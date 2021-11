Morena solo administra los pobres: Margarita Zavala en debate del PEF 2022

Aseguraron que se trata de "un presupuesto de la nación y no de un solo hombre". (Especial)

La Cámara de Diputados inició el debate del Presupuesto de Egresos 2022. Partidos de oposición adelantaron su voto en contra si Morena no cede y modifica el dictamen pues aseguraron que se trata de "un presupuesto de la nación y no de un solo hombre".

Luego de cuatro horas y media de discusión en lo general, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, decretó un receso para llegar a un acuerdo sobre cómo se abordarán las mil 800 reservas al dictamen que, hasta el momento, se han registrado. La sesión se reanudará a las 6 de la tarde y enseguida se votará el dictamen en lo general.

Reiniciara a las 18 horas para votar el dictamen en lo general.



Se prevé que por la tarde noche, este dictamen sea avalado en lo general con el voto mayoritario de la alianza Morena y los partidos Verde y del Trabajo. Sin embargo, las bancadas del bloque Va por México subrayó en sus participaciones en tribuna que buscarán proteger las finanzas de los 2 mil 500 municipios en el país.

El coordinador perredista Luis Espinosa, flanqueado en tribuna por los coordinadores del PAN y PRI (Jorge Romero y Rubén Moreira, respectivamente), reiteró que debatirán por la inclusión de su presupuesto alterno.

"Solicitamos que nuestra propuesta se discuta a la par del dictamen que aprobó la comisión ayer, queremos más recursos para municipios y Estados y que se deje de centralizar las finanzas del país", dijo.

El coordinador priista, Rubén Moreira, acompañado de los legisladores federales de la coalición, acusó que "se ha creado la falsa percepción de que el dinero que se distribuye es generado por el gobierno federal. Sin embargo, es la federación quien vive del dinero de los estados y los municipios. Y a ellos se les regresan migajas".

Aseguró que su propuesta es asignar recursos a policías estatales y municipales para fortalecerlos con 10 mil millones de pesos más.

Advirtió que de no modificar el dictamen "estarán estrangulando a los municipios". Y remató "no olviden que solo voto por ustedes el 48% y nosotros como oposición tenemos el 52%. Si ustedes son más diputados es por una ficción que se llama sobrerrepresentación, pero los mexicanos no les dieron la mayoría ni aquí ni para otras reformas".

El coordinador panista Jorge Romero lo secundó. "No nos oponemos a todo el presupuesto", dijo, "no puede ser que haya quien crea que el país es una patente de partido".

Reiteró que su presupuesto alternativo es una resignación de menos del 3% del total. Y enlistó que el presupuesto de las megas obras de la 4T podría financiar programas de estancias infantiles, garantizar tratamientos de quimioterapia a niños con cáncer y fomentar el empleo para la reactivación económica.

La coalición #VaPorMéxico @AccionNacional @PRI_Nacional @PRDMexico .

Vamos a dar el debate para lograr un #PresupuestoPorMéxico que responda a las prioridades de la gente; no a caprichos de un solo hombre. #posicionamiento #PEF2022 https://t.co/m8RHQTfq3G — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) November 10, 2021

Morena y sus aliados legislativos respondían a gritos desde sus curules; pero los legisladores de la coalición respondieron también a gritos "Va por México".

La bancada de Movimiento Ciudadano, advirtió que también falta ampliar el debate presupuestal porque, aunque no son partido en el poder, también representan a ciudadanos.

El diputado Salomón Chertorivski dijo que el dictamen avalado ayer refleja un presupuesto autoritario. "Volvemos a los tiempos del presupuesto del señor presidente, del gobierno personal de quién se cree providencial y volvemos a los tiempos de un congreso que se suicida, se borra y aplica de sus responsabilidades y obligaciones democráticas".

Lo que vivimos hoy en la @Mx_Diputados es un episodio antidemocrático. Sería ya bastante discutir el destino de recursos para proyectos poco redituables, con un criterio que desdeña la educación y apuesta a la militarización. Pero hoy eso ni siquiera es lo sustantivo.



Va hilo:?? pic.twitter.com/eEHF6Li3u3 — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) November 10, 2021

En tribuna la bancada de Morena mostró decenas de carteles en defensa de su dictamen de presupuesto. Afirmaron que es un presupuesto austero que garantiza atención a la salud y vacunas covid para el resto de la población. Y negaron que sea un presupuesto asistencialista.

MORENA SÓLO ADMINISTRA VIDA DE LOS POBRES, NO LA ALIVIA: ZAVALA

En una segunda ronda de participaciones la panista Margarita Zavala afirmó que Morena solo administra la vida a los pobres. "Ustedes no les mejoran la calidad de vida, no mientan, solo la administran en lugar de aliviarla". Y agregó que, con base en datos del INEGI, la clase media se redujo.

"Este es un presupuesto que anula a la clase media porque no la ayuda a crecer y progresar"; y acusó que administran pobres para crear maquinaria electoral.

Una de las escenas que llamó la atención fue que durante el posicionamiento del petista Gerardo Fernández Noroña, le acompañó la morenista Patricia Armendáriz. De pie, flanqueo su lado derecho.

La también llamada "tiburona" dijo en su participación en tribuna que la economía no necesita estímulos porque la economía se encuentra en recuperación "gracias a esa política enfocada a los más pobres".

Y defendió, "nos dicen que tenemos la voluntad de un tirano. Qué tiranía ni que nada! Quisiéramos tirarnos cuya única voluntad es la voluntad del pueblo, como la del presidente Andrés Manuel López Obrador".

EL PRESUPUESTO DEL INE

Frente a un recorte de 4 mil 900 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral para 2022, el consejero Ciro Murayama señaló en su cuenta de Twitter que el Congreso no consideró la posibilidad de realizar la revocación de mandato, cuyo voto será a nivel nacional.

Morena argumentó en los últimos días que este recorte no afectará la operatividad del INE porque recibirá el mismo presupuesto que en 2019, cuando no se realizó una elección federal.

El Instituto explicó además que no son las mismas circunstancias: la lista nominal es hoy más grande y de celebrarse una revocación de mandato y consulta popular, eso implicará un mayor número de casillas, mesas directivas de casilla y capacitadores.

También destacó que aunque en 2019 se llevaron a cabo seis elecciones locales (las mismas que se tienen contabilizadas en 2022), el número de distritos creció. En aquel año eran 28, hoy son 37.

Subrayó que en 2019 se instalaron 15 mil 735 casillas mientras que en 2022 deberán ser 21 mil 068. Y que además los cargos a elegir en 2019 fueron 142 mientras que en 2022 será el cuádruple, es decir, 436.

Finalmente comparó también que el presupuesto operativo y cartera institucional de proyectos es más grande que en 2019. En aquel año este ascendió a 11 mil 488 millones de pesos; ahora se plantean 13 mil 84 millones.













