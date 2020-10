Morena realizará "encuesta espejo"; INE obliga retirar propaganda

licidad".

En las últimas semanas La Silla Rota ha dado seguimiento al tema por el impacto político que tuvo en el Congreso, el poder Ejecutivo y la opinión pública, toda vez que no hay acuerdos entre los aspirantes; por el contrario, la disputa por la presidencia del partido cada vez se aleja más de la política hasta llegar a los insultos entre los principales contendientes.

MORENA VERIFICARÁ PROCESO

La Comisión de Encuestas de Morena anunció que llevará a cabo una "encuesta espejo" del ejercicio de renovación de la dirigencia nacional del partido que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE), para verificar los resultados de la misma.

En conferencia de prensa, este viernes, el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que darán aviso del ejercicio al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, para que estén enterados.

La Comisión de Encuestas aprobó el acuerdo por el que resolvió que "es factible realizar una encuesta espejo, para determinar al presidente del Comité Ejecutivo Nacional", a través de la contratación de una de las empresas avaladas por el INE.

Así que el partido contratará a la encuestadora Mendoza Blanco y Asociados, una de las que participará en el ejercicio de la tercera encuesta, y se utilizará la misma metodología avalada por el Instituto, así como el mismo cuestionario.

Pedro Miguel, integrante de la Comisión, aseguró que el costó de la encuesta será de cerca de 600 pesos por cuestionario, y el INE lo hizo por mil 300 pesos por cuestionario. Y advirtió que con la encuesta espejo no buscan darle el gane a ningún candidato.

"No es para evidenciar al INE, es un mecanismo con el que el CEN validará el ejercicio, no vamos a tomar decisiones políticas, porque a la Comisión de Encuestas no le corresponde decir ´fulano ganó´, sólo ´nosotros obtuvimos estos resultados´, y la valoración la hará el Comité Ejecutivo para tomar una postura", señalo.

La encuesta espejo inició su aplicación la tarde de este viernes, y se espera que tenga los resultados el lunes, para poder ir a la par en calendario y metodología a la que se presente ante el Instituto, explicó Ivonne Cisneros.

EXASPIRANTE A MORENA SE UNE A DELGADO; MUÑOZ LEDO RETIRA PUBLICIDAD

El exaspirante a la presidencia nacional de Morena Gibrán Ramírez anunció que se sumará a la candidatura de Mario Delgado rumbo a la tercera encuesta del proceso que está organizando el Instituto Nacional Electoral (INE) por mandato del Tribunal Electoral.

En una conferencia de prensa conjunta, Mario Delgado destacó que "Gibrán representa a la juventud de este país" y le reconoció la "base social que ha construido desde abajo, hablando con la gente", dijo, "como debe ser".

Por su parte, Gibrán Ramírez acompañó el discurso que ha permeado en la campaña de Mario Delgado, argumentando que "un proceso mucho más equitativo, con campañas en forma", hubiera sido posible si desde el principio el partido hubiera tomado el método de encuesta abierta, como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, leyó un documento con puntos a los que se comprometió Delgado, en caso de ganar la encuesta que comenzará a aplicarse desde este viernes, titulado "Morena por un pacto desde abajo".

Es momento de construir unidad para recuperar a Morena. No hay más alternativas si queremos que sea el partido de la 4T. @mario_delgado abrió el diálogo con #UnPactoDesdeAbajo y firmó la propuesta que construimos con la militancia y las bases durante estos meses. pic.twitter.com/8zVr0Gw4GO — Gibrán Ramírez Reyes?? (@gibranrr) October 16, 2020

Entre los compromisos que firmó Delgado están generar una unidad encuestadora dentro del partido, abrir espacios de representación política para las mujeres, crear una coordinación nacional de alcaldes y fomentar la formación política especializada.

"Coincidimos en la necesidad impostergable de acompañar al presidente para apuntalar la cuarta transformación de la vida pública no debemos perder, en esa tarea, ni un minuto más", aseguró Gibrán Ramírez.

Sobre el golpeteo que han tenido algunos diputados federales que lo apoyan con quienes prefieren que sea Porfirio Muñoz Ledo quien quede en la presidencia de Morena, Delgado aseguró que no hay ninguna división dentro de la fracción que coordina.

"Quisiera poder llamarles la atención a los diputados, pero eso no se puede porque somos pares, para que separen este tipo de cosas (...), pero en la actividad legislativa no tenemos división somos absolutamente responsables", afirmó.

MUÑOZ LEDO NO TENDRÁ PUBLICIDAD RUMBO A TERCERA ENCUESTA EN MORENA

Porfirio Muñoz Ledo notificó al Instituto Nacional Electoral (INE) su decisión de retirar toda la publicidad de sus páginas de redes sociales, rumbo a la tercera encuesta del proceso de renovación de la dirigencia de Morena.

En una carta dirigida al presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Ciro Murayama, Muñoz Ledo argumentó que su determinación la tomó "por convicción democrática y principio de transparencia" que debe premiar en el proceso.

Giré instrucciones para que se retire de mi página personal de Facebook, todo tipo de publicidad alusiva a la contienda interna de Morena

"Lo anterior, si bien no resulta ser un contenido ilegal, ya que está amparado por el artículo 6 de la carta magna, es decir, por la libertad de expresión, este acto lo realizo basado en los principios que rigen esta elección", señaló.

En varias ocasiones, Muñoz Ledo y quienes simpatizan con su candidatura han referido que Mario Delgado, contrincante del exembajador, ha abusado de la publicidad en su campaña rumbo a la presidencia de Morena.

En entrevista con La Silla Rota, el pasado 9 de octubre, Muñoz Ledo refirió que ante la contraloría interna de la Cámara de Diputados se hizo una denuncia por la falta de 400 millones de pesos de la fracción de Morena, supuestamente para la campaña de Delgado.

Además, este miércoles, un grupo de diputadas federales que apoyan la campaña de Muñoz Ledo y su representante ante el INE, Eduardo Núñez, presentaron una denuncia de hechos, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), en contra Delgado Carrillo, por usar recursos públicos de manera indebida.





