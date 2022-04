Morena pide que Margarita Zavala no votar; ella rechaza conflicto de interés

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados solicitó al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, que la diputada panista Margarita Zavala -esposa del expresidente Felipe Calderón-, se excuse de participar y votar en la sesión de reforma eléctrica para discutir la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

También lee: Se prevén 12 rondas de discusión: así arranca sesión para votar la ley eléctrica

Aunque Gutiérrez respondió que el tema ya fue resuelto por la coordinación jurídica del Congreso, quien consideró que no hay elementos suficientes para que Zavala deba excusarse, no obstante Morena presionó para que el tema sea resuelto por el pleno y no por el área jurídica.

Gutiérrez explicó que la propia Zavala envió un documento en el que argumentó que sí puede participar en la sesión porque fue diputado electa por el voto directo y que su cónyuge, el ex presidente Calderón, no trabajó para la empresa iberdrola.

"Mi cónyuge nunca aceptó empleo, cargo o comisión de ninguna empresa durante varios años", dice el documento que fue leído ante el pleno. "En el año 2016 formó parte como consejero Independiente del consejo de Avangrid, una empresa pública de Estados Unidos listada en la Bolsa de Valores de Nueva York", expuso. Y precisó que esa una empresa independiente a Iberdola y que en 2018 él renunció a ese cargo.

"Mi esposo nunca ha trabajado en Iberdrola y las actividades de mi cónyuge no son determinantes para mis actividades como diputada federal".

Por su parte el área jurídica de la Cámara argumentó que en efecto, esos hechos no cumplen con la figura de conflicto de intereses porque no reúne ninguna de sus tres causales: intereses particulares, conducta parcial y afectación al desempeño del servidor público.

La bancada panista consideró que la petición de Morena "es una chicanada" con el fin de retrasar el inicio del debate parlamentario.

No obstante la morenista Andrea Meza, cercana al vicecoordinador Leonel Godoy, aseguró tener pruebas de lo contrario y entregó a Gutiérrez documentos que, a su decir, prueban que sí hay conflicto de interés porque Zavala "recibió en su casa dinero de Iberdrola".

Opinión Jurídica de @Mx_Diputados sobre posible conflicto de interés en la votación de la diputada Margarita Zavala #ReformaElectricapic.twitter.com/krxMknvWfa — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) April 17, 2022

Gutiérrez decretó de nueva cuenta otro receso en la sesión, el segundo, para que los documentos de Meza se revisen por el área jurídica de la Cámara.

RECESO DE UNA HORA

Tras una deliberación de una hora, la junta de coordinación política determinó solo exhortar a las diputadas, Margarita Zavala (PAN) y Edna Díaz (PRD) de excusarse por participar en la sesión toda vez que no hay un procedimiento legal previsto sobre el tema.

Sin embargo Ambas legisladoras rechazaron excusarse y se quedarán en el debate parlamentario.

"No me excuso, tengo de qué excusarme", dijo Diaz. "Es violencia política de género. No me excuso por la defensa del derecho y la Constitución", dijo Zavala.

En estos momentos se inicia ya el debate del tema y el diputado Juan Ramiro Robledo presidente de la comisión de puntos constitucionales explica el dictamen en tribuna.

esc