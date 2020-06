Morena reclama a Laura Rojas por controversia contra AMLO

La sesión de la comisión permanente (integrada por diputados y senadores) se convirtió en tribuna de San Lázaro donde diputados federales de Morena reclamaron a su presidenta de la Mesa Directiva, la panista Laura Rojas; la controversia constitucional que presentó en la Corte a nombre de la cámara baja -hace una semana-, contra el acuerdo presidencial del 23 de mayo que permite que militares y marinos regresen a actividades de seguridad como coadyuvantes de la Guardia Nacional.

"Facciosa", señaló la morenista Dolores Padierna. "Tenía que reunir al menos a la Mesa Directiva para tomar esa decisión, nos ha reunido para otras cuestiones, pero para esta no"; enlistó que en su decisión cometió los delitos de prevaricato y conflicto de intereses toda vez que los autores de dicha controversia eran abogados panistas. Y exhortó a Rojas a retirar dicha controversia. "Golpista", acusó el morenista Javier Hidalgo. "Estamos molestos porque no se nos consultó, ¿Por qué presenta a mi nombre una controversia constitucional y no lo hizo a nombre de su partido?", cuestionó.

Martha Tagle, diputada por Movimiento Ciudadano, defendió a Rojas al señalar que por su cargo tenía facultades para hacerlo; "tan es así, que la Corte ya dio entrada al documento... Si están tan seguros que el acuerdo del presidente es correcto ¿qué temen?". La priista Dulce María Sauri también respaldó a Rojas y señaló que ella sí tenía facultades para hacerlo y expuso que el acuerdo del presidente sí violaba la ley.

También agregó que el análisis que realizará la Corte en ese sentido, dejará tranquilos a todos al determinar si había o no violaciones a la Constitución. "La Cámara de Diputados tiene el compromiso de legislar sobre el quinto transitorio que regula exclusivamente hasta el 24 de marzo de 2024. En el momento que este decreto hace ordinario lo extraordinario tenemos que cuestionarnos ¿Qué va a pasar con la propia Guardia Nacional cuando llegue esa fecha?" y adelantó que preveía que el 25 de marzo se anunciaría la continuidad del este acuerdo.

El diputado petista Gerardo Fernández Noroña, reviró a la oposición que fue el ex presidente Calderón quien militarizó la seguridad. "Y ustedes votaron a favor", acusó; y echó en cara a Rojas el voto de confianza que le dieron para presidir la Mesa Directiva.

En su defensa, Rojas escuchó los posicionamientos en su contra y al final hizo uso de la tribuna. Defendió que su postura fue constitucional y no por respaldo a su partido el PAN. "No hay nada de desleal ni partidista en mi actuar... Hay razones fundadas para considerar que hay una invasión de facultades del congreso". La diputada argumentó que sí puede presentar controversias sin aval del pleno "porque no siempre se puede alcanzar consensos entre los grupos y aun así el presidente o presidenta del legislativo, no esta exento de su obligación... Mi decisión no fue arbitraria ni se trata de agraviar al presidente sino de darle a las fuerzas armadas la certeza jurídica que han pedido".

Reveló que antes de presentar la controversia habló con siete de ocho coordinadores parlamentarios a quienes expuso sus razones; afirmó que "no tuve objeciones por parte de ninguno". Y agregó que será la Corte quien defina el tema. "O somos y nos asumimos como un poder autónomo del Estado o no lo somos, este debate es sobre la dignidad del Legislativo, donde otros ven un golpe de Estado yo veo medios institucionales... Que la Corte decida y trabajemos en una ley que regule la participación de las Fuerzas Armadas".