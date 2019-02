Morena propone candados para contratación de exfuncionarios

REDACCIÓN 19/02/2019 07:51 p.m.

La bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa de reforma que pretender establecer un candado para que ex funcionarios que hayan trabajado en áreas estratégicas no puedan trabajar en empresas de esos sectores sino hasta 10 años después de que dejaron el cargo.

Según el artículo 28 de la Constitución, las áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento del Estado son petróleo, hidrocarburos, petroquímica, electricidad, telecomunicaciones, correos y ferrocarriles, así como la minería radiactiva.

La propuesta fue presentada en el pleno por el senador oaxaqueño Salomón Jara y fue turnada a las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y Estudios Legislativos Segunda.

El pasado 11 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se preparaba una iniciativa para restringir 10 años la contratación de todos los servidores en empresas relacionadas con su encargo anterior inmediato.

Jara dijo que su reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas no aplicará a todos los ex servidores públicos en general, sino únicamente a los que se hayan desempeñado en sectores estratégicos.

"(Se añade) un nuevo supuesto fáctico que será aplicable exclusivamente a aquellos ex servidores públicos de áreas estratégicas que posean información de interés nacional y que pretendan beneficiarse o beneficiar a terceros a partir de esta información.

"Los ex servidores públicos que no poseen información estratégica y que, por ende, no puedan beneficiarse de manera ilegal, no tendrán problema. Aquellos ex servidores públicos que sí posean información, por el contrario, podrán contratarse sin ningún problema en el sector privado, siempre que sea en empresas que no formen parte del mismo sector estratégico", explicó en el pleno.

La iniciativa de reforma también prevé sanciones a los particulares que, teniendo empresas en sectores estratégicos, contraten a ex funcionarios de tales áreas.

"De esta forma, lo que se garantiza es que la información sensible que poseen no sea el vínculo que los una en su nueva relación laboral o comercial. Extender el plazo de prohibición para que los servidores públicos de sectores estratégicos que dejen el Gobierno puedan contratarse con el sector privado no busca ni pretende limitar el derecho al ejercicio profesional de cualquier persona.

"No más capitalismo de cuates, no más chapulines fifís, no más ex servidores públicos que generen riqueza personal y se beneficien, o a sus amigos, a partir del patrimonio de las y los mexicanos", asentó.

Con información de Reforma

JGM

LEA TAMBIEN AMLO "denuncia" conflicto de intereses de presidente de CRE; ya lo había declarado García Alcocer El titular de la CRE, Guillermo García Alcocer, comentó que esperará al anuncio del Presidente y que todas sus declaraciones de intereses son públicas