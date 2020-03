Morena va por fondo de 25 mil mdp vs. contingencias como coronavirus

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, presentó una iniciativa para crear el Fondo para la Prevención y Atención de la Emergencia, que tendrá como objetivo mitigar el impacto en la salud, la economía, la productividad, el consumo o el empleo.

"¿Para qué sería este fondo emergente? Para que el gobierno, de manera muy ágil, pueda contar con recursos adicionales para enfrentar cualquier tipo de emergencia", indicó el líder parlamentario, en tribuna, al exponer su propuesta.

¿Cuándo podría establecerse este Fondo? Cuando tengamos un superávit primario. ¿Por qué en este caso? Porque no vale la pena o saldría más caro mantener un superávit primario si no se tienen recursos para atender una emergencia que termine impactando a la economía", abundó.

Delgado Carrillo subrayó que "es preferible sacrificar un poco de ese superávit primario y darle liquidez al gobierno que tenga la opción de enfrentar cualquier tipo de emergencia".

La propuesta plantea reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de la Ley Federal de Deuda Pública.

El diputado morenista comentó que el Fondo podrá contener recursos de hasta 15% de lo que represente el balance primario positivo, calculado en los Criterios Generales de Política Económica.

"Es decir, en este caso, que es 0.7 del PIB, podría reducirse un 15 por ciento de ese 0.7, es un poco más de 0.01 por ciento, lo cual nos daría recursos adicionales por alrededor de 26 mil millones de pesos", explicó.

Aseguró que el fondo no será discrecional y no pondrá en riesgo las finanzas públicas; "se trata de un mecanismo novedoso que no existe en las finanzas públicas mexicanas".

"En el proceso mexicano de aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos no tenemos contemplado ningún caso cuando ocurre algo no previsto, algo no planeado, una emergencia que puede ser, como en este caso, sanitaria, que pudiera generar un impacto en el empleo, en la economía, en la productividad o en la salud de millones de mexicanos y mexicanas", señaló.

"Estamos abriendo un mecanismo que, cuando cambien las condiciones económicas por una emergencia, como es el caso de la emergencia sanitaria del coronavirus, le permita al gobierno, de manera ágil, acceder a recursos adicionales", añadió.

Delgado Carrillo apuntó que estos recursos los tendría que solicitar el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión tendría cinco días para autorizar. "En caso de no contestar, tendríamos una afirmativa ficta y el gobierno podría de manera automática disminuir el superávit planteado hasta en un 15% de la meta original".

La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

(Con información de Notilegis)

AJ