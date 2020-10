Muere Guillermo Soberón, exrector de la UNAM y exsecretario de Salud

La Universidad Nacional Autónoma de México y el Sector Salud están de luto este lunes por la muerte del doctor Guillermo Soberón Acevedo, quien dedicó su vida a ambas instituciones y será recordado por incluir a la salud como un derecho en la Constitución.

La UNAM informó sobre el deceso del exrector Soberón Acevedo, al que calificó de "un mexicano de excepción, quien deja un legado inmenso en las áreas de la educación superior y la salud del país". El también exsecretario de Salud falleció a los 94 años de edad.

"Pérdida grande para un México necesitado de figuras como la suya, generosas, que inspiren confianza y serenidad en circunstancias complejas. En lo personal le agradeceré siempre sus enseñanzas, su consejo y su amistad. Descanse en paz", enfatizó Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante Naciones Unidas.

Soberón Acevedo nació el 29 de diciembre de 1925 en Iguala, Guerrero, estudió medicina en la UNAM y realizó un doctorado en Química Fisiológica en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos.

Fue rector de la máxima casa de estudios durante dos periodos, del 3 de enero de 1973 al 2 de enero de 1981. Durante su gestión encabezó la descentralización de los estudios profesionales, lo que ayudó a ampliar la oferta educativa de la UNAM al crearse la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP), con sus planteles en Cuautitlán, Acatlán, Iztacala, Aragón y Zaragoza.

Como trigésimo quinto rector de la UNAM, fue un determinado impulsor de la iniciativa de modificación al Artículo Tercero constitucional para adicionar la fracción VII, con la cual se garantizó la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior del país, facultad que garantizó el respeto de la libertad de cátedra e investigación, entre otros aspectos relevantes.

Soberón Acevedo se desempeñó como secretario de Salud del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988, durante el gobierno de Miguel de la Madrid. En este periodo enfrentó dos situaciones que marcaron la historia de México, el terremoto de 1985 y la epidemia de VIH/Sida.

Uno de los mayores logros durante su gestión al frente de la Secretaría de Salud fue el permitir que los mexicanos tengan derecho a la salud, el cual se encuentra plasmado en el artículo 4 de la Constitución.

Asimismo, dio paso a la descentralización de los servicios de salud en la República mexicana y durante su periodo se construyeron el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Instituto Nacional de Salud Pública.

MIEMBRO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

El doctor Guillermo Soberón coordinó el Consejo Consultivo de Ciencias, órgano asesor de la Presidencia de la República en esta materia, de 1988 a 1994. De 1988 a 2004, presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud A.C., organización no gubernamental que realiza programas en apoyo del sistema de salud, particularmente en el campo de la investigación, la formación de recursos humanos y la economía en salud.

También formó parte de numerosas agrupaciones nacionales y extranjeras. Perteneció a la Sociedad Mexicana de Bioquímica, de la que fue fundador; a la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas; a la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán y a la Academia Mexicana de Ciencias. Fue miembro de The Biochemical Society, Inglaterra; American Society of Biological Chemists, EUA; The New York Academy of Sciences, EUA; y de la American Chemical Society.

LAMENTAN SU PARTIDA

Tras su deceso, Salud Pública destacó que "el doctor Soberón ocupa el lugar de honor como fundador del INSP; fue él quien concibió el proyecto, le dio prestigio y liderazgo. El INSP tiene una deuda muy grande con el maestro Soberón, pues la creación de este instituto sólo fue posible gracias a su visión, apoyo y tenacidad".

La comunidad del Instituto Nacional de Salud Pública lamenta profundamente el sensible fallecimiento del doctor Guillermo Soberón Acevedo.



A lo largo de su vida recibió el Premio de la Academia de la Investigación Científica, el Premio Elías Sourasky, el Premio Luis Elizondo y el Premio Nacional de Ciencias, así como un doctorado Honoris Causa de la UNAM.

APORTE CONTRA LA PANDEMIA

El último trabajo que publicó Soberón Acevedo fue "La gestión de la Pandemia en México. Análisis preliminar y recomendaciones urgentes", un documento de Pensando en México en el que junto con otros cinco exsecretarios de Salud hizo recomendaciones para controlar la covid-19 en ocho semanas.

En Twitter, personajes de diversos ámbitos lamentaron su fallecimiento. El ministro en retiro José Ramón Cossío escribió: "Con gran tristeza participo del fallecimiento del dr. Guillermo Soberón, quien tanto y tan bien hizo por la salud y la educación de los mexicanos. Sin aspaviento y con gran profesionalismo. Gran compañero en El Colegio Nacional. Vamos a extrañar su generosidad e inteligencia".

El exsecretario de Salud, Salomón Chertorivski, quien era amigo de Soberón, escribió en redes: "Fallece el precursor del sistema de salud moderno de nuestro país: el dr. Guillermo Soberon, quien logró que la salud se incluyera como un derecho en nuestra Constitución".

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, expresó: "Lamento el sensible fallecimiento del dr. Guillermo Soberón Acevedo, mis condolencias a sus amigos y familiares, así como a nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México de la que fue rector de 1973 a 1981".

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez tuiteó: "Lamento el fallecimiento del dr. Guillermo Soberón Acevedo, quien fuera rector de la UNAM y ex secretario de Salud. Mis más sinceras condolencias para sus familiares, amigos y la comunidad universitaria. Descanse en paz.

Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, indicó: "Descanse en paz don Guillermo Soberón Acevedo, maestro de maestros, extraordinario rector y funcionario público ejemplar, México estará siempre en deuda con sus atribuciones a la Salud y la educación".

El exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Spriu, quien escribió que Soberón fue "un universitario excepcional, jefe extraordinario y amigo entrañable. Mi pésame cariñoso a todos los miembros de su familia y a sus innumerables amigos".

