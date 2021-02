Mueren 8 personas al día en accidentes carreteros en el país: Policía Federal

Este viernes, un autobús de clase turística que había partido de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez rumbo a la Ciudad de México, terminó hasta el fondo de un barranco a 50 metros de profundidad, en el tramo carretero Ocozocuautla Chiapas a las Choapas Veracruz a la altura del kilómetro 170. El saldo fue de siete personas muertas y cerca de 30 lesionados, sin embargo la cifra de muertos y heridos no ha sido confirmada por alguna autoridad.

Durante los primeros nueve meses de 2019, cada 24 horas ocho personas perdieron la vida a causa de accidentes viales registrados en carreteras del país, según un reporte de la Policía Federal.

La base de datos de la institución muestra que entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año se han registrado ocho mil 893 percances viales en diferentes estados del país, lo que equivale a 32 accidentes cada 24 horas.

De acuerdo con los datos, los accidentes han originado la muerte de dos mil 204 personas y seis mil 147 lesionadas.

Los accidentes se registraron por exceso de velocidad, choques entre vehículos particulares y de carga, deslumbramientos, bajo efectos del alcohol, falla en los neumáticos, mal estacionado, por no ceder el paso o por el desprendimiento de cajas de vehículos de carga, entre otros.

De acuerdo con los datos, las entidades donde más accidentes viales se han registrado durante los primeros nueves meses de este año son: Veracruz, 750; Guanajuato, 535; Jalisco, 456; Puebla, 393; Estado de México, 389; Tabasco, 384; Nuevo León, 383; San Luis Potosí, 376; Michoacán, 437; y Baja California, 345.

En el caso de las personas que perdieron la vida, los datos indican registrados por los policías federales mencionan que Veracruz es la entidad con más muertes por accidente al registrar 202; le sigue Guanajuato, 151; Puebla, 128; Jalisco, 117; Michoacán, 106; San Luis Potosí, 101; Estado de México, 99; Tamaulipas, 96; Zacatecas, 93 y Baja California, 83.

Entre los accidentes que se han registrado durante este año se encuentra el percance entre un autobús y un camión en la autopista Veracruz-Puebla, a la altura de cumbres de maltrata. El percance originó la muerte de 21 personas y 30 lesionados.

El 9 de marzo, 11 personas murieron cuando camión impactó una camioneta en la carretera en Pénjamo, Guanajuato. En esta misma entidad, el 5 de mayo la volcadura dejó un saldo de siete muertos, entre ellos, tres menores de edad. El 16 de marzo, en el estado de Puebla, 10 personas murieron cuando el conductor de un autobús e impacto contra un cerro en el kilómetro 161 de la carretera federal 190 Huajuapan de León-Acatlán, en el paraje “El Cantor”.

Los accidentes que se han registrado este año, también incluyen la muerte de cuatro personas, quienes luego de ser impactadas por autobús la carretera federal México-Tuxpan perdieron la vida. El choque también originó que 20 personas resultaran lesionadas.

La Policía Federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) han emitido diferentes recomendaciones a los conductores en caso de viajar por carretera, entre ellos, no revisar el teléfono celular mientras conducen, verificar el estado del vehículo, no rebasar en lugares donde no está permitido, ceder el paso, no conducir cansado y bajo los efectos del alcohol, así como planear la ruta a seguir con anticipación.