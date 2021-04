Muere Chepina Peralta, mexicana pionera de la cocina en televisión

Chepina Peralta, pionera de los programa de cocina en la televisión mexicana falleció el pasado viernes en su vivienda, en compañía de su familia.

La noticia fue dada a conocer al equipo de Gastrolab de El Heraldo de México por su yerno, Jorge Fernández de Lara, quien aseguró que su muerte se debió a causas naturales y a su edad, 90 años cumplidos el pasado 20 de octubre.

Lucía Josefina Sánchez Quintanar conocida como Chepina Peralta realizó 7,300 programas para diferentes canales de televisión con títulos como; La Cocina de Chepina, Cocinando con Chepina, Chepina en tu cocina, Su menú diario, Sal y Pimienta, Chepina y su menú Pando.

Además colaboró en la Fundación Veytia y Anguiano por 33 años y es autora de revistas de cocina y 13 libros, desde 1997.

Fernández de Lara informó que debido a la pandemia, la familia mantendrá todos los servicios funerarios de forma privada.

En su último artículo publicado el pasado viernes 12 de marzo en El Heraldo, su casa editorial, Gastrolab, Chepina escribió:

"Ha venido a mi corazón un sentimiento de gratitud y me ha hecho pensar en todas las personas con las que me he encontrado en el camino de mi vida. Los compañeros de mi trabajo, directores de cámaras, camarógrafos, floor managers, utileros, iluminadores, escenógrafos, guionistas, asistentes personales, patrocinadores. Cuántas personas que participaron en mis programas de televisión y, lo que sale de mi corazón es decir, Gracias.

"A mi familia que me ha apoyado en todo momento y, de todas formas, sin ellos no hubiera tenido este maravilloso recorrido tan lleno de cosas tan interesantes y maravillosas. Gracias".

Esto que me ha movido para expresar mi gratitud, ha despertado en mí una sensación de compañía y me ha hecho reflexionar sobre la importancia de expresar el agradecimiento porque induce a que las cosas buenas que tenemos en la vida tomen su justo valor.

Los quiero invitar a que hagan un recorrido por su vida y vean qué cosas hay que agradecer. En este entorno que nos está tocando vivir y que pareciera que todo fluye en contra, rescatemos lo más elemental y a partir del reconocimiento de esto como pudiera ser el respirar, podremos ir rescatando todo lo grato que está sucediendo y entonces daremos gracias por la vida, por el ver y apreciar todo lo multifacético que tenemos alrededor nuestro: el cielo, el movimiento de la rama de un árbol, el viento, el caer de una hoja o el volar de un pájaro, hará que reconozcamos lo mucho que tenemos para agradecer y al hacerlo, sentiremos como se llena nuestro corazón y dejará cada vez menos espacio para aquello malo que sucede a nuestro alrededor o que poco a poco tenderá a reducirse.

Por último, gracias por este espacio que me permite mantener esta compañía con tanta gente que tanto quiero y que me ha acompañado y no ha dejado que me sienta sola. Amigas, amigos, nos vemos la próxima y ... que usted la guise bien".

