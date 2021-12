Morena va por juicio político contra el INE si se pospone la revocación de mandato

Mario Llergo, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) afirmó que, en caso de que el organismo decida posponer el ejercicio de revocación de mandato, alegando falta de presupuesto necesario, los consejeros podrían caer en alguna de las causales de juicio político.

"Nosotros sostenemos que no está en riesgo la consulta y que, con los recursos aprobados para 2022, pueden llevar a cabo este mandato constitucional", afirmó Mario Llergo en entrevista con La Silla Rota.

"Tienen 3 fideicomisos y la facultad para poder extinguirlos o reorientar esos recursos. El tema corre en su cancha y responsabilidad", dijo. "Nos parece que si no se cumple con el mandato de este ejercicio ciudadano habría desacato; en mi opinión configuraría la figura de juicio político a los consejeros. Hay que revisar el marco legal cuál sería el cauce a tomar", advirtió.

La Ley Federal de Revocación de Mandato, que aprobó el Congreso en septiembre, ordenó al INE realizar este ejercicio. Y para ello, primero se debe cumplir el requisito de contar con el 3 % de firmas del padrón nominal que solicitan dicho ejercicio. La fecha límite es el 25 de diciembre y el INE tiene 20 días para realizar la compulsa correspondiente.

Pero, en términos presupuestales, el Instituto presentó ya una controversia ante la Corte por el recorte de 4 mil 913 millones en 2022 lo que afectaría la instalación de 160 mil casillas.

Tras un ajuste presupuestal con recorte a carteras y proyectos internos, reunió mil 275.9 millones de pesos, de un total de los 3 mil 830.45 que se requieren para realizar la revocación de mandato. Es decir, solo cuenta con la tercera parte del total necesario.

¿QUIÉN ES LLERGO?

Mario Llergo es diputado federal originario de Tabasco, específicamente del distrito 6. Y aunque su llegada al INE fue a propuesta del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, también es cierto que el tabasqueño es muy cercano al grupo político del actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López

"Fui subsecretario de planeación, director de varias secretarias, diputado local, secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en el gobierno del secretario de Gobernación. Toda mi vida me he dedicado en la actividad pública", dijo en entrevista.

En el #ZócaloDemocrático coincidimos con miles de mexicanos en respaldo a nuestro Presidente @lopezobrador_ en la transformación de México. Aquí con el @SEGOB_mx, @adan_augusto y el coordinador de Morena en @Mx_Diputados, @NachoMierV, @JanicieContrera y @KARLARABELO pic.twitter.com/G5OmUjGFwV — Mario Rafael Llergo (@mariollergo) December 2, 2021

El legislador llegó al INE en sustitución del actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, quien fue cercano al grupo de Mario Delgado cuando éste fue coordinador de la bancada en San Lázaro.

"El Comité Ejecutivo Nacional, a propuesta de Delgado, tuvo a bien elegirme como el representante propietario de Morena. Y nos estrenamos con el tema de revocación de mandato", relató.

Su debut político en la primera sesión del Consejo General fue en octubre, para cuestionar a los consejeros electorales por limitar el uso de los formatos de papel para recabar firmas en la revocación de mandato. Y aunque los consejeros aprobaron por unanimidad priorizar el uso de la aplicación electrónica, Morena interpuso una queja ante el Tribunal Electoral. Y éste ordenó al INE no limitar el uso de los formatos de papel para recabar las firmas ciudadanas.

"El Tribunal nos dio la razón y finalmente se tuvieron que modificar los lineamientos y anexos técnicos y se permitió ya el uso de los formatos de papel en todo el país".



A diferencia de su antecesor, el discurso político de Llergo es más mesurado en el debate electoral. Se aboca más a repetir los argumentos de la autodenominada "cuatroté", sin adjetivos ni confrontaciones directas con el consejero presidente Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama, pero siempre los mismos argumentos del partido.

Me parece que Usted se está saliendo por la tangente; el centro de la discusión no es un tema de "conceptos legales" sino del juicio que hace en su lenguaje al utilizar la palabra "pantomima" y que insisto NO ES PROPIO DE LOS PRINCIPIOS DEL ARBITRO ELECTORAL. LA 4T le saluda... — Mario Rafael Llergo (@mariollergo) November 25, 2021

Por ejemplo, para defender el uso de formatos papel argumentó que era "en beneficio de la población para no limitar su participación ciudadana"; mientras que Murayama fue más tajante cuando le respondió que precisamente los formatos de papel abrían la puerta a recabar firmas fantasma.

Su segunda confrontación política fue vía Twitter por el uso del término "ratificación" o "revocación" de mandato.

LAS FIRMAS CON INCONSISTENCIAS

El 23 de noviembre, en un primer corte de la compulsa para revisar firma por firma, el INE informó inconsistencias en 51 mil firmas recabas. Apenas esta semana, se identificaron irregularidades en al menos 71 mil firmas, algunas de estas inconsistencias fueron copias simples de credenciales de elector sin firma y la presentación de perros (animales de compañía) como si fueran firmantes.

Al respecto, Llergo justificó que "desde luego que en todo ejercicio de este tipo se van a encontrar inconsistencias, eso es normal, no es propio de Morena". Sin embargo, negó que esto pueda afectar indirectamente la imagen del presidente López Obrador.

"No adelantemos vísperas. Vamos a esperar que el INE dé a conocer en qué consistieron esas anomalías e inconsistencias y en función de ello fijaremos su posicionamiento. Utilizaremos nuestro derecho de audiencia para solventarlas, en caso de haberlas".

Llergo estimó que al momento se han recabado cerca de 800 mil firmas y confió en que podrán presentar más de 2 millones en la fecha límite. "Vamos a rebasar la meta", dijo.

La Silla Rota documentó que el primero de diciembre, en el tercer informe presidencial del Ejecutivo en el Zócalo capitalino, Morena aprovechó para instalar diversos módulos para recabar firmas para este ejercicio, aunque su propaganda señaló que el objetivo era la "ratificación".

"No fue Morena sino módulos de dos asociaciones civiles", señaló el tabasqueño. "No veo ningún impedimento legal para que estás asociaciones pueden incentivar la participación para recabar firmas en estos eventos".

De frente a una nueva reforma electoral Llergo afirmó que en su opinión el Instituto Nacional Electoral debe regresar a lo que llamó federalizarse.

"Cuando el IFE se convirtió en INE se le dotó de mega facultades que antes, en su mayoría, tenían los Oples, los institutos electorales y de participación ciudadana estatal. Y todas estas facultades en materia de organización de elecciones se concentraron en el INE. En mi opinión algunas cosas deben regresar como estaban. Incluso la fiscalización de elecciones la hacían los Oples así como el registro de candidatos; y ahora es el Sistema Nacional de Registro que depende del INE", expuso.

Pero, consideró, no es momento de definir sí todos los consejeros del INE o solo algunos, deben ser relevados de su cargo; aunque Morena y el partido del Trabajo plantearon desde la 64 legislatura que debían ser removidos de su cargo Córdova y Murayama por la vía del juicio político. "Hay que esperar a ver cómo actúan los consejeros", concluyó.

(Luis Ramos)