Muerte se extiende en “municipios de la esperanza”; crecen contagios

A sólo nueve días de que el gobierno les dio luz verde para volver a la nueva normalidad, 116 de los 324 “municipios de la esperanza” ya reportan 8 decesos a causa de covid-19, 64 casos confirmados y 616 casos sospechosos, por lo que ya no pueden ser considerados libres del virus Sars-CoV2.

El pasado 18 de mayo se permitió la reapertura de los 324 municipios de la esperanza porque cumplían con dos características: no tenían casos de coronavirus ni colindaban con otros municipios donde ya había contagios. Los gobiernos de Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Jalisco y puebla anunciaron que no retomarían actividades, pero a pesar de que continuaron el aislamiento, ya tienen personas infectadas.

Con estos datos se muestra que 35.8% de los municipios de la esperanza ya tienen al menos un caso confirmado o sospechoso del virus Sars-CoV2, hecho que algunos especialistas habían alertado que podría suceder cuando se anunció esta primera reactivación.

El pasado 13 de mayo, Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero para el covid-19, destacó en entrevista con LA SILLA ROTA que se estaban adelantando vísperas, ya que no se tenía suficiente evidencia sobre cuál era la situación del covid-19 respecto a la geografía nacional. Destacó que el plan presentado “está bastante a ciegas.

“Vamos a suponer que hubiera otros datos y que no los conocemos y por eso se decide abrir estos municipios que llamaron ridículamente los municipios de la esperanza. Uno diría, para qué, si son municipios muy marginados, muy pobres, muy frágiles, para qué les dicen que ya pueden volver a la normalidad, lo único que puede pasar es que los curiosos que van a ir a ver como son, pues lleven el contagio y que al rato tengamos brotes donde no había”, enfatizó.

Actualmente se reportan en total ocho defunciones, una en cada uno en estos municipios: Tezonapa y Los Reyes, en Veracruz; San Miguel Tequixtepec y San Francisco Lachigoló, en Oaxaca; Moctezuma, en Sonora; Catorce, en San Luis Potosí; Cocula, en Jalisco, y en Copala, en Guerrero.

Asimismo, reportan 64 casos confirmados del virus Sars-CoV2, el municipio de San Pedro Mixtepec, en Oaxaca, es el que tiene más casos confirmados, con ocho personas contagiadas; le sigue Matehuala, en San Luis Potosí, con siete; y Cañadas de Obregón, en Jalisco, con cinco casos.

Con el avance de covid-19 en su territorio, ya ninguno de los 12 municipios de la esperanza de Guerrero está libre, ya que todos tienen al menos un caso sospechoso. Destaca el caso de Copala, que tiene una persona que dio positivo, tres sospechosas y un deceso.

Prácticamente en la misma situación están los 23 municipios de Jalisco. Cañadas de Obregón, Villa Corona, Cocula y Zacoalco de Torres reportan casos confirmados, pero todos los demás también tienen personas enfermas que están en el estatus se sospechosas de coronavirus.

Michoacán sólo tenía tres municipios de la esperanza, pero ahora tienen casos sospechosos y Cotija ya reporta uno confirmado. Un caso similar es el de San Luis Potosí, porque tres de sus seis municipios en el listado tienen 10 personas contagiadas de covid-19 y otras 162 que son casos sospechosos.

Aunque no tiene casos confirmados, Dzoncauich, el único municipio de la esperanza de Yucatán, ya no cumple con esto, porque tiene cinco casos sospechosos, y en los próximos días se determinará si tienen coronavirus o no.

En tanto, Nuevo León se ha quedado con sólo un municipio de la esperanza, Bustamante, igual que Tamaulipas con San Nicolás. Aunque no todas las entidades han tenido el mismo impacto por el coronavirus, por ejemplo, de los ocho municipios de Chihuahua, sólo Práxedis G. Guerrero tiene un caso sospechoso, mientras que Veracruz conserva 10 de sus 12 territorios libres de covid.

Oaxaca, el estado que pierde más municipios de la esperanza

Hasta el 17 de mayo, el covid-19 no había llegado a 213 municipios de Oaxaca, pero actualmente 45 de ellos ya tienen en total 29 casos confirmados, así como 58 sospechosos y se han reportado dos fallecimientos por el virus Sars-CoV2. Esto quiere decir que el coronavirus ya tiene presencia en 21.12% de estos municipios.

Esta situación ya encendió las alertas en varios de los municipios, que empezaron a reforzar medidas para evitar que su población se contagie. LA SILLA ROTA publicó este lunes que en Villa Talea de Castro ya decidieron prohibir los viajes a la capital del estado para frenar la llegada del coronavirus.

Edén Martínez, tesorero municipal, explicó a este medio que tomaron esta medida cuando se enteraron que la Central de Abastos de Oaxaca es una zona de alto riesgo de contagios y de que el municipio de Ixtlán de Juárez reportara su primer caso de covid-19 el pasado 23 de mayo.





(María José Pardo)