Morena y Mario Delgado "prefirieron ayudar al PRI", acusa el PT

Han pasado dos semanas tras haber perdido la Mesa Directiva en el último año de la 64 legislatura. Y Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada petista en San Lázaro dice que a la fecha no han hablado con el coordinador morenista, Mario Delgado.

No olvida que el presidente de la Junta de Coordinación Política un día se abstuvo de votar por la planilla tricolor para elegir a Dulce María Sauri como presidenta de la Mesa Directiva, para 48 horas después votar a favor de esta.

"Mario anda en su campaña ni siquiera nos hemos saludado desde el desastre", afirma en entrevista con La Silla Rota.

-¿Ni un mensaje por Whatsapp? ¿Algo que nos puede contar?

-Ni por Whatsapp ni un quiubo, anda ocupado. Estamos respetando que saque esa tarea. Pero estamos claros de que fallaron en la ruta del mandato popular. Prefirieron ayudar al PRI que a su aliado histórico más congruente y firme. El presidente les dijo que él no se mete en el poder legislativo y entendemos que quien operó fue la secretaría de Gobernación. Si no fue por ella no hubiera pasado lo que sucedió.

-Ella no se brincaría al Ejecutivo, ¿o sí?

-Él dijo que no dio instrucción alguna, insiste.

-¿Y usted se lo cree? ¿Están eximiendo al presidente?

-Yo estoy consciente que el presidente no les ordenó que votarán por el PRI. Nosotros sostenemos que los diputados tienen que explicar por qué lo hicieron.

-¿Hablaron ya con el presidente de lo sucedido? ¿Alberto Anaya habló con él?

-No, no hemos hablado con él.

-¿Ni al revés?

-Es correcto.

-¿Hubo traición de su dirigente nacional, Alberto Anaya?

-Totalmente falso, ese rumor fue sólo para enlodarnos.

El tema es relativo a que tras perder la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, la maestra Guadalupe Ramírez -esposa del dirigente Alberto Anaya- haya sido nombrada presidenta del congreso local en Nuevo León.

"Es totalmente falso, no tiene una cosa que ver con la otra. Lo de la maestra Lupita fue coincidencia, a ella le fue a pedir toda la legislatura que querían que ella presidiera y ella dijo ´sí, pero sólo sí es por unanimidad´. Y dijeron que era por unanimidad y a última hora el voto de Morena se dividió allá. Y le quiero decir algo más: la maestra Lupita preside por mérito propio".

"Le daremos una oportunidad a Mario Delgado"

La bancada presentará este lunes una iniciativa de ley para reformar la ley general de Educación Superior y confían en que la totalidad de la bancada morenista y los aliados de la 4T (Encuentro Social y partido Verde), les de su voto para aprobarla. En resumen, son tres los puntos clave.

"Vamos sobre las universidades patito que engañan a la ciudadanía con instalaciones universitarias, más de publicidad que de conocimiento", explica el diputado michoacano. "Queremos que se regulen y que no se permitan porque son robos a la gente. Las universidades patito deben de desaparecer son el negocio por el negocio".

"Tampoco queremos que haya universidades públicas de primera segunda y tercera", dice. "Hay universidades como las de Zacatecas, Oaxaca, Michoacán, Nayarit que reciben 37 mil pesos por alumno, mientras que por la misma carrera un alumno en Tamaulipas recibe 60 o 70 mil. Y la UNAM 80 mil; lo que nosotros proponemos es que haya igualdad".

Sandoval argumenta que la propuesta de la bancada es con dedicatoria a la secretaría de Educación Pública. "Que se fije el criterio por alumno porque en este momento la SEP lo hace a discreción favoreciendo a unas y otras. Le quitaremos esa facultad discrecional para que entregue su presupuesto sin criterio discrecional; y que ahora lo haga por alumno si se aprueba esta ley. Le vamos a decir a la SEP cómo armar el presupuesto para eliminar la zona A, B o C y que todo el país sea una sola zona económica".

También plantean modificaciones sobre el término autonomía. "Hay que redefinirlo porque en su nombre se han cometido abusos como la ´estafa maestra´. La autonomía no implica que se salgan del interés nacional marcado en la constitución: es autonomía de cátedra, academia, definición de plan de estudio. No autonomía en el sentido de rendición de cuentas porque ese es el pretexto que le ponen a la Auditoría Superior de la Federación".

-¿Y esperan el voto de la 4T?

-Esperemos que se sumen todos los diputados de la 4T, que sean conscientes y vean que la implementación que estamos presentando es mucho mejor que cualquier otra.

-¿Y cómo lo hará si usted ya adelantó que hay una ruptura con la bancada de Morena?

-Ellos se partieron en dos hilos: de la 4T jalaron con nosotros. Y los que votaron por el PRI no han explicado por qué. Yo esperaría que en esta ruta se compongan. Le vamos a dar la oportunidad a los que están con Mario Delgado para ver si se enderezan.

-¿Entonces van con el apoyo del bloque radical de Morena?

-El bloque progresista, corrige. Nosotros somos de a deveras, y decimos con claridad que hay un rompimiento ético porque rompieron el mandato popular de 2018.

Reginaldo Sandoval sabe que en un mes las cosas podrían cambiar a favor de la bancada pues se considera como inminente la salida de Mario Delgado en el congreso para asumir la dirigencia nacional de Morena. Y no descartan que el nuevo coordinador de la bancada pudiera ser Dolores Padierna, ubicada en el ala radical; o tal vez Pablo Gómez, muy cercano a Delgado.

