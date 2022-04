Muere a los 95 años, la defensora de derechos humanos, Rosario Ibarra de Piedra

La activista y fundadora del Comité ¡Eureka!, Rosario Ibarra de la Garza, mejor conocida como Rosario Ibarra de Piedra murió este sábado en Monterrey, Nuevo León. Así lo informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de Twitter.

Entre su labor destaca ser quien fundó una de las primeras organizaciones de madres, padres y familiares de desaparecidos en México, a raíz de la desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra.

La CNDH lamenta el sensible fallecimiento de la luchadora social, Rosario Ibarra de Piedra, madre de nuestra presidenta, de Claudia, Carlos y Jesús esta mañana en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. pic.twitter.com/Vi1OGKwwXP — CNDH en México (@CNDH) April 16, 2022

En 1997 el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos (¡Eureka!) comenzó la demanda por la justicia y el alto a la impunidad en casos de personas desaparecidas durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría.

Fue este comité quien acuñó la frase "Vivos se los llevaron, vivos los queremos".

(Fotografía: Cuartoscuro)

Su labor como defensora de derechos humanos también fue por la liberación de los presos políticos. A través del comité realizó diversas huelgas de hambre para pedir amnistía y fue en 1978, que el presidente José López Portillo promulgó la Ley de Amnistía en respuesta a sus exigencias.



En su papel en la política, también desempeñó cargos como diputada, senadora y asesora política para desde ahí impulsar reformas a la ley en pro de los derechos humanos.

TAMBIÉN LEE: LA GENÉTICA NO RESUELVE

En 1982 se convirtió en la primera mujer candidata a la presidencia de México con el extinto Partido Revolucionario de los Trabajadores; sin embargo no fue la primera y única vez que contendió, también lo hizo en 1988, cuando compitió junto a Carlos Salinas de Gortari y se unió a las denuncias del fraude electoral.

SUS RECONOCIMIENTOS

Su labor la llevó a ser candidata al Premio Nobel de la Paz en 1986, 1987, 1989 y 2006.

En 2019 se le otorgó la medalla al mérito cívico "Eduardo Neri, legisladores de 1913".

TAMBIÉN LEE: ¿QUIÉN ES ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, LA MUJER QUE RECIBIRÁ LA BELISARIO DOMÍNGUEZ?

Fue en ese mismo año cuando la búsqueda incansable de su hijo Jesús sumó 44 años, que el pleno del Senado aprobó otorgarle la Medalla de Honor Belisario Domínguez, pero la activista decidió dotar de un significado diferente la entrega del reconocimiento y no se la quedó.

"DEVUÉLVEMELA CON EL PARADERO DE TODOS LOS DESAPARECIDOS DEL PAÍS"

A la ceremonia de entrega de la medalla acudieron en su lugar sus hijas Claudia y Rosario, quienes recibieron la medalla y el diploma de manos del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Rosario Ibarra, madre, escribió un discurso que Claudia leyó, en donde le pidió al presidente custodiar la medalla y devolvérsela con información del paradero de su hijo Jesús y el de todos los desaparecidos del país.

(Fotografía: Especial)

"Señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, querido y respetado amigo, no permitas que la violencia y perversidad de los gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las tinieblas de la impunidad y la ignominia, no quiero que mi lucha quede inconclusa, es por eso que dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añorados hijos y familiares y con la certeza de que la justicia anhelada, por fin los ha cubierto con su velo protector".

TAMBIÉN LEE: EL SIMBOLISMO DETRÁS DE LA DECISIÓN DE ROSARIO IBARRA

(Fotografía: Especial)

En entrevista con La Silla Rota, Claudia contó que López Obrador es un amigo querido y muy respetado por Rosario. "Él es gobierno ahora y por eso tiene obligación de responder".

Rosario también es madre de la actual ombudsperson de la CNDH en México, Rosario Piedra Ibarra.

na