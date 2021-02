“Mucho cariño” y “amor al prójimo”: el plan de AMLO vs feminicidios

“ (El caso de Fátima) Ya se está atendiendo por parte del gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum está atendiendo esto de manera personal, lo mismo la fiscal Ernestina Godoy. Y son casos, repito, muy lamentables, no lo deseamos y estamos trabajando para que esto no suceda (...) Estamos atendiendo las causas y pensamos que en la medida en que tengamos una sociedad más justa, más igualitaria, fraterna, con valores, en la que el individualismo no sea lo que prevalezca sino el amor al prójimo, que haya mucho cariño, que no haya odios, así vamos a ir enfrentando todos los desafíos, todos los retos”, expuso AMLO durante la conferencia matutina de este martes.