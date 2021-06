Muere doctora que peleaba por vacuna covid, sin ser vacunada

La médico Sol Patricia Rojo estuvo al pie del cañón encabezando las protestas que hicieron trabajadores de salud del sector privado para exigir que los vacunaran contra covid-19. Este martes, lamentablemente falleció sin haber sido vacunada, pero con el orgullo de que gracias a su lucha otros de sus compañeros están protegidos.

Su amiga, la doctora María José Díaz explicó a La Silla Rota que que Sol Patricia no murió por covid, sino porque tuvo complicaciones de una enfermedad autoinmune que padecía desde hace varios años.

Vivir con ese padecimiento y poner en riesgo su salud no evitó que saliera a las calles de la Ciudad de México para luchar junto con sus colegas y exigir que el gobierno los incluyera en el plan de vacunación contra el virus Sars-CoV2.

"De alguna forma, creo que sí lo cambió, creo que muchos médicos y personal de salud en general lograron acceder a una vacuna gracias a todo lo que ella hizo y para mí personalmente es mi heroína y a todos los que estuvimos con ella nos inspiró de alguna manera a querer cambiar el mundo", enfatizó María José.

Con su bata blanca y un cubrebocas, la doctora Sol estuvo presente en todas las protestas que hicieron los trabajadores del sector privado, desde el 1 de abril, cuando una falsa convocatoria detonó que muchos de ellos se dieran cita en la Escuela Médico Naval, pero sólo algunos fueron inmunizados.

"Es algo chistoso, porque creo que al final mucha gente pudo acceder a la vacuna gracias a todo el ruido que ella hizo, y ella falleció y nunca la vacunaron. Incluso el día en que muchos de nosotros obtuvimos vacuna, ella decía: ´no vacúnense ustedes, vacúnense ustedes´", relató su amiga.

La doctora Sol Patricia tenía 33 años, estaba casada y tenía un perrito y una ardilla, a la cual adoptó porque estaba pequeña y lastimada. Su amiga, quien la conoce desde la facultad, la describe como una mujer alegre a pesar de las adversidades que vivió y muy fuerte.

"Era una mujer muy valiente, la verdad es que ella tenía este sentido de justicia, sabía que en el mundo hay personas menos privilegiadas que no tienen voz y al final del día ella creía firmemente que había que luchar por cada una de esas personas, no sólo como médica, ella luchaba por sus pacientes, por sus colegas, siempre fue una persona muy justa.

La doctora Sol no tenía miedo, que creo que muchas veces el miedo es lo que para a la gente o el hecho de decir qué van a decir de mí, qué van a pensar, cómo voy a estar aquí en la calle tapando el tráfico. La doctora Sol no tenía esas cosas, no le importaban esas cosas, ella sabía que lo que estábamos viviendo era una injusticia", expresó la doctora María José.

Las protestas de médicos privados comenzaron en abril pasado y se extendieron durante varias semanas ante la falta de respuesta de las autoridades. Poco a poco algunos de ellos han sido vacunados, aunque no se sabe la cifra exacta.

La plataforma Vacunas Médicos MX publicó el pasado 6 de junio que "hasta la fecha no se han vacunado miles de trabajadores de la salud. Este movimiento se dedicado a buscar los canales para buscar salvar la vida de miles de personas que, hasta el día de hoy, continúan muriendo. No hemos obtenido respuestas positivas, pero continuaremos aquí".





