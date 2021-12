Morena no tiene ganadas las 6 gubernaturas de 2022: expertos

Aunque el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que su partido buscará en 2022 sumar 6 estados más a su mapa político, no significa por default que ya los ganó. Así lo consideraron expertos consultados por La Silla Rota tras los resultados de las encuestas con las que Morena eligió a sus candidatos ayer y hoy por la madrugada.

Horacio Vives, politólogo del ITAM, adelantó que, aunque los comicios serán muy reñidos, se debe considerar los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio que fueron cerrados en diversos puntos geográficos. "Falta mucho por ver: precampañas, campañas y veremos dos efectos. Por un lado, el crecimiento de Morena con gobiernos locales; pero también un efecto de desencanto a nivel nacional que le puede jugar en contra".

Gustavo López, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, afirmó que habrá que esperar también las reacciones de los segundos lugares que perdieron la encuesta interna de Morena pues consideró que no necesariamente se sumarán a la campaña del candidato ganador. Y eso, puede tener efectos electorales secundarios.

"Creo que fue relevante que preguntarán en sus encuestas si los entrevistados preferían ser gobernados por un hombre o una mujer y la mayoría, excepto en una entidad, respondió que preferían una mujer por encima del hombre", agregó.

EL CONTEXTO ELECTORAL

Morena eligió a sus seis abanderados a las gubernaturas en Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca. De estas seis entidades, las primeras cuatro son gobernadas por el PAN; las otras dos, por el PRI.

Mediante 3 encuestas por estado y acorde a los criterios de paridad de género, determinó que "los coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación" serán Nora Ruvalcaba en Aguascalientes; Marina Vitela en Durango; Julio Menchaca en Hidalgo; Américo Villarreal en Tamaulipas; Mara Lezama en Quintana Roo; y Salomón Jara en Oaxaca.

El 14 de diciembre la alianza Va por México anunció que sus integrantes (PRI, PAN, PRD) competirán juntos en Aguascalientes, Hidalgo, Durango y Tamaulipas. Los casos de Oaxaca y Quintana Roo continúan en pláticas. Se prevé que firmen su convenio de coalición en los primeros días de enero.

La Silla Rota publicó ayer los perfiles de los aspirantes morenistas: cinco de ellos tienen pasado político con el PRI; y solo uno (Mara Lezama) comenzó su carrera política en Morena.

Al respecto, Vives explicó "se trata en general de políticos que tienen trayectoria en sus estados, aunque no necesariamente todas las trayectorias son intachables en términos de desempeño público y consistencia partidista. Me parece que las decisiones más que estatales fueron tomadas desde el centro; pero maximizada en quiénes son los que pueden ganar la elección cuidando también en la paridad de género".

Afirmó que esas trayectorias políticas estarán blindadas en lo electoral porque cargarán (como este año) con la imagen del presidente López Obrador a cuestas. "Su popularidad tiende a ampliar las intenciones de voto por los candidatos que compiten por Morena, pero eso no significa que su desempeño no influya también en los resultados".

Por otro lado, López consideró que si bien el uso de encuestas permitió a Morena tener una "elección interna tersa" eso no significa que será menos complicada. "Haber publicado los resultados como lo hizo ayer le ayuda en términos jurídicos para reducir el número de impugnaciones; recordemos que en años anteriores aspirantes interpusieron este recurso ante la opacidad de sus encuestas. El que ahora se habían hecho relativamente públicas era una deuda que tenía Morena, aunque no inciden necesariamente en la elección".

Como politólogo diferenció dos términos. Uno, que los seis morenistas el haber sido nombrados como "Defensores de la 4T en sus estados" les pone con un pie en la candidatura; pero que eso no significaría que ya están decididas. "Sería la definición política pero no la legal, pues esa vendrá en los próximos meses. Quizás todavía podríamos ver cambios, no de género, pero si de nombre".

En el caso particular de Oaxaca, dijo, era previsible una competencia reñida tras las advertencias de la senadora Susana Harp para pelear por ser ella la candidata y hacer a un lado senador Salomón Jara. "El tema aún podría generar sorpresas", precisó.

LA "DERROTA ANTICIPADA" DEL PAN

En noviembre se dio a conocer mediante la filtración de un audio que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, declaró en una reunión privada que de las seis entidades a elegir gobernador en 2022 su partido solo tendría ganada una: Aguascalientes.

"Se los digo en casa, la única gubernatura que tenemos posibilidad de ganar real es Aguascalientes. Está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca", se le escucha decir. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se subió al debate mediático y respondió en redes sociales "no te equivoques, Aguascalientes la vamos a ganar también".

Al respecto, López señaló que el principal reto para los partidos de oposición, específicamente PAN y PRI, será retener los espacios que todavía gobierna, sea solos o en alianza opositora.

"La alianza va por México ya dijo que hay dos entidades en las que no van juntas: Oaxaca e Hidalgo. Pero también habrá que ver cómo juega Movimiento Ciudadano que ha ido solo como partido en los últimos años y ha dejado claro que es un elemento que sí mueve la votación en términos de los primeros y segundos lugares. Recordemos el caso Campeche".