“Movimiento ciudadano se ha preparado para contender solo en 2021”

Clemente Castañeda, senador por Jalisco y dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, afirma que están con condiciones de contender solos en las elecciones más grandes de la historia, las de 2021. Pero, agrega con cautela, tampoco cierra la puerta a ninguna alianza, aunque considera que esa no la prioridad en este momento.

En entrevista con La Silla Rota este partido que, según datos oficiales del INE aportó un millón de votos en las elecciones presidenciales de 2018 (1.78 por ciento de quienes votaron), considera que hoy podría incrementar su número de legisladores y ganar dos gubernaturas: Colima y Nuevo León. Esto significaría, según su estrategia política, que el partido estaría creciendo, pero ya no bajo la sombra del ahora presidente López Obrador, como sucedió en las elecciones presidenciales del 2006 y 2012. Lo que podría significar que ahora intentan caminar solos.

-¿Por qué rechazaron la alianza con el PAN?

-Por dos razones; primero, la prioridad ahora es la pandemia, la crisis sanitaria. Todos los políticos deberíamos estar poniendo lo mejor de nosotros mismos para atender esta circunstancia, no es el momento para hablar de alianzas electorales. Y por otro lado porque eso es justo lo que quiere el presidente: cada día que no se habla de la pandemia que no ha podido domar, así como de la crisis económica y pérdida de empleos, es un día en el que el proyecto del presidente de la República sigue evadiendo la realidad del país.

Castañeda niega que los deje atrás en términos electorales, aun cuando en septiembre inician los comicios. “Movimiento Ciudadano se ha preparado durante estos años para contender solos en el 2021, sin que esto signifique cerrar la puerta por anticipado a los acuerdos políticos en el futuro. Pero tampoco tenemos prisa en adelantar los tiempos electorales”, señala.





“Tenemos condiciones de competir en el caso de las gubernaturas de las 15 de manera muy notable; encabezamos las preferencias en Nuevo León y Colima, pero me atrevo a asegurar que para finales de año, en otros cinco estados estaremos en condiciones de franca competencia”, vaticina, aunque omite dar nombres. “No quisiera entorpecer lo que sucede ahí, pero son estados gobernados por distintas fuerzas políticas”, justifica.

Sus debilidades electorales, dice, están en el centro y sur del país. “No estamos en las mejores condiciones ahí, pero en el resto de la República estamos en condiciones de competencia, bien organizados y con mucho ánimo para entrarle al 2021”.

-¿Cuáles son sus números para la Cámara de Diputados?

-Aspiramos a seguir siendo la cuarta fuerza parlamentaria en el congreso; y si es posible incrementar nuestra presencia legislativa. Hoy tenemos 28 diputados, más allá de poner un número solo esperamos crecer.

-¿Cuáles serían las nuevas figuras que impulsarán?

-Hay importantes liderazgos que han venido sumándose no formalmente, destacaría el caso de Salomón Chertorivski en el caso de la CDMX y otros que iremos anunciando en los próximos meses.

-¿Con quién les gustaría aliarse?, le pregunto

-Con la gente, con los ciudadanos…

-Pero los ciudadanos no están en la boleta ¿Con qué partido?, insisto



-Ya estamos en Movimiento Ciudadano, esa es la prioridad, evade.

-¿Le gustaría con el PAN por ejemplo?

-Me gustaría Movimiento Ciudadano por Movimiento Ciudadano.

-¿Es cierto que no les gustó la postura del PAN de querer liderar un bloque de oposición con el PRD?

-Nosotros le tenemos respeto al PAN y también al PRD; pero debemos entender que no hay una sola oposición sino varias oposiciones con agendas y planteamientos distintos.

-¿Les gustaría liderar esa oposición?

-No es un asunto de quién lidera o no; sino de encontrar las coincidencias y los momentos adecuados. Este no es el momento para pensar en la agenda electoral.

Hablando de AMLO y un senador menos

Sobre las confrontaciones registradas con el presidente López Obrador por el caso Giovanni y el choque con el gobernador jalisciense, Enrique Alfaro, Castañeda señala que eran necesario. “Yo creo que es indispensable confrontar al presidente y a su gobierno con la realidad; y me parece que en la medida en que distintas figuras públicas razonen en voz alta le estamos haciendo un bien al país. Hay muchos que sólo quisieran que se pusiera una sola voz que sale el presidente de la República”.

Te puede interesar Partidos políticos comienzan ruta rumbo a las elecciones 2021

-¿Para dónde creen que va el gobierno federal en el siguiente año?

Lamentablemente el gobierno federal no tiene rumbo, por eso le urge que llegue el proceso electoral, lo que quiere es jalar aire para que la discusión gire en torno a temas electorales y no a los múltiples problemas que este gobierno ha sido incapaz de enfrentar y resolver exitosamente.

-¿Consideran que sus declaraciones hicieron mella en él?

-Pues no es nuestro objetivo ni hacer mella ni hacerlo reaccionar, sino dejar claro cuál es nuestra posición.

-¿Mantendrán en esta actitud del 2021?

Es lo menos que se merece el país, responde.

-¿Lo menos que se merece el país o el presidente?

-No, el país merece que se le hablé con franqueza, honestidad, de frente. Y el presidente tendría, en todo caso, responder frente a sus actos.

-¿Les preocupa que se haya ido a Morena el senador José Ramón Enríquez?

-No, no nos preocupa en absoluto. En Movimiento Ciudadano están los que quieren estar y somos un partido de puertas abiertas para los que busquen y coincidan con nosotros. Pero también de puertas abiertas para el que se quiera ir a buscar nuevos horizontes. No hay resentimiento, le deseamos la mejor de las suertes al senador.

-¿Fue un golpe bajo para ustedes?

No voy a negar mi relación con el senador Enríquez. Fue una buena relación, digamos políticamente cordial. Pero más que doler nos sorprende un poco porque en Movimiento Ciudadano siempre hubo un buen trato y hasta ahí la dejaría. El tema no merece mayor comentario.

-¿En qué situación se encuentra el partido en este escenario?

Estamos más fuerte que nunca: afianzando la organización interna y fortaleciendo los distintos liderazgos regionales que tenemos a lo largo y ancho del país. Concentrados en atender la emergencia sanitaria qué es lo que deberíamos de estar haciendo todos y una vez sorteada la emergencia sanitaria, declararnos listos para lo que venga.

-¿Se arrepienten de haber sido cercanos al presidente en algún tiempo?

-No, en absoluto. No hay arrepentimientos en nuestra actitud política. En todo caso lo que hay siempre es oportunidad de rectificar.

-Mirando hacia atrás con la madurez del tiempo ¿Por qué rompieron?

-Yo creo que el presidente se alejó de los principios que decía defender y hoy vemos cómo esos principios terminaron de colapsar en acción del gobierno. Terminó alejándose de los principios que él mismo decía defender y por los cuales lo acompañamos en varias batallas; pero una vez que llegó al poder, confirmó no sólo que se había distanciado de sus principios, sino que se colapsaron prácticamente en la acción de gobierno. Un presidente que se dice liberal pero que termina siendo profundamente conservador y muy alejado de lo que soñó la izquierda mexicana en México.

-Pero el alejamiento entre ustedes no fue en el 2018, sino antes, le recuerdo.

-Habrá que preguntarle al Presidente, evade el senador.

-Pero su alianza terminó años antes, insisto.

-Fue una alianza electoral y no fue necesariamente una alianza con el presidente, sino una alianza entre distintos partidos políticos que llevaron al que hoy es presidente de la República como su candidato.

-¿Quién encabeza Movimiento Ciudadano? ¿Dante Delgado? ¿El gobernador Alfaro? ¿O usted?

-Yo (responde inmediatamente). Ellos son liderazgos muy importantes al seno de nuestro proyecto que, como muchos otros hombres y mujeres, tienen una trayectoria muy importante. A diferencia de otros partidos valoramos a quienes tienen experiencia, capacidad política y visión del país. No hay entre nosotros actitudes mezquinas, somos un equipo y por eso el proyecto tiene viabilidad.









(djh)