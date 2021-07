Morena y oposición alistan sus "ejércitos" para la batalla por la CDMX en 2024

Pasado el proceso electoral de este año, con resultados adversos para Morena, que pasó de gobernar 11 alcaldías a solo siete, el partido en el poder y los partidos de oposición comenzaron, al interior, el proceso para la elección de 2024 en la Ciudad de México, en el que se elegirán alcaldes, diputados y al sucesor de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno.

La llegada de Martí Batres a la Secretaría de Gobierno, en sustitución de José Alfonso Suárez del Real, abre la baraja en Morena de posibles candidatos a ocupar el Poder Ejecutivo de la capital mexicana. Aunque el cuadro parece que endurecerá la política del partido, en la oposición, el PAN afila sus mejores perfiles para la batalla.

De acuerdo con los analistas políticos Ivonne Acuña y Víctor Alarcón, la llegada de Batres, además de que busca contener a los adversarios de Sheinbaum –como el senador Ricardo Monreal y el canciller Marcelo Ebrard–, es el reconocimiento de que "hace falta un operador político", para contener a los alcaldes de oposición, semillero de los candidatos del PAN y el PRI rumbo a 2024.

Pero también es la oportunidad para que Batres busque la candidatura de su partido para la Jefatura de Gobierno, algo que ya intentó durante los procesos de 2012 y 2018, con resultados fallidos.

LOS QUE SE MENCIONAN

Luego de que la coalición Va por la Ciudad de México, integrada por el PAN, el PRI y el PRD, ganó ocho alcaldías, ya se mencionan nombres de quiénes podrían buscar la candidatura que, si nada se descompone, será lanzada en coalición, según lo plantean, hasta el momento, los tres partidos.

Por el lado del PAN suenan los nombres de la actual senadora y ex jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, quien el 15 de julio se destapó e incluso informó que ya le avisó al dirigente nacional del partido, Marko Cortés.

Otro nombre que se maneja como posible candidato es el del alcalde reelecto de Benito Juárez, Santiago Taboada, quien logró refrendar, en la elección del 6 de junio, el apoyo de la demarcación al PAN y cuyo lugar ya ha convertido en un bastión panista.

A ellos se suma el exdirigente del PAN capitalino y ex diputado local, Mauricio Tabe, quien gobernará la Miguel Hidalgo a partir del 1 de octubre y –en un entrevista con La Silla Rota, publicada el pasado 9 de junio–, dejó entrever que no descarta apuntarse en la contienda, aunque "primero va a trabajar y luego verá la grilla", según precisó.

De parte del PRI, quien despunta en las preferencias es el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava "El Dragón", que va por su tercer mandato en la demarcación. Respecto al PRD, aún no hay alguien claro, aunque se sabe que el diputado local y exdirector del Metro, Jorge Gaviño, buscará la candidatura.

ALGO SE HIZO MAL

Dirigentes de partidos de la coalición Va por la Ciudad de México coincidieron, por separado, que la llegada de Batres a la Secretaría de Gobierno es un reconocimiento implícito de que "algo se hizo mal" en el gobierno de Claudia Sheinbaum, y que con la llegada del senador con licencia buscarán "corregir".

El dirigente del PAN en la ciudad, Andrés Atayde, dijo que espera que la designación no tenga que ver con los tiempos electorales, porque a tres años, le parece temprano.

"Lo tomamos con reserva, pero, en caso de que Sheinbaum decida dejar su cargo [para competir por la candidatura a la Presidencia de la República], el secretario de gobierno es el relevo natural. Por lo pronto, esperamos que cumpla con su nuevo encargo y sea un verdadero interlocutor con todas las fuerzas políticas de la ciudad. Damos el beneficio de la duda y confiamos en que su nombramiento no resulte ser una maniobra con fines partidistas o electorales", dijo a La Silla Rota.

Por su parte, la secretaria general del PRI en la ciudad, Tania Larios, dijo que la llegada de Batres al despacho de Gobierno es producto del resultado de las elecciones de Morena el 6 de julio y tiene que ver con la derrota de Morena.

"Si hubiera sido elección de jefatura, habrían perdido, por eso tomaron decisiones para fortalecer a Morena y el perfil de Martí es adecuado porque es leal a la 4T y va a ser operador". Sobre si el cargo le dará proyección a Batres, respondió que sí, porque, además, Morena es un partido que sólo sabe estar en campaña.

"Van a intentar subir a candidatos y perfilarlos y por eso debemos ser más listos que ellos y que sea su preocupación no el 2024, sino cumplirle a la ciudadanía".

La diputada federal del PRI, Cynthia López Castro consideró que la llegada del nuevo funcionario atiende a varias necesidades del gobierno capitalino. "Se vale querer ser candidato y tener aspiraciones, lo que no se vale es que no trabaje, lo queremos trabajando y no campañeando".

La delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRD en la ciudad, Karen Quiroga, quien tuvo de compañero a Batres mientras él estuvo en el PRD, consideró que en realidad no tiene posibilidades reales de ganar la candidatura a Jefatura de Gobierno, ya que carece de los apoyos suficientes entre la militancia, pero sí lo ve competir para ganar alguna posición.

"No tiene compromisos personales con nadie más que con sus hermanas –Valentina y Lenia–, no es un cuadro que arriesgue, aunque ha sido beneficiario de algunos cuadros. No se preocupa de la gente. La desestabilización es con la toma de posiciones a favor o en contra de alguien, seguramente con la resta de atribuciones de quien le estorbe, va a haber contrataciones y gobiernos espejos en las alcaldías que perdieron. Vas a verlo en los delegados de Morena ahí".

LOS CANDIDATOS QUE SE AVECINAN

En 2012, Martí Batres, cuando aún era perredista, participó en el proceso interno del PRD por la candidatura para la Jefatura de Gobierno, que fue ganada por Miguel Ángel Mancera. En 2017, volvió a participar, ahora con Morena, y se quedó en la orilla, pues la ganadora fue Claudia Sheinbaum.

Víctor Alarcón, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Iztapalapa, dijo que Batres puede ser un recurso que Sheinbaum pudiera tener en su proyecto, independientemente de que él estuviera tentado a tener su propia agenda.

"Tiene bastante autonomía de gestión y debe ser uno de los elementos potenciales que Sheinbaum puso en la balanza". Por su parte, Ivonne Acuña, doctora en Ciencia Social, dijo que Batres no va a desperdiciar la posibilidad de ser candidato.

Respecto a la posibilidad de que Xóchitl Gálvez sea candidata por el PAN para la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, como lo dio a conocer hace unos días, Andrés Atayde dijo a La Silla Rota que será una decisión personal.

"No he tenido la oportunidad de platicar con ella, pero está en su derecho. Es una excelente política y legisladora. En su momento, se abrirá la convocatoria a todas y todos, a los militantes y simpatizantes de Acción Nacional. Lo que toca hoy es no fallarle a la confianza que nos depositaron de manera historia los ciudadanos en la ciudad".

Al preguntarle sobre Taboada y Tabe, señaló que "en este momento lo que les corresponde es hacer buenos gobiernos".

Por su parte, la secretaria general del PRI en la capital expresó que el posible candidato del PRI sería Adrián Rubalcava. "Su desempeño ha sido de resultados eficientes. Me da mucho gusto que la confianza de la ciudadanía lo haya elegido. Necesitamos para 2024 personas eficientes y que sepan gobernar. No lo descartaría", dijo Tania Larios.

Cynthia López Castro coincidió en que Rubalcava sería, sin problemas, el perfil que abandere al PRI rumbo a la batalla electoral del 2024. Agregó que también puede llegar otro alcalde emanado del PRI, y el único que cumple con ese requisito es Luis Gerardo Quijano, quien gobernará Magdalena Contreras.

Aclaró que eso dependerá de que sea elegido por la coalición, pues el acuerdo político se mantendrá hasta el 2024. "Que el primer año vean a ver cómo van funcionando y luego exigir quien tiene opción y que los partidos no se encaprichen con su candidato y pongan a uno que le pueda ganar a Morena", concluyó.

BATRES, A EVITAR EL DESGASTE DE SHEIMBAUM

Mientras llega el 2024, Martí Batres tendrá la tarea de evitar el desgaste político de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rumbo a la candidatura a la Presidencia de la República. Para ello, asumirá el rol de interlocutor con los nueve alcaldes de oposición, con el Congreso local, los partidos y las organizaciones.

Pero, además, buscará contener la operación de los adversarios de la jefa de gobierno, el secretario de Relaciones Exteriores y ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y ex jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, quienes también se apuntan para la candidatura presidencial.

Así lo consideraron los analistas políticos Acuña y Alarcón, quienes coincidieron en que después de que Morena perdió siete alcaldías y no tiene la mayoría de los diputados en el Congreso capitalino, será el senador con licencia quien se encargará de hacer trabajo político y atender a la oposición, sin que eso impacte el trabajo de Sheinbaum.

"Su tarea es bastante compleja, es hacer la operación que no se hizo: se descuidó a los votantes en la ciudad, se confiaron que en la capital desde 1997 tiene orientación a la izquierda. Pero es muy importante para la elección presidencial, es el segundo bastión, son 7 millones de votos, es muy importante el trabajo de Batres y va a buscar de alguna manera de reconciliar a los grupos que operan en la ciudad", explicó Acuña.

Pero también, como secretario de gobierno, le tocará hacer el papel del "policía malo. "No es suficiente el nombramiento de la nueva delegada para los Programas Sociales en la Ciudad de México, Estefany Correa, para recuperar el voto de movilización o clientelar", aseguró Víctor Alarcón.

"Batres sí tendría más campo, más elementos de terreno y los años que lleva en este ámbito político, eso lo coloca como un buen complemento de acción e implicaría que hiciera aparte el desgaste de Sheinbaum [...] es alguien con más oficio y mano firme en algunas situaciones, le permite a ella más espacio para negociaciones, que no solamente sea el llegar inmediatamente a la confrontación", puntualizó el experto.

