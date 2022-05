Movimiento médico: La lucha por el aguinaldo y ganó mejoras laborales

El 26 de noviembre de 1964, 75 estudiantes de medicina y cien residentes del Hospital 20 de noviembre, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la Ciudad de México, se realizó el primer movimiento en México de batas blancas, médicos, enfermeras y demás miembros del sector salud.

Esto, luego de no recibir los tres meses de aguinaldo que se les debía dar por contrato, sumándose esto, una situación de inseguridad económica y laboral.

Fue entre 1964 y 1965 que, los médicos y demás trabajadores del sector salud se levantaron por primera vez en la historia de México para defender sus derechos, llegando a convocar al primer paro nacional del ramo el día 26 de noviembre de 1964. La rebelión se mantendría en pie hasta septiembre de 1965.

Al paro de labores se convocó a los médicos residentes e internistas del Hospital 20 de noviembre del ISSSTE en la capital del país, después de un largo tiempo sin ver mejoras en sus condiciones laborales, con toda la incertidumbre que esto conlleva.

Sin embargo, el detonante final fue no recibir los tres meses de aguinaldo bajo contrato. Aunque, no consistió en un paro total, sino parcial, pues no se suspendieron los servicios de emergencias y partos, manteniéndose estos principios de solidaridad con la población presentes durante el casi año que duró el movimiento.

Así, el colectivo no quedó solo en su lucha, con el paro se solidarizaron de inmediato los hospitales: Juárez y General de México, de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA); Colonia, del Servicio Médico de los Ferrocarrileros, y San Fernando, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este conjunto, dichos hospitales conformaron la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos (AMMRI), fuerza independiente de todas las organizaciones sindicales del momento, el final de la presidencia de Adolfo López Mateos.

ESTRATEGIA AMMRI

José Ángel Gutiérrez, director del Hospital 20 de noviembre, anunció a la prensa su estrategia: llamaría a médicos de otros hospitales para dar continuidad a los servicios.

El mes de noviembre terminó con la amenaza latente de pérdida de trabajo, doscientos diez médicos fueron cesados, pero los paristas no cejaron.

Iniciando el último mes del año, el 1 de diciembre de 1964, tomó posesión Gustavo Díaz Ordaz y con él lidiaría la AMMRI, por lo que, los miembros del movimiento le enviaron su pliego petitorio, donde se estipulaba lo siguiente:

- Sustitución sin represalias de los médicos cesados.

- Revisión legal y cambio del término de contrato de beca por una forma adecuada de relación laboral, bien definida y con mejoras en el nivel económico.

- Preferencias para ocupar plazas de base, mayor seguridad en el empleo.

- Participación activa en la elaboración de los programas de enseñanza.

- Resolución satisfactoria de los problemas de cada hospital.

El paro del 26 de noviembre de 1964 inició con razones económicas, pero terminó convirtiéndose en un movimiento de trabajadores en lucha por la democracia sindical y la autonomía con respecto al Estado, dos puntos invaluables en cualquier sector ante el corporativismo oficial.

PROMESA DE SOLUCIONES

Para el 4 de diciembre, veinte hospitales del interior ya se habían sumado a la lucha por mejoras laborales, junto a 23 de la capital.

Fue entonces cuando, a través de la inserción de una carta en la prensa nacional, se conocieron los nombres de los dirigentes: Guillermo Calderón, Abel Archundia, Roberto Pedrosa Montes de Oca, Fernando Herrera, Roberto Sepúlveda y Oralia León.

Pocos días después, lograron entrevistarse con Joaquín Cisneros, secretario del Ejecutivo y con él llegó de nuevo la promesa.

Pero, tras 22 días de paro los miembros de la AMMRI optaron por levantarlo, eso sí, agradecieron al Gobierno por haberlos escuchado.

SEGUNDO PARO

Luego de haber llegado a ningún acuerdo y de que los resultados fueran nulos, el 13 de enero de 1965 inició el segundo paro parcial del sector salud en México.

Dicho movimiento hizo visible la necesidad de planificar la medicina a nivel nacional, de determinar que las universidades generaran los recursos humanos con la cantidad y calidad que el país requiere y así evitar crisis de sobreproducción o déficit.

Cabe destacar que, la década de 1960 estuvo marcada por los constantes movimientos de los trabajadores de muy diversas áreas, los campesinos, las amas de casa y los estudiantes, es decir, de la sociedad civil contra un Estado donde el abuso y la falta de respeto al bienestar básico de cualquier medio laboral, en los hogares eran una constante.