco trato o solo de vista 19.3%; personas cercanas o en quien se pudiera confiar, tales como amigos(as) 12.6%, compañeros(as) de clase o trabajo 9.7%, exnovio(a) o expareja 6.4% y, finalmente, familiares 4.6%.



De las víctimas que lograron identificar el sexo del agresor, 59.4% de los hombres y 53.2% de las mujeres señaló que se trataba de un hombre.









kach