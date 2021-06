Muere el caricaturista Antonio Helguera, "una pérdida irreparable" lamentan

El caricaturista Antonio Helguera falleció este viernes, a los 55 años, víctima de un infarto, según informó La Jornada, medio del que el monero fue fundador.

El pasado martes, Helguera visitó en Palacio Nacional al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lamentó la noticia del fallecimiento del caricaturista.

"Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas", escribió AMLO en su cuenta de Twitter y mandó el pésame a la familia, gremio y simpatizantes de Helguera.

Abrazo a Alma, a sus hijos, a los moneros, a sus simpatizantes y amigos. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 26, 2021

¿QUIÉN FUE ANTONIO HELGUERA?

Egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, "La Esmeralda", en 1983, empezó su carrera como dibujante político en el diario El Día, continuando posteriormente para La Jornada y Siempre!, además de El Chahuistle y El Chamuco -este último del que era conductor en la actualidad-, revistas de las cuales también fue coeditor.

En dos ocasiones (1996 y 2002) fue acreedor del Premio Nacional de Periodismo

LAMENTAN MUERTE DE HELGUERA



Hoy es un día triste. Falleció de un infarto el gran monero de @lajornadaonline Antonio Helguera. Un abrazo a su esposa Alma, sus familiares, sus amigos y compañeros. Descase en paz. pic.twitter.com/7Ow12ch6bX — Luis Hernandez N (@lhan55) June 26, 2021

Lamento mucho el fallecimiento del gran monero Antonio Helguera. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz. — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) June 26, 2021

Que tristeza. Hasta siempre Helguera https://t.co/8ec83ZdNNb — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 26, 2021

TRISTE NOTICIA

Un adiós al gran amigo y colega

Toño Helguera. pic.twitter.com/dCVzJ2imqY — Kemchs (@MoneroKemchs) June 26, 2021

Sí, triste día. Hubo un tiempo en que me llevaba muy bien con Antonio Helguera, siempre solidario con el movimiento estudiantil.



Mi pésame a Alma, a quien también conozco desde hace muchos años, a sus hijos, amigos y compañeros de @lajornadaonline.



Que en Paz Descanse. https://t.co/tpzmgFodBP — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) June 26, 2021