Morena pasa su aplanadora y lleva Ley Orgánica de FGR al pleno, sin cambios

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados no alcanzó un acuerdo entre las fuerzas políticas, para realizar modificaciones al dictamen a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, por lo que quedó avalado con 19 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Pasará al pleno esta misma tarde.

Durante la discusión, la oposición reclamó que el dictamen no se modificara para agregar las exigencias hechas por colectivos de víctimas. La mayoría de Morena consiguió que éstos se presentaran ante el pleno, como reservas, donde se espera que sean desechados.

La mañana de este miércoles, la Comisión reinició su sesión ordinaria con el fin de dar voz a víctimas y colectivos, que acusaron a los diputados federales de no incluir sus posturas y mantenerlos al margen de un tema relevante para ellos.

"No nos están haciendo un favor porque es nuestra casa. A ustedes se les paga del presupuesto de este país", enfatizaron los colectivos y reclamaron la ausencia de varios legisladores de Morena quienes buscan impulsar el dictamen vía fast track.

Señalaron que la FGR pertenece a las víctimas y no al Fiscal Gertz Manero, "ustedes sólo administran y hacen su trabajo porque se los paga", afirmó Valentina Peralta del colectivo Eslabones.

En diversas participaciones expresaron su preocupación por que incluir en el dictamen los parlamentos abiertos ya realizados. Pidieron a los legisladores reflexionar el tema y evitar simulaciones. "Necesitamos que nos defiendan porque están en contra de lo que hemos ganado como víctimas", dijo Martín Villalobos de Fundación Mónica Alejandrina.

Consideraron ilógico modificar la actual ley de la FGR cuando está aún no ha terminado de ser implementada después de dos años. Destacaron que los ministerios públicos son contados dentro de las fiscalías, que están rebasados de trabajo, que no tienen un presupuesto asignado y cuando solicitan una investigación, entregan por escrito documentos copiados de Wikipedia.

Manifestaron que la Secretaría de Gobernación, aunque dijo mantenerse al margen del dictamen, en el fondo está respaldando a la FGR.

Señalaron que la Comisión de Búsqueda no tiene funciones para realizar cateos o seguimientos de llamadas, como sí lo tiene la Fiscalía; pidieron hablar en una mesa de trabajo para evaluar si son necesarios los cambios.

"No nos hagan dudar con estas decisiones tan veloces que están manejando, en una ley que ustedes crearon y ahora quieren cambiar ¿En qué ha fallado esta ley si no se ha implementado?", preguntó Melissa Moreno, del colectivo Eslabones.

Grace Fernández, representante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, criticó que en el dictamen aprobado antier borraron el servicio de carrera "es hora que seguimos teniendo los mismos benditos pinches Ministerios Públicos qué valen para nada; y miren que tengo calificativos mejores para expresarlo. Tengo Ministerios Públicos que me han llegado con una pinche impresión de Google Maps y esa es toda su investigación".

Precisó que éstos no comparten información entre ellos, lo causa que las investigaciones no avancen. Y adelantó que de aprobar esta ley "las autoridades regresarán a la aplicación del clásico tehuacanazo".

Por último, criticó la ausencia de expertos internacionales en la revisión de sus casos y el de casi 100 mil familias mexicanas cuyos familiares están desaparecidos. "¿Por qué sólo Ayotzinapa tiene ese derecho?", cuestionó.

"Si los nombraron a ustedes los ciudadanos, defiendan a los ciudadanos, no a los intereses que no sabemos cuáles son. Si de verdad son diferentes no hagan las cosas al más rancio estilo del PRI" reprochó Ana Lorena Delgadillo, abogada de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.