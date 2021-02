Muchas aduanas, sin control del Estado, reconoce el Gobierno Federal

Existen muchas aduanas en el país que no están en control del Estado, reconoció el nuevo administrador general de Aduanas, Horacio Duarte a dos semanas de haber tomado posesión en el cargo.

A su salida, su antecesor, Ricardo Ahued, también advirtió que adentro de la institución dependiente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Hacienda es fácil corromperse; al presentar su renuncia, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador admitió incluso que el problema en las aduanas representa un "monstruo de mil cabezas".

En la Mesa de Opinión El Heraldo de México-La Silla Rota, Duarte señaló que, su mayor preocupación de su encomienda es que el Estado mexicano tome el control de las Aduanas, pues en la mayoría de éstas, el Estado no tiene el control sobre ellas.

Vamos a tomarlas, vamos a hacer lo necesario y con un manejo honesto demostrar que se puede administrar un elemento tan importante para el país como lo son las Aduanas

“Hay que entender que las Aduanas no es un organismo ajeno a otras instituciones, no puede ser concebida como un organismo autónomo, que no se vincula, que no habla, que no trabaja con otras instancias”, agregó.

Por ello, el nuevo titular indicó que ya está trabajando con otras instancias del gobierno, para que el Estado retome el control y soberanía de las Aduanas.

Respecto a la corrupción que existe en Aduanas, recordó que, así como en la institución hay corrupción, también hay buenos funcionarios, mismos que realizan su trabajo de manera honesta, por lo que están revisando las 49 Aduanas con las que cuenta el país.

Cada Aduana necesita una medida específica, por eso estamos revisando una por una para saber cómo se va a procesar cada una de esas medidas y así no cometer errores

Pese a ello, Duarte indicó que no quiere precipitarse a realizar una limpia en el instituto, pues aseguró que, necesita analizar caso por caso y de encontrar irregularidades, se harán los cambios necesarios.

No nos va a temblar la mano, pero tampoco vamos a cometer el acto injusto de que nos pasemos a llevar a algunos funcionarios que sí están cumpliendo su labor

“No es un tema de echar todo en el mismo costal. Las Aduanas son las que tienen más importancia en términos económicos. Nos vamos a concentrar en los dos grandes ejes: ingresos y seguridad”, añadió.

Y aunque no hay un cálculo exacto que represente la corrupción que hay en las Aduanas, sí hay cifras de lo que está ingresando al país, pues Duarte mencionó que, el 70% del IVA en el país es de las Aduanas.

Estamos sacando los cálculos de cuánto puede crecer el IVA en México, sin embargo, hay que recordar que hay una contracción en la economía mundial por la pandemia del coronavirus y eso nos va a impactar

Investigación a administradores aduanales

Por su parte, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este jueves que ya se investiga al menos a seis administradores aduanales por lavado de dinero.

"Hemos hecho una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró algunos casos que en el modelo de riesgo aparecían con una calificación alta. Es decir, un posible caso de lavado de dinero", explicó en entrevista al salir de Palacio Nacional, publicó Reforma.

Nieto afirmó que tres ya fueron cesadas de sus puestos de trabajo.

El funcionario federal comentó que tras la revisión se presentaron denuncias: una contra el administrador aduanal de Tuxpan, Veracruz, otra contra el de Progreso, Yucatán, y una más contra un agente aduanal en Mexicali, Baja California.

Asimismo, mencionó que se sigue integrando información respecto a otras cuatro aduanas.

Reconocimiento del problema

Ricardo Ahued Bardahuil, quien renunció al cargo de Administrador General de Aduanas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dijo que dentro de la institución es común la corrupción y es fácil corromperse.

“Encontré gente valiosa y también encontramos, desde luego, prácticas que son nocivas donde es muy común la corrupción, en donde es muy fácil corromperse. Quiero decirle que se hicieron más de 24 movimientos en las aduanas de México en tranquilidad, sin ninguna situación de riesgo”, dijo el ahora exfuncionario al término de una reunión que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Ahued informó que dejará su puesto el próximo 30 de este mes y agradeció al Jefe del Ejecutivo el reconocimiento que le hizo durante su conferencia de prensa matutina, aseguró que no pretende traicionar al Presidente.

Ricardo Peralta, actual subsecretario de Gobernación y primer director de aduanas en la 4T (quien duró 5 meses en el cargo) dijo haber despedido a 92 por ciento del personal para limpiar esa administración y que su sucesor, Ricardo Ahued (quien duró 11 meses en el cargo), dijera que investigaba a 39 de 49 directores por corruptos, la situación no cambia.

El Presidente López Obrador, al confirmar la dimisión de Ahued a Aduanas, reconoció que esa área es una asignatura pendiente de su Gobierno.

"En el caso de las aduanas viene una limpia porque se han hecho intentos (...) es un monstruo lo de aduanas, de 100 cabezas", admitió.

Y es que el crimen organizado controla y asedia las aduanas, lo que el presidente llama "el monstruo de las 10 cabezas".

(María José Pardo)