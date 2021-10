Mortalidad y subregistro de covid desnuda mal manejo de pandemia: especialistas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en 2020 fallecieron 200 mil 256 personas por covid, 74 mil 449 más que las que indicó la Secretaría de Salud al cierre del año pasado, especialistas señalaron que esto pone en evidencia el subregistro de muertes que hay y el mal manejo de la pandemia.

De acuerdo con el Inegi, hasta el 31 de diciembre del año pasado murieron un millón 086 mil 743 personas, un exceso de mortalidad de 326 mil 921 decesos por todas las causas, ya que se proyectaban 749 mil 496 defunciones, con base en las que hubo entre 2015 y 2019.

Covid se mantuvo como la segunda causa de muerte, con 200 mil 256 decesos al 31 de diciembre, aunque en esa fecha la Secretaría de Salud informó que habían fallecido 125 mil 807, es decir, 74 mil 449 menos.

Rafael Bojalil Parra, investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM-Xochimilco, indicó que estos datos muestran que "por supuesto, esto se relaciona totalmente con un subregistro de muertes, hay mucha gente que muere sin un diagnóstico de covid, pero sí tuvo covid. Los números que da la Secretaría de Salud, es un subregistro y la realidad está más cercana a lo que dice el Inegi".

La Silla Rota dio a conocer el 1 de julio de 2020 que hasta el 19 de junio se reportaron 38 mil 815 muertes por covid, de acuerdo con la base nacional del Registro Civil, un subregistro de 18 mil 421 decesos, ya que hasta ese día la Secretaría de Salud sólo había contabilizado 20 mil 394.

A partir de entonces el subregistro siguió en aumento y en diversas ocasiones las autoridades señalaron que se trataba de personas a las que no se les hizo una prueba de diagnóstico, por lo que un comité técnico determinaría si su muerte fue por el virus Sars-CoV2.

EN 2020 SE DISPARARON TAMBIÉN MUERTES POR OTRAS ENFERMEDADES

En las primeras 10 causas de muerte se observa un aumento importante en comparación con 2019, por ejemplo, las que fueron por enfermedades del corazón pasaron de 156 mil 041 en 2019 a 218 mil 704 en 2020.

Lo mismo ocurrió con la tercera causa de muerte, que es la diabetes mellitus, que pasó de 104 mil 354 en 2019 a 151 mil 019 el año pasado. Para el especialista esto se debe a que muchos pacientes con otras enfermedades no pudieron recibir atención oportuna.

"Estas cifras que da el Inegi son el exceso de mortalidad en México y todo tiene que ver con la pandemia y su mal manejo, es decir, aquí hay muchos factores que influyen, muchas de estas son por el subregistro de las muertes por covid, pero también por los efectos indirectos, es decir, el hecho de que se hayan atendido menos pacientes.

"Se hicieron muchos hospitales exclusivos covid, lo cual provocó que muchos pacientes que se atendían en esos lugares no fueran atendidos, por otro lado, el mismo miedo de la gente a irse a atender por no contagiarse y al mismo tiempo todo el déficit que se está provocando en el Sector Salud, la desaparición del Seguro Popular, la disminución de los recursos, todo eso tiene un impacto que ha provocado este exceso que nos muestra el Inegi". señaló el especialista.

Otro de los datos alarmantes del informe del Instituto es que prácticamente la mitad de las muertes en 2020, el 46%, ocurrieron en el hogar, es decir, 509 mil 910 personas no recibieron atención. A esto se suma que 35 mil 608 fallecieron en la vía pública.

Bojalil Parra explicó que estas muertes tienen origen diferente, las que ocurrieron en el hogar están relacionadas con el mensaje inicial que dio el gobierno de no acudir al hospital a menos que tuvieran síntomas graves de covid.

"Se exacerbó con la pandemia, hubo un problema muy serio en términos de política. En muchos hospitales, lo que pasaba es que no los aceptaban si no estaban graves e incluso la propaganda gubernamental era no vayas al hospital, quédate en casa, cuando ahora sabemos que una atención temprana puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte", indicó.

Mientras que los lamentables casos de personas que murieron en la calle, el especialista de la UAM señaló que pueden estar relacionados con "una atención demasiado tardía o el que estuvieran saturados los hospitales, el hecho de que no había lugar y ya no les daba tiempo de llegar a otro".

Bojalil Parra detalló que es probable que en 2021 se observen datos similares sobre defunciones, tanto por covid como por todas las causas, ya que México es uno de los países con mayor exceso de mortalidad.

Aunque actualmente las infecciones disminuyeron en comparación con los meses anteriores, el especialista destacó que la pandemia aún no termina y por lo tanto es importante mantener las medidas de prevención.

"Lo que no podemos hacer es cometer el mismo error que cometieron Estados Unidos y Gran Bretaña, que tiene un repunte importante porque de repente dejaron los cubrebocas. No podemos hacer a un lado los cubrebocas, todavía no, sí es momento de retomar actividades, pero no es momento de dejar los cubrebocas", enfatizó.

MJP