Muestran a Anaya bailando en la boda de Manuel Barreiro

La noche de este lunes se difundió una grabación en redes sociales que muestra al candidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés, en la boda del empresario Manuel Barreiro Castañeda, quién está señalado por la Procuraduría General de la República (PGR) de operaciones que implican lavado de dinero.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Impugna PGR suspensión a favor de Manuel Barreiro, implicado en lavado de dinero.

A través de la cuenta de Twitter @RebeldesDelPan se difundió el video del candidato presidencial en la que se menciona que es una “prueba irrefutable de la cercana y añeja relación de @RicardoAnayaC y Manuel Barreiro, relación que Anaya negó hasta el cansancio. Con ustedes el #PelucaGate.”

Damas y caballeros, les traemos la prueba irrefutable de la cercana y añeja relación de @RicardoAnayaC y Manuel Barreiro, relación que Anaya negó hasta el cansancio. Con ustedes el #PelucaGate. ¡Favor de compartir! pic.twitter.com/6jotdwDiqk — Rebeldes del PAN (@RebeldesDelPan) 27 de febrero de 2018

Por su parte, Ricardo Anaya Cortés mencionó en su cuenta de twitter que “Como ya lo he dicho: 1. Yo no le vendí nada a Manuel Barreiro. 2. Sí lo conozco. Sobre el video: Álvaro Ugalde, mi amigo desde secundaria, me invitó a la boda de su hermana. Por cierto, eso fue hace 13 años. Ahora resulta que asistir a una boda es prueba de algo indebido.”

Como ya lo he dicho:

1. Yo no le vendí nada a Manuel Barreiro.

2. Sí lo conozco.

Sobre el video: Álvaro Ugalde, mi amigo desde secundaria, me invitó a la boda de su hermana. Por cierto, eso fue hace 13 años.

Ahora resulta que asistir a una boda es prueba de algo indebido. — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 27 de febrero de 2018

Cabe recordar que la PGR informó que investiga al empresario queretano, Manuel Barreiro, por presuntas operaciones de lavado de dinero por la compra-venta de una nave industrial a través de la firma Manhattan Master Plan Development S. de R.L, en 54 millones de pesos en las que podría estar relacionado el candidato a la presidencia, Ricardo Anaya.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su lista de empresas fantasma a Manhattan Master Plan Development.

En el video donde aparece Anaya bailando y usando una peluca se asegura que corresponden a la boda del empresario en octubre del 2005 y da inicio con una frase que dice, "Los amigos están cerca de uno en los momentos más difíciles de la vida y también deberían de estarlo en los momentos más difíciles" y concluye con, “Negar a un amigo es una mala idea".